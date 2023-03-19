IŞIL YÜCESOY

Ben Bu Cihana Sığmazam çok ciddi bir prodüksiyon. Oyuncu kadrosundan çaycısına seçilmiş insanların bir arada olduğu bir setimiz var. Aile gibiyiz gerçekten. Keyifli geçiyor benim için. Sette herkes çok keyifli. Hepsi çok liyakatli. İşimiz biraz hiyerarşi işi. Neticede bu sene benim 53'üncü senem. Kendime şaşıyorum. Altı buçukta kalk sete git. Allah durdurmasın.

Dizinin yanı sıra bir yandan konser serisine devam ediyorum. Murat Evgin konserine çağırınca gittim. Beni sahneye çıkarır diye de iki şarkı hazırladım. Nitekim öyle oldu. İki şarkı söyledim ortalık yıkıldı. Sonra mekandan bana da sahne teklifi geldi.

Çok da güzel gidiyor konserler. Sahneye çıktığımda "Ne işiniz var burada? Başka yerlerde fıstık gibi kızlar var, ben gelmişim bin yaşıma saçlarım beyazlamış, üstüne üstlük şarkılarımın sözlerini unutuyorum" diyorum, yıkılıyor ortam. Işıl Yücesoy'luğu bir kenara bıraktım. 2 saat boyunca onlara değmiş 40 yıllık şarkıları beraber söylüyoruz. Bir aile ortamı oluştu.







İnsanlar aşk sözlerine, sevgiye hasret. Çünkü ne öyle sözler var ne de öyle hissiyat. Her şey çok hızlı yaşanıyor. İnsanların bu zarafete samimi duygulara ihtiyacı var. Yoksa biz niye ayakta kalalım bu yaşta hala.

Hayatta tüm egolarımı bıraktım. Egoistliğin de hiçbir işe yaramadığını tam tersi insanı kısıtladığını öğrendim.

Biz kimsenin önünü kapatmıyoruz. Ajda Pekkan'ı eleştirenler bacaklarını yerlerinden kaldırıp mutfağa gidemeyenler.

Ömrüm yeterse 80 yaşında da sahnede olup şarkı söyleyeceğim. Onun da projesini şimdiden yapıyorum.

45 yaşında anne oldum. Ya ölürsem diye normal bir annenin 2 yılda verdiği eğitimi ben 6 ayda verdim. Zor zamanlardı. 1.5 yaşından beri de hem annesi, hem babasıyım. Kızım çok gurur duyar benimle. Ben de onunla. Bir de torunum var şimdi. Herkese nasip olmaz bu yaşta anneanne olmak. Ama her şey yaşında güzel. Dimdik, utançsız yaşadım.



BURCU KARA

Yardımcım evimi soymuş

Uçuş 811, daha önce yapılmamış türden bir film. Gel gitleri ve sorunları olan çok katmanlı bir karakteri oynuyorum. Hem tür olarak hem de rol olarak çok heyecan vericiydi benim için. Hayatımın en zor işiydi. Hurdaya çıkan uçakların götürüldüğü devasa bir hangarda çalıştık. Dolayısıyla ısıtılmasına imkân yoktu. Korkunç bir soğukta çalıştık. O sırada evde çalışanım benim evimi soymuş. Film bittikten sonra soyulduğumu öğrendim. Çekimler gece yapıldığı için sabah karşı gelip uyuyordum, dörtte kalkıp tekrar sete gidiyordum. Evde ne var ne yok kontrol edemedim. Soyulmuşum.







Depremde anne çocuk hikâyelerinden çok etkilendim. Keşke imkân olsa süt gönderebilsem diye geçiriyordum aklımdan. Sonra menajerim vasıtasıyla anne sütü ihtiyacı olan bir bebek haberi aldım. Ailesini kaybetmiş 1 yaşında Aliye bebek ile hemen iletişime geçtik. 3 kere denedik maalesef reddetti. Sürdüremedik. O süt değil annesini arıyordu çünkü.

İznik'te annemin köyünde annemin büyüdüğü yıkık dökük bir ev vardı. Pandemi döneminde yapmaya başladık. İyi ki de yapmışız. Bizim için bir kaçış noktası oldu. Dedem, anneannem bunu görüp mutlu oluyor diye düşünüyorum. Ekip biçmek, dalından koparmak çok keyifli. Bu sene de kümes yapmayı düşünüyoruz.

Oğlum Ali 5 yaşında. Ali'yi mahallemizdeki mahalle okuluna verdik. Okulun bostanı var, turp topluyor, kümesi var, köpeği var okulun. Öğretmen çocuğu olarak çocuğun içinde varsa okur. Nerede okuduğu, ne olduğu önemli değil. Merhametli, vicdanlı doğru dürüst bir insan olsun yeter.



DİLA KALAFATOĞLU

Şarkının dijital geliri depremzedelere...

Söz ve müziği bana ait yeni şarkım 'Döndüm', 3 Şubat'ta çıktı. 6 Şubat'ta malum büyük bir felaket oldu. Şarkının dijital gelirini deprem bölgesinde enstrümanları zarar gören depremzede öğrencilere bağışlama kararı aldım. Kısa sürede 2 milyon izlenmeyi geçti. 2 radyo yıkılmış. O radyoların stüdyolarını baştan yapacağız. Zarar gören müzik sınıflarını onaracağız.

Deprem bölgesindeki satıcılardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. Türk halkı olarak çok büyük kenetleneme yaşadık. O yüzden milletimle devletimle gurur duydum.



SERHAN SÜSLER

Havalimanlarına ve uçaklara bayılırım

Gece 11'den sabahın ilk ışıklarına kadar çalıştığım bu film setini asla unutmayacağım. Pilot rolünü oynuyorum. Hem güven sağlayan hem de şüphe duyulması gereken bir roldü. Üşümeyelim diye seyyar sobalar getirdi yapımcımız.

Beni havaalanına bırakın unutun. Havalimanına, uçaklara bayılırım. THY'da lise stajında 3 ay yer operasyonda çalıştım. Sonrasında bir havalimanında da çalıştım. Rolüme çok katkısı oldu. Hem İngilizce hem Türkçe oynamayı çok istemiştim. Bu rolde kısmet oldu. Ben uçaktayken bir sıkıntı olsa kaptan koltuğuna geçip uçağı indirebilirim.

Ben aynı zamanda oyunculuk eğitimleri de veriyorum. Müşfik Kenter'in öğrencisiyim. Onun ekolünü yaşatmaya çalışıyorum. Yokluğu bilmezsen varlığın hiçbir kıymeti olmaz derdi. Fikir üreten bireyler var etmeye çalışıyorum. Yokluktan gelip zehir gibi kafası çalışan çok öğrencim var. Çok umutluyum gençlerden.