Erkekler büyümüyor ergenlik yaşayıp ölüyor

EMRE ALTUĞ



Müzikte üretimi bıraktım bir dönem, içimden çok gelmedi. 14 Nisan'da doğum günümde Çağrı Telkıvıran şarkısı Sevenler Ayrılmaz çıkacak. Klibimizi de çektik. Kemal Başbuğ çekti. Sevenlerime hediye edeceğim şarkımı.

50'li yaşlardayım ama yaş diye bir şey yokmuş. Erkek çok büyümüyor bence. Doğuyor ergenlik yaşıyor ve ölüyor. Babam 90 yaşında. Babalık heyecanım hep devam ediyor. 13 ve 11 yaşlarında oldular. Onlarla çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Yaşından 10 yaş daha genç gösteriyorum. İlk albümü yaptığımda 29 yaşındaydım. Herkes 19 yaşında sanıyordu beni. 34 yaşında Lise Defteri'nde liseli oynuyordum. Sinem Kobal sevgilimi oynuyordu tam yarı yaşımdaydı. Yaptığım işler beni hiç yaşlandırmayacak. Profesyonel kariyerimde 23 sene bitti.









Çağla ile en büyük önceliğimiz çocuklarımız. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Hâlâ onun için de benim için de çocuk önceliği vardır. İşlerimizi çocuklarımıza göre ayarlıyoruz. Çocuklarımın annesiyle ilgili ben nasıl ileri geri konuşabilirim. Çağla hem iyi bir insan hem iyi bir anne. Neden onunla ilgili kötü konuşayım. Çağla ile yollarımızı ayırdık ama hayatım boyunca hayatımda olacak. Hatta ayrılırken de ömür boyu görüşmek üzere, ayrılıyoruz dedim. İnsanın ayrıldığının farkına varması 6 ayını alıyor. Başlarda duruma alışmak zor oldu tabi ama sonra hiçbir sorun yaşamadan bugüne kadar geldik, çok şükür.









İbreti Alem şarkım 5.5 dakika. Günümüze göre çok uzun. O yüzden şarkılar da artık hızlandı, süreleri kısaldı. Çok çabuk sıkılıyor ve beğenilerimiz değişiyor sürekli. Pop müzik yaptığım sürece prodüksiyon yapmak zorundayım, rap müzikte öyle bir şey yok. Rap gibi hızlı üretilen şeyler değil.



ERDEM ŞANLI



Benim de mendil satan arkadaşlarım vardı

İçinde bulunmaktan keyif aldığımız bir proje. Sosyal duyarlılık işi. Sokakta kalmak zorunda kalan çocukların hikâyesini, senaristlerimiz çok güzel kaleme alıyor. Bu işte bulunmak istedim ilk senaryoyu okuduğumda. Oyunculuk dışında bir mesajı var. Ben İzmirliyim mahallede, sokakta büyüdüm. İzmir'de hepimiz bir yaşardık kimin ne olduğunu bilmezdik. Mendil satmak zorunda kalan arkadaşlarım da vardı. Onların iç huzuru bizlerden fazlaydı. Sokak çocuklarının arasında bizi izleyenler var, karşılaştığımda bana sarılanlar oluyor. Senaryoyu okurken ve çekerken çok etkileniyoruz.

Cihangir'de oturduğum dönemde Lilya ile bir kafede tanıştık. Mimar Sinan Üniversitesi'ne online kayıt olmaya çalışıyordu. Son yarım saati kalmış. Benim telefonumla kaydını yapmasına yardım ettim, mutlu oldu. Okula ben soktum onu diyebilirim.

Sosyal medya ile bir yere gelmek istemiyorum. Dipsiz kuyu. Hayatımı bu kadar ön planda yaşamak istemiyorum, benim işim televizyon. Ben işimi seviyorum.









LİLYA İREM SALMAN



Denizci olmayı çok istiyordum

Antalya'da, Denizcilik Meslek Lisesi'nde okudum. Manavgat'taki lisede 6 kızdık. Denizci olmak, maceralar yaşamak istiyordum. Ama 11 yaşında kararımı değiştirdim, tiyatroyla tanıştım. Aşık oldum. Buradan ilerlemek istedim. Kardeşlerim dizisiyle başladım. Broadway'den İstanbul'a diye Haldun Dormen'in yönettiği bir müzikalde oynadım.

Antalya'dan İstanbul'a gelince hayatım tam anlamıyla değişti. Çok büyük bir değişim yaşadım. Çok sesli gürültülü bir yer İstanbul. Hatta çok çaresiz olduğum bir dönemde Erdem'le tanıştık. Kaydıma yardımcı olması için hiç tanımadığım birine kimlik numarası verdim. Erdem sayesinde konservatuvar okuyorum. Çok çalışkanım ama bu aralar okula çok dahil olamıyorum, setlerden dolayı. İşimi çok seviyorum. Şarkı söylemeyi çok istiyorum.









LEMİ FİLOZOF



Çocuklara cesaret vermek istedim

'Lemi abi ve Zuzi Uzay Macerası' adlı ilk çocuk romanım çıktı. Çocukluğumda pilot olmak istiyordum, uçamıyorsam, uzaya da gidemiyorsam cümlelerimle giderim diye düşündüm. Eşim Fen Öğretmeni, onun da katkısı çok oldu. Hangi gezegende hangi materyaller var, gezegenlerin elementlerini üretirken dostluk, yardımlaşma, empati ve özeleştiri mesajlarımız da var. Çocuklara cesaret vermek istiyorum, korkuları varsa da üzerine gitmeleri gerektiğini vurguluyorum. Şu an sosyal medyada farklı bir çocuk profili var. Sosyal medyada çok vakit geçirmek istemiyorum ama sektörde işler takipçi sayısına bakıyor.

1998'de Atv'de Gurbetçiler'e çocuk oyuncu olarak girmiştim.