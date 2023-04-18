Tiyatro Keyfi'nin Amy Winehouse ve Tut Elimden Rovni adlı oyunlarının eylül ayında düzenlenecek olan Daejon Uluslarası Tiyatro Festivali'nde sahneleneceğini daha önce yazmıştım.







41 ülkeden 48 oyunun sahneleneceği festivalde ilk kez Türk tiyatrosu oyunlarının Güney Koreli sanatseverlerle buluşacak olması tiyatromuz adına önemli bir gelişme. Öte yandan tiyatronun kurucusu Kemal Başar ekipten önce Güney Kore'ye gidecek. Bu ülkeden davet alan Başar, Jeju Adası'nda gerçekleştirilecek Dünya Tiyatro Forumu'na katılan ilk Türk tiyatrocu olacak.







Haziranda düzenlenecek etkinlikte Güney Kore'de ülkemizi temsil edecek olan Başar, hem Türk tiyatrosunu, Türkiye'deki tiyatro festivallerini anlatacak hem de karşılaştırmalı olarak Balkan Tiyatrosu'nu konu alan bir konuşma yapacak. Başar'a bu uzun yolculukta şimdiden başarılar...



28 ÜLKEDEN 2 BİN 500 SANATÇI İSTANBUL'A GELİYOR

Atatürk Kültür Merkezi uluslararası bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Koro Müziği Federasyonu'nun (IFCM) en büyük etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu (WSCM), Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde 25-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek.







Başta Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere Beyoğlu'nun tarihi mekânlarına yayılan sempozyum, 5 kıtayı temsil eden 28 farklı ülkeden 80'den fazla konuşmacı ile 2 bin 500'den fazla sanatçıyı bir araya getirecek. Müziğin birleştirici etkisiyle kültürlerin kucaklaşacağı sempozyumun açılış konserinde, Grammy ödüllü Estonya Filarmoni Oda Korosu ile Norveçli konuk şef Ragnar Rasmussen yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu 'Köprüler' temasında aynı sahneyi paylaşacak.



RAMİ KÜTÜPHANESİ ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Ara tatilin hem Ramazan bayramı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'yla birleşmesi coşkuyu bir kat daha artırıyor. Bu hafta boyunca çocuklar için onlarca alternatif yer alıyor. Çocukları etkinliksiz bırakmak istemeyen ebeveynler için bir tavsiye de benden. Geçtiğimiz hafta gezebilme imkanı bulduğum Rami Kütüphanesi'ne hayran kaldım.







Kütüphane Müdürü Ali Çelik'ten önceden Rami Kışlası olarak faaliyet gösteren bu tarihi mekânla ilgili etkileyici bilgiler aldım. İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden olan kütüphanede hafta boyunca atölyelerden drama etkinliklerine, foto safariden harita yarışmasına kadar 50'ye yakın etkinlik düzenleniyor. Bu yaşam merkezinde ebeveynlere yönelik seminerler de yer alıyor.



TİTANİK'İN ENKAZINDAN ÇIKARILAN KARAF İLGİ GÖRÜYOR

1912 yılında Atlantik Okyanusu'nda buz dağına çarparak batan transatlantik gemisi Titanik, dünya denizcilik tarihinde de önemli bir yer tutuyor. Hikayesi filmlere, kitaplara, şarkılara konu oldu ancak dünya çapında en büyük sesi, gemiyle aynı ismi taşıyan 1997 yapımı film getirdi.







Binlerce insanın hayatını kaybettiği Titanik'in enkazı 1985 yılında bulundu. İşte o enkazdan çıkarılan karaf, İstanbul'a getirildi. 20. yüzyıl başında üretilen ve Titanik'in sefer denemelerinin anısına hediye edilen 22 cm yüksekliğindeki karaf, Rahmi Koç Müzesi'nde sergileniyor. Gemideki hayatı merak edenler için ilginç olabilir.



AĞAÇLARDAN İLHAM ALDI

Sanatın ruhumuza iyi geldiği, içinden geçtiğimiz bu sancılı sürecin acılarını hafiflettiği bilimsel bir gerçek. Ressam Belma Bozkurt da bu alanda çalışmalar yapıyor.







Aynı zamanda bir sanat terapisi uygulayıcısı olan ressam Bozkurt, 'Shade of Branches' (Dalların Gölgesi) adını verdiği yeni kişisel sergisini sanatseverle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor. Eserleri en son Tokyo Metropolitan Müzesi'nde sergilenen sanatçının bugüne kadar ürettiği eserlerin de aralarında olduğu 60 parçadan oluşan çalışmaları, 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Caddebostan'daki bir kültür merkezinde sergilenecek.