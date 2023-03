Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' adlı filmin, aday olduğu 11 dalda 7 Oscar heykelciğini evine götürmesi çoğu sinemasever için sürpriz olmadı. Ancak madalyonun diğer tarafına baktığımızda 'En İyi Film' adayı da olan 5 film büyük hayal kırıklığı yaşattı.









Örneğin başrol oyuncusu Colin Farrell'ın ödüle göz kırptığı ve 9 adaylığı olan 'The Banshees of Inisherin' filminin sıfır çekeceğini kimse düşünmezdi. Yine aynı şekilde 8 adaylığı olan 'Elvis', 7 adaylığı bulunan Steven Spilberg'in kendi çocukluğundan izler taşıyan









Fabelmanlar, Cate Blanchett'in en iyi kadın oyuncu ödülünü kıl payı kaçırdığı 6 adaylığı bulunan Tar ile Hüzün Üçgeni geceden eli boş döndü. Bu sene 10 filmin En İyi Film Ödülü için yarıştığı kategoride 5 filme hiç ödül çıkmaması sinemaseverleri şaşırttı.









İKİ ÜNLÜ İSİM KONSER İÇİN GELİYOR

Deprem yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde, hayata tutunmamızı sağlayan kendimizi en iyi hissettirecek şey müzik. Ünlü şarkıcılar da sahne almaya, konser vermeye başladı. Daha önceden turne takvimi belli olan yabancı şarkıcılar da yavaş yavaş ülkemize gelmeye başlıyor. Onlardan biri dünyaca ünlü sanatçı Dave Holland.









Daha evvel pek çok kez Türkiye'de konser veren Holland, triosu ile birlikte 16 Mart'ta CSO Ada Ankara'da cazseverlerle buluşacak. Birden fazla Grammy'e ve 2017'de NEA Caz Ustası unvanı da dahil olmak üzere, kendi alanında en yüksek ödüllere layık görülen sanatçı 50 yılı aşkın profesyonel kariyerinin en özel şarkılarını seslendirecek. Bir diğer isim ise dünyaca ünlü piyanist ve müzisyen Richard Clayderman. 69 yaşındaki usta sanatçı 28 Nisan'da Maslak'taki bir şov merkezinde sahne alacak.



AKBAR'DAN LEZZETLİ BİR KİTAP

Müzikle uğraşan çoğu sanatçı aynı zamanda çok da iyi yemek yapıyor. Müzikle yemek arasındaki bu güçlü bağ sanatçıyı ruhen de besliyor olsa gerek. Ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar bu kez notalarıyla müzisyenliğiyle değil yemek kitabıyla adından bahsettiriyor. 'Kafe Anjelika/ Ne Yemeksiz Ne Müziksiz' adını verdiği kitabında kendisine ait 50 tarifi ve o yemeklerle ilgili anılarını aktarıyor.









"Bizim ailede herkes çok güzel yemek yapardı. Benim yemekle hiç aram yoktu ama o güzel yemeklerin nasıl yapıldığını izlemeyi çok severdim... İlk pastamı ilk konserimi verdiğim 5 yaşında yapmıştım" diyen Akbar, okuyucularını müziksiz de bırakmamış. Sayfanın üst kenarına tarifleri uygularken dinlemeleri için de bir kare kod eklemiş. Güzel fikir. Sınırlı sayıda bin adet basılmış olan kitabın 20 Mart'ta lansmanı yapılacak ve kitabın oradaki satışından elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak. Eline sağlık Akbar.