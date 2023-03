2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi'ne kaydedilen Âşıklık Geleneği'nin güçlü temsilcilerinden biri olan Âşık Veysel, vefatının 50. yıldönümü olan 2023 yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.











Bu anma yılına özel gerçekleştirilen çalışmalara D&R da ortak oluyor. D&R, Aşık Veysel'in anısına, Türküola Müzik tarafından özel olarak hazırlanan, süpervizörlüğünü Neşe Demirkat Karayol ile Bektaş Türk'ün üstlendiği plağı Türkiye genelindeki tüm mağazalarında meraklılarıyla buluşturuyor. Sadece D&R mağazalarında satışta olacak uzunçaların içerisinde halk ozanının; Dostlar Beni Hatırlarsın, Güzelliğin On Para Etmez, Beni Hor Görme Kardeşim gibi hafızalarda yer eden 10 önemli eserinin analog kayıtları yer alıyor.



ONUN DA HAYATI FİLM OLUYOR

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli halk ozanlarından olan Aşık Mahzuni Şerif'in de hayatı film oluyor diye bir bilgi okudum. Aklıma biyografik filmleri hayata geçirmesiyle ünlü yapımcı Mustafa Uslu geldi ancak bu kez Ali Fidan hızlı davranmış ve aileyle görüşüp hakları satın almış.







Peki, bugüne kadar birçok yapımcının yapmak isteyip de yapamadığı film için Fidan, aileyi nasıl ikna etti? Bunun cevabını merak ettim ve kendisiyle görüştüm. Fidan, 2011'den beri yurtdışında film dağıtımı yapan Avrupa'nın en güçlü film şirketlerinden birinin sahibi. Yerli yapımcılarla, film endüstrisine yön veren ülkemizdeki pek çok isimle arası iyi.









İşte bu sebeple büyük ozanın ailesi Fidan'ın Avrupa'daki güçlü referansından etkilenerek teklifini kabul etmiş. Fidan, biyografi filmlerinin yurtdışında da büyük rağbet gördüğünü söyleyerek hayatının son 10 yılını Almanya'da geçiren Şerif'in filminin ilgi göreceğinden emin. Senaryosu Barış Pirhasan tarafından yazılacak olan henüz başrolleri belli olmayan filmde Mahzuni'nin gençliğini müzisyen torunu Yiğit Mahzuni oynayacak. Filmin müziklerine de imza atacak olan genç şarkıcı şu bilgiyi verdi: "Dedemin eserlerine hakimim. 10 binden fazla kayıtlı eseri var. Her gün yeni türküsüyle karşı karşıya geliyorum. Filmde bilinen ve bilinmeyen şarkıları yer alacak."



ESERLER DEPREMZEDELER İÇİN SATILDI

Turgay Artam'ın kurucusu olduğu Maçka'daki bir müzayede evi 382. Modern ve Çağdaş Tablolar Müzayedesini önceki gün çevrimi içi gerçekleştirdi. 429 eserin satışa çıktığı müzayedenin en pahalı eseri Mehmet Güleryüz'ün 'Her Şey Kontrolümüz Altında' adlı eseri oldu.







2001 tarihli eser KDV ve komisyon dâhil 3.4 milyon liraya alıcı buldu. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 'Pazaryeri' adlı eserinin 2.8 milyon liraya satıldığı müzayedede 10'dan fazla eser de depremzedeler yararına satışa sunuldu. Deprem bölgesi için eserlerin satışından elde edilen gelir ise 1 milyon lirayı aştı.



DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İÇİN SÖYLEYECEKLER

Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınların sosyal, kültürel ve siyasi alanlardaki kazanımlarının dünya genelinde kutlandığı günde İstanbul Devlet Opera ve Balesi özel bir konser ile sanatseverler ile buluşacak.







Kadın Sesleri adlı konser 8 Mart'ta Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek. Don Carlo, Carmen , Sevil Berberi, Romeo ve Juliet, La Bohème, Maskeli Balo gibi klasikleşmiş ve sevilen operaların kadın karakterleri; solistler Ayşe Sinem Ekşioğlu, İpek Zehra Evre, Funda Güllü, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Burcu Soysev, Dilan Şaka, Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Deniz Yetim tarafından seslendirilecek.