Türkiye'de 'Milyoner' adıyla gösterilen ve 2009 yılında toplam 8 dalda Oscar Ödülü kazanan 'Slumdog Millionaire' filmini hatırlarsınız. Gecekondu mahallesinde yaşayan fakir Jamal'ın bilgi yarışmasında büyük ikramiyeyi kazanma öyküsü hepimizi duygulandırmıştı. Müzikleriyle de halen hafızalardaki yerini koruyan Hint sinemasının en önemli yapımlarından biri olan film, Vikas Swarup'ın 'Q and A' isimli kitabından uyarlanmıştı.







Geçmişte Hindistan'ın Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan ve Hindistan'ın da en çok tanınan ve sevilen isimlerinden biri olan Swarup, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak Rami Kütüphanesi'ne geliyor. 26 Nisan'daki 'Uzakları Yakınlaştırmak' başlıklı söyleşiye diplomat Fırat Sunel'le katılacak olan ünlü Hint yazar, aynı zamanda soruları yanıtlayıp hayranlarına imza dağıtacak.







Kışın geçen komedi filmimiz de oldu

Adana'daki bir düğüne yetişmeye çalışırken başlarına türlü aksilikler gelen üç kafadarın hikâyesini anlatan Üçlü Pürüz vizyonda... Düğün Dernek serileri de dahil olmak üzere Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yıldızını parlatan çoğu işe imza atan Selçuk Aydemir, bu kez yapımcı koltuğuna oturmuş, yönetmenliği Vedat Uyar'a devretmiş. Emrah Kaman, Korhan Erduran ve Okan Cabalar'ın rol aldığı film eğlenceli bir komedi vaat ediyor. Hikâyesi gereği bolca küfürlü sahnenin olduğu filmin yıldızının Okan Cabalar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Mimikleri ve enerjisiyle bana hep Jim Carrey'i hatırlatan Cabalar, filmde öne çıkan bir performans sergilemiş. Bu film, sinemamızda ilk defa kışın çekilen bir komedi filmi olarak tarihteki yerini aldı.







Bayram coşkusu ikiye katlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Biz de çocukların okuldaki gösterilerinden sonra soluğu Kemerburgaz'daki Çocuk Şenliği'nde aldık. Festival alanında yüz boyamadan, karikatür çizimine, mutfak atölyesinden takı atölyesine kadar birçok etkinlik yapıldı. Öte yandan YBY Woods Kurucusu Pelin Ulusoy Tepret'ten, alanda ilerleyen haftalarda çeşitli konserler olacağını öğrendim. Örneğin, 29 Nisan'da Karsu sahneye çıkacakmış. Depremzedelere yaptığı yardımlarla dikkat çeken Karsu konserini ben de çok merak ediyorum.







Küçük hanımlar ve beyler için

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali' bu yıl 18 yaşını kutluyor. Ankara Devlet Tiyatrosu ev sahipliğindeki festival, İspanya, Polonya, Almanya, KKTC, İtalya, Finlandiya, Hollanda'nın oyunları ve Devlet Tiyatrolarının 6 oyunuyla 5 gün küçük sanatseverleri ağırlayacak. Yarın Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak festivalde ilk olarak İspanya Múcab Dans Tiyatrosu'nun 'Kağıttan Baloncuklar' adlı oyunu perde açacak. Festival, 30 Nisan'a kadar devam edecek.