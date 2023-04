Tanımadığım hiç kimseye şarkı yazmadım çekmecede sözüm yok

ZEYNEP TALU



Söz yazarı olarak yıllardır sektörün içindeyim ama son 4-5 yıldır şarkı söylüyorum. Benim için de yeni bir heyecan. Her neslin kendi dili var. Benim yazdıklarımı anlamamaları normal. Güncele ve gençliğe hitap eden şarkıları yadırgamıyorum.

16 yaşında kızım var. Gençler ellerinde telefonla dünyanın her yerindeki şarkıya ulaşabiliyorlar. Şarkıyı sevme süreleri 15 gün. Kızım benim her şarkımı çok dinlemiyor. Annem Çiğdem Talu'nun şarkılarını daha çok seviyor.

Her şeyi 8 satırda anlatmaya o kadar alışmışım ki, uzun uzun yazmayı bilmiyorum. Bana kitap yaz diyorlar yazamam ki. Bunların hepsini yaşadın mı diye soruyorlar. 900 tane söz yaşamışım nasıl yaşamış olabilirim. Yaşadığımız şeyler, duygular ortak aslında. Ayrıldığında ya da özlediğinde aynı şeyi hissediyorsun.

Ben yüzde 90 yazdıklarımın hepsini müziğe yazdım. Ve kimin söyleyeceğini bilerek yazıyorum. Tanımadığım hiç kimseye şarkı yazmadım. Tılsımı orada. Çekmecede hiç sözüm yok.









HAKAN BİLGİN



SEZEN AKSU'NUN BENİ TAKİP ETTİĞİNİ SANIRDIM

'Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası' filmi güzel komik bir iş oldu. 4 haftada çektik. 14 Nisan'da sinemalarda olacak. Ailece keyifle izlenecek eğlenceli bir film.

18 yaşında bir oğlum var. Sabır süresi 12 saniyeymiş. Bizim için 12 saniye algılama süresiyken, onlar hızlıca karar veriyorlar. Ama sonra duygu derdine yine de düşüyorlar. Aşık olmayan bir genç olabilir mi? Mesela Sezen Aksu'nun beni takip ettiğini düşünürdüm eskiden. Ne zaman ayrılsam ona uygun şarkı ne zaman mutlu olsam ona uygun şarkı yazıyor. Sonra 5 bin kişilik bir konserinde, herkesin o şarkıları hep bir ağızdan söylediğini görünce, o yazılanların sadece bana olmadığını anladım.



SERAP ÇETİNTÜRK



DANS ETMEM İÇİN MÜZİĞE İHTİYACIM YOK

Kariyerime modellikle başladım. Uzun yıllar dansçılık yaptım. Hatta Demet Özdemir'in yer aldığı bir dans grubundaydım. Serdar Ortaç, Demet Akalın, Ajda Pekkan gibi isimlerin sahne şovlarında bulundum, koreografilerini yaptım. Müziksiz dans ederim, dans etmem için müziğe ihtiyacım yok. Avrupa Yakası'nda konuk oyunculuk yaparken Hakan Algül beni oyunculuğa yönlendirdi. Oyunculuğu seviyorum.









KADİR DOĞULU



KLASİK TÜRK AİLESİNDEN HİÇBİR FARKIMIZ YOK, İLİŞKİMİZ KONUŞMA ÜZERİNE KURULU

Neredeyse 3 yıllık bir süreci var Mitat filminin. Doğu Yücel'in kitabından uyarladık. Aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlendim. Hem oyunculuk hem de yapımcılık anlamında sınırlarımı zorladığım bir film oldu.

Bir yapım şirketi kurmayı hayal ediyordum. Ankara'da tanışıp İstanbul'a getirmeye ikna ettiğim sanatçı dostum Serdar Coşkun sayesinde yapımcılığa yöneldik. Önce müzikle başladık sonra dizi ve film yapımcılığını ekledik.









Eşinizle hem sette hem evde sürekli beraber olmak kolay değil. İş yerinde veya evde korumak zorunda olduğun bir hal var. Sevdiğim kişiyle 7/24 beraber olmak avantajdan başka bir şey getirmez, bol bol çatışma getirir. Birbirini tanımayı doğurur. Bizim Klasik Türk ailesinden hiçbir farkımız yok. Bizim ilişkimiz konuşma üzerine kurulu.

10 yaşımdan beri doğada kamp yapmayı seven biriyim. Sırtımda çantam, çadırım azıcık rızkım onunla beraber ormanda ne bulursam yaşadığım çok uzun dönemlerim olmuştur. 33 bin km yol yaptım toplamda. İsviçre Alplerine kadar gittim. Neslihan da eşlik etti son turuma. En son turumuz 33 gündü.

Türkiye'de birçok yeri karış karış gezdim. En çok Muğla'daki Erenler Dağı'nda huzuru buldum. Çıkması çok zor ama çıkınca öyle cennet gibi bir yere geliyorsunuz ki, krater gölü ve alabildiğine yeşillik. 3-4 gün kalırız diye düşündüğümüz yerde 20 gün kaldık. İki köpek, eşim ve ben, kimseyi görmeden şahane bir 20 gün geçirdik.



YİĞİT UÇAN



KIZIM KISA SAÇLI SAKALSIZ HALİMİ HİÇ GÖRMEDİ

Son 4 işim hep dönem dizisi oldu. Tarihe olan ilgimin yanı sıra çocukluğumdan beri geleneksel savaş sanatlarına büyük bir merakım vardı.

Burak (Özçivit) çok disiplinli, sette herkese temas edip dokunan, işine bağlı çalışkan biri. Çok iyi bir takım kaptanı.

Günümüzde hayvanlarla vakit geçirmek çok zor ama bu dönem dizileri sayesinde atlarla müthiş bir bağ kurduk. Çok memnunuz. Hatta Oğlumun da at binmeye ilgisi var. Sete de götürüyorum.

4 yaşında bir de kızım var. Kızım beni hep sakallı biliyor, kısa saçlı halimi hiç görmedi. Beni izlemeyi seviyor.







FELİCİA SAĞNAK



HAYATIMDA İLK DEFA TİYATRO YAPIYORUM

Annem Ukraynalı, babam İtalyan, ben Moldova doğumluyum ama Türkiye'de büyüdüm. Annem ikinci evliliğini bir Türk ile yaptı. 6 yaşından beri Türkiye'deyim.

İtalyanca mutluluk anlamına geliyor ismim. Baba Sahne'de Taxim adlı oyunda rol alıyorum. Mart ayında dahil oldum oyuna, hayatımda ilk defa tiyatro yapıyorum. 9 oyun oynadım çok büyük keyif aldım. Ailem model olmamı istiyordu. 14 yaşında sektöre girdim. Organize İşler Sazan Sarmalı setinde yer aldım ve oradaki ortam oyuncu olmamı etkiledi.