Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'sinin ilk hikâyesi olan 'padişah-cariye' kıssası sinema filmi oluyor. Senaryosunu Makbule Kosif'in yazdığı sinema filmi 'Derun' sete çıktı. Müge Uğurlar'ın ilk sinema filmi olan projede Hatice Aslan, Furkan Andıç, Güven Kıraç, Furkan Kalabalık ve Esra Erdemir rol alıyor. Yaşadığı bir hayal kırıklığı yüzünden kendini inzivaya çeken ve Karadeniz'de tek başına yaşamaya başlayan Marife'nin hikayesinin anlatıldığı filmde 'Aşk acısı 40 yıl sürer mi?' sorusuna yanıt aranıyor.







İsmi 'İç, gönül, kalp' anlamlarına gelen filmde yakışıklı oyuncu Furkan Andıç iki rolle izleyici karşısına çıkacak. Andıç, hem Marife'nin gençliğindeki büyük aşkı 'İlyas' karakterini hem de yıllar sonra Trabzon'a köye gelmek durumunda kalan 'Ateş' karakterini canlandıracak. Hazırlıkları 3 yıldır süren filmin önce festivalleri dolaşacağını, kurgusunun ve renklendirmesinin yurt dışında yapılacağını öğrendim. Görüntü yönetmenliğini Sami Saydan'ın yaptığı filmin özellikle uluslararası arenada adından çok bahsettireceğini ve ödüller toplayacağını beklemek sürpriz olmaz. Yolu açık olsun.



'SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ'NE FARKLI YORUM

Tiyatro sezonu bitiyor diyoruz ama birbiri ardına yeni oyun haberleri gelmeye devam ediyor. Edmond Rostand'ın ölümsüz eseri 'Cyrano'yu Ahmet Sami Özbudak rejisi ve Bülent Emin Yarar yorumuyla 24 Nisan'da izlemek için gün sayarken, beni heyecanlandıran bir başka oyun haberi daha geldi. Huzur, Beş Şehir gibi eserleriyle edebiyat tarihimizin unutulmazları arasında yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zamansız eseri 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü', bu kez farklı bir yorumla tiyatro sahnesine taşınıyor.







Daha önce çeşitli topluluklar tarafından sahnelenen bu ölümsüz eser, Serdar Biliş rejisiyle seyirciyle buluşacak. Oyunu diğer yorumlarından farklı kılan ise hem Serkan Keskin ismi hem de prodüksiyonu. İçinde yer aldığı her işi başka bir boyuta taşıyan ve bununla birlikte beş oyunda daha rol alan Keskin, ana karakter Hayri'nin dışında hikayede geçen herkesi canlandırıyor. Dolayısıyla 50'den fazla karaktere hayat vermiş oluyor. Burada da sinemanın gücünden faydalanılıyor. 12 Nisan'da Uniq'te perdelerini açacak olan, sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği, Tuluğ Tırpan'ın canlı piyano performansıyla eşlik edeceği oyunu şimdiden merak ettim.



ÖDÜLLÜ OYUN 400. KEZ PERDE AÇTI

Başarılı oyuncu Nezaket Erden'in tek kişilik başarılı performansıyla adından bahsettirdiği 'Sevgili Arsız Ölüm Dirmit' adlı oyun, önceki akşam 400. kez perde açtı. Bu zamanda bir oyunu 400 kez sahnelemek hiç de öyle kolay değil.







Ancak Tiyatro Hemhal ekibi ve Erden bu başarıya birlikte ulaştı. Oyunun Ses Tiyatrosu'ndaki gösterimine katılamadım ancak Erden'in her defasında yeniden hayranlık uyandıran performansının ayakta alkışlandığını öğrendim. Oyun sonrası, oyunun yazarı Latife Tekin'le birlikte tiyatroseverlerle bir araya gelen Erden'i tebrik ediyor ve uzun seneler oynamasını diliyorum. Bu arada ekip, oyunun bilet satışından elde edilen gelirin tümü deprem bölgesine gönderdi.