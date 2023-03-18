Bugün şanlı tarihimizin en önemli günlerinden birisi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü... Bu özel gün sebebiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımız saygıyla ve minnetle anılacak. Örneğin, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Süreyya Opera Sahnesi'nde Çanakkale türkülerini sanatseverlerle buluşturacak.









Gökhan Akyüz, Aslı Ayan, Kenan Dağaşan, Onay Günay, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Mithat Karakelle, Bülent Külekçi, Dilan Şaka, Ecem Arıcasoy Yazoğlu; Piyanist Hüseyin Kaya eşliğinde sahnede olacaklar. AKM'de de iki konser yapılacak.







Tiyatro Salonu'nda İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun "Çanakkale Destanı" konseri, Müzik Platformu'nda da Opera İstanbul konseri gerçekleşecek. Yaşadığımız deprem felaketi sonrası birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlendiğimiz bu günlerde milli duyguları kabartacak konserlerin hepimize iyi geleceğine inanıyorum.



FESTİVAL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

50 yıldır kültür sanat dünyasının en etkin kurumlarından olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) merakla beklenen festivallerin programını açıkladı. İKSV'nin yazın gerçekleştireceği festivaller serisi 1 Haziran'da müzik festivaliyle başlayacak. Bu yıl 51.'si düzenlenecek olan İstanbul Müzik Festivali, Tekfen Filarmoni Orkestrası konseriyle başlayacak.







Birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayacak olan festivalde Cumhuriyet'in 100. Yılı münasebetiyle hayata geçirilen konserler dikkat çekiyor. Fazıl Say'ın bestelediği Cumhuriyet Kadınları konserinin yanı sıra ülkemizin erken dönem tango bestecilerine saygı duruşu niteliği taşıyan Cumhuriyet Tangoları konseri öne çıkıyor. Yaşar Kemal'in destansı romanı Binboğalar Efsanesi'nin müzikli tiyatro uyarlaması, festivalin diğer dünya prömiyerlerinden... Keman virtüözlerinden, Anne- Sophie Mutter'in 60. yaşının özel bir konserler kutlanacağı festivalde kendisine Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilecek. 17 Haziran'a dek sürecek olan festivalin bu yılki Onur Ödülü ise besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya sunulacak.







Festival coşkusu temmuzda İstanbul Caz Festivali'yle devam edecek. Bu yıl 30. yaşını kutlayan festival, 7-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 11 gün boyunca sanatseverlerle buluşacak isimler arasında Amerikan folk topluluklarından The Lumineers, Afro-pop'un çığır açan sesi Fatoumata Diawara, cazdan blues ve folka uzanan güçlü vokaliyle Lizz Wright ve "çağdaş cazın en güzel seslerinden" Güney Kore'nin yıldız ismi Youn Sun Nah Quartet yer alıyor. Yaşam Boyu Başarı Ödülü Türkiye'de caz davulculuğunun en önemli isimlerinden Can Kozlu'ya sunulacak.



TUTANKHAMUN'A YOĞUN İLGİ

Tüm dünyada ziyaretçi rekorları kıran ünlü "Tutankhamun Çocuk Kral'ın Hazineleri" sergisi, geçtiğimiz ocak ayında sanatseverlerle buluşmuştu. 3300 yıl önce henüz 9 yaşında tahta geçen ve 19 yaşında esrarengiz biçimde ölen firavun Tutankhamun'un özel eşyalarının yer aldığı sergi beklenenden büyük ilgi görmeye devam ediyor.







Tutankhamun'un mezar odasından çıkan som altın tabutu, dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları gibi paha biçilemez 400'ün üzerinde eserin bire bir replikalarının yer aldığı sergiyi bugüne kadar yaklaşık 25 bin kişi gezmiş. Sanat tarihi ve arkeoloji meraklılarının yanı sıra özellikle çocukların beğenisini kazanan sergi bu yoğun ilgi sebebiyle mayıs ayı sonuna kadar ziyarete açık kalacak.