42 yıllık Almanya macerasından sonra buradayım

NİZAM NAMİDAR



Günümüz dünyasında süratli bir yaşam sürüyoruz. Birçok şeyi es geçiyoruz. Dizimiz hikâyeyi sokak çocuklarının gözünden anlatması bakımından çok önemli. En sıkıntısız en sorunsuz en uyumlu set burası.

6 yıldır Türkiye'deyim. Liseyi bitirdikten sonra Almanya'ya gittim. Mühendislik okudum. Ama hiç mühendis olarak çalışamadım. Kızları cezbedilmek için profesyonel dans etmeye başladım. Futbol oynadım. Halk dansları grubunda meşhur oldum.

Almanya'da kaybolmayan gençlik de vardı, üniversite okumuş hayata tutunmaya çalışan bizim gibi gençlerin kurduğu bir tiyatro grubumuz vardı. Yerleşik bir Türk tiyatrosu vardı Berlin'de, dans edip türkü söyleyebilen isimler arıyorlardı. O şekilde başladı tiyatro maceram.

42 yıl Almanya'da yaşayınca buraya geldiğimde kendimi Almanlaşmış hissettim. Ülkemi çok seviyorum. Gezgin bir ruhum var. Topluma entegre olmuş çok iyi Almanca konuşan çok iyi yerlere gelen Türkler de var.









YEŞİM DALGIÇER



BAŞROL OLMA HEVESİM YOK

Dizide Sezin karakterini oynuyorum. Sezin bir gazeteci. 'Gazeteci nötr olur yorum yapmaz' derler ama ben onun da duygusu olduğunu düşünerek hareket ettim. İlk haberimi hüngür hüngür ağlayarak sundum.

Senaryo ilk geldiğinde inanılmaz etkilendim. Çocuk konusunda da çok hassasım. Merak ettim, araştırdım. Kendi içinde entrikaları olan güzel bir dizi. Sokak çocuklarını hiç görmezden gelmezdim.

Yapılmış ilkokul dizisinde Gülşen Bubikoğlu'yla oynamıştım. Özgü Namal, Ceyda Düvenci gibi isimlerle rol almıştık. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazanmıştım, oyunculuğa tesadüfen başladım. Bir fotoğraf çekimi sonrası Erler Film'den gelen teklifle oldu her şey. Alaylı olarak girdim, eğitimler aldım. Karakterin derinliğine bakıyorum başrol olarak sürekli ekranda olayım diye derdim olmadı.



TAHA BARAN ÖZBEK



BURAK ABİ BANA ÇOK YARDIMCI OLUYOR

Kuruluş Osman'a ben 3. sezonda girdim. Bir yıldır ekipteyim. Çok güzel gidiyor. Tarihle hep ilgiliyimdir. Attan korkuyordum, çekiniyorum. Kısa sürede ciddi bir eğitim aldım. Set aralarında da deneyimli abilerimden destek alıyordum. Ata binmeyi bilmiyordum ama şimdi at binmeyi kılıç, ok kullanmayı biliyorum. Atımla çok alıştık birbirimize. Burak Özçivit çok eğlenceli, çok yardımcı oluyor bana. Kırklareli'nde okul tiyatrosunda başladım. Oyuncu olmak istedim. İstanbul'da sinema eğitimi aldım. Ailem Kırklareli'nde, her fırsatta oraya dönüyorum, çiftlik hayatını seviyorum.









SİNAN ÇALIŞKANOĞLU



BENİ HÂLÂ HADES DİYE ÇAĞIRIYORLAR

Gizemli Ada Mençuna vizyonda. Çocukların gerçek hayatta dostluk, dayanışma, sevgi gibi kavramları öğrendiği bir film. Oyun konsollarından kafamızı kaldıralım gerçek dünyada çok güzel oyunlar oynarız diyoruz. Selena'nın çok fazla tekrarı var, sürekli çocuk işlerinde yer alıyormuşum gibi algılanıyor. Hâlâ beni Hades diye çağırıyorlar. Çok renkli bir karakterdi.

İnanılmaz akıllı bir nesil geliyor. Hepsi disiplinli, bilinçli. Çok iyiler. Biraz tökezlesek bizden alırlar her şeyi. Sürekli telefonda sosyal medyada olduğu için gençlerin ilgisi 8-10 saniye. Bunun üzerine bir komedi algısı inşa etmeye çalışıyorlar. Bu işlemiyor.

Karakter komedisi tercih ediliyor ama durum komedisi üzerine gitmek lazım.









OKAN ÇABALAR



İLK DEFA KIŞIN ÇEKİLEN BİR KOMEDİ FİLMİ YAPTIK

Üçlü Pürüz, başlarını sürekli belaya sokan 3 şuursuz lise arkadaşının hikayesini anlatıyor. İlk defa kışın çekilen bir komedi filmi yaptık. Çok üşüdük gerçekten. Ama çok eğlendik. Çocukluğum sıkıntılı geçti. Evin içindeki tuhaf durumları arkadaşlarımı güldürerek anlatıyordum ve böyle rahatladığımı fark ettim. Babam çok Karagöz Hacivat oynatırdı bana. Ama tiyatro yapmama karşı geldi, Aysa Prodüksiyon tiyatrosunda gişede bilet satıyordum, çocuk oyunları yazıyordum. Sonra oyuncu seçmelerine girdim. Eyvah Eyvah ile başladım, devamı geldi. 3 senedir stand-up yapıyorum.









BAHAR SÜER



KOMEDİ ZOR KOŞULLARDA ÇIKIYOR

Yolda bulup yolda bıraktıkları bir kadını oynuyorum. Komedi zor koşullarda çıkıyor. Acılarımızla, sıkıntılarımızla mizahla başa çıkıyoruz ya, ben de hep mizahla başa çıkmaya çalışıyorum. Komik olduğumu söylüyorlar. Keşke daha fazla komedi filmi yapılsa. Mizahın önü açılsa keşke. Televizyonlarda bu kadar uzun süreler olmasa keşke. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunuyum. Çok iyi oyuncular yazarlar yetiştirmiş bir ekoldür. Oradan mezun olduğum için gurur duyuyorum. Çok değerli hocalarla çalıştık. Seksenler dizisi benim 2. işimdi. 2 sene çalıştım. O diziyle popüler oldum. Oyuncunun komik ya da dramatik diye kategorize edilmesine karşıyım.