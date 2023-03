Oyuncunun kandırılması çok kolay, çünkü oyuncu açtır her rolü oynamak ister

UMUT OĞUZ

"Başım Belada" benim bugüne kadar çalıştığım en huzurlu set. Bazı setlerde iki tane kıl oyuncu olur gerilirsin, burada öyle bir şey yok.

25 yılım bitti sektörde. Hayatımda hep güldürerek para kazandım. Yaşam biçimim bu benim.

Geçmiş travmalarımı anlattığım bir sahne gösterim var, insanların o geçmiş yaralarıma güldüğünü gördüm. Psikoterapi desteği aldım. Geçmiş travmalarımla alay ediyorum, kendi kendimi iyileştirmişim. Diziden dolayı ara verdim. Yeniden başlayacağım. Deprem bölgesine de gideceğim.







Tarihin en şımarık seyirci kitlesi var. Elindeki kumandayla tek tıkla istediğini seyredebiliyor. Milyon dolarlık işler getirmen lazım ki sinemaya gitsin. Şu an sinema alışkanlığı yok artık. Pandemi bizi çok şaşırttı. İşimiz gittikçe daha da zorlaşacak.

"Adanalı" dizisi biteli 13 sene olmuş ama hâlâ konuşuluyor, çok şaşırıyorum. Oktay Kaynarca ve Tayfun Güneyer'e çok teşekkür ediyorum, bana güvenip alan açtılar. Onlara minnettarım.

Oyuncunun kandırılması çok kolay, oyuncu açtır çünkü her rolü oynamak ister. Tiyatroda yıllar evvel oynadığım Kanlı Nigar oyunundan bir araba parası alacağım var. O yüzden tek kişilik oyun yapıyorum.



ULAŞ İNAN TORUN

Tiyatro kariyerim kaliteli kalsın istiyorum

"Ulan Salih" filminde dağıtımcı krizi yaşadık. Maalesef bir tekelleşme söz konusu. İstediğimiz salon sayısı vermeyince yapımcımız filmi vizyondan çıktı. Ama tekrar girecek. Eslem Akar'ın oynadığı kadın karakterin komedi yükünü yüklendiği bir aile filmi.

Sinema sanatının evrilmesine tanıklık ediyoruz bu süreçte. Dijital platformlarda da birçok seçenek var ama ben hâlâ Kadıköy'deki sinema salonlarına gidiyorum. Sinema seyretme kültürü diye bir şey var. Onu seviyorum.

Benim tiyatro kariyerim çok iyi başladı öyle devam etti. Ekonomik kaygılarla bazen çok nitelikli olmayan işlerde oynadığımız oluyor. Ama bunu tiyatroda yapmak istemiyorum. Hayatım boyunca kaliteli bir yerde kalsın diye ince eliyorum.

Sosyal medyadaki takipçi sayısına bakılarak oyuncu seçilir mi? Bu akıl tutulmasına anlam veremiyorum.



HANDE KAPTAN:

Öğretmen çocuğu olduğum için eğitim sevdalısıyım

Bana hep yöre işleri denk geldi. Aksan hiç kolay değil. Takıntılıyım bu konuda, çok çalışırım. Dizilerimin isimleri hep birbirine benziyor. Benim İçin Üzülme, Benim Adım Melek, İkisini de Sevdim ve Adı Sevgi dizilerinde rol aldım.

Ankaralı bir memur aileden geliyorum. Kamu Yönetimi okumak için üniversiteye çok erken başladım ve 3 senede bitirdim. Sonra konservatuvar okudum. İşletme üzerine yüksek lisans yaptım. Amerika'da kamera önü oyunculuk eğitimi aldım. Psikoloji okumak istiyorum. Öğretmen çocuğu olduğum için eğitim sevdalısıyım. Kazandığım bütün parayı eğitime yatırdım.







NECMİ YAPICI

Beni Cihan Ünal keşfetti

Öldüren Cazibe filminden esinlendim, "Bunun komedisi yapılsa ne olur?" diye yola çıktım.

Ben başlar yazarım, devamını da eşim Nihan getirir. Şubat ve Mart ayında 20'den fazla oyunumuzu iptal ettik ilerleyen süreçte onları da yavaş yavaş sahneleyeceğiz.

Evlilik komedisi "Benimle Delirir misin"... Önce Mehtap Bayri ile oynuyorduk, 2018'den sonra Nihan'la beraber oynamaya başladık. 2012'den bu yana 500 oyunu geçtik.

Oyunlarımızda seyirci de meslektaşımız oluyor, onlarla beraber oynuyoruz. İnteraktif oluyor. Doğaçlama yapıyoruz zaman zaman, güzel reaksiyon alıyoruz.

12 yıldır beraberiz. Sahnede de evde de sürekli beraber olmak çok keyifli. Sıkılmıyoruz birbirimizden, karı koca olmanın avantajını yaşıyoruz.

İzmir'de bir otelde animatörlük yaparken Cihan Ünal keşfetti beni. Sonra İstanbul'a ilk geldiğimde Cihan abi sayesinde para kazandım. Beni Nedim Saban'a yönlendirdi. Sonra hep komedi rolleri geldi.



HİVDA ZİZAN ALP

Sıkı bir Müge Anlı takipçisiyim

Cinayete adının karışmasıyla kendisini gündüz kuşağı programında bulan Fazilet'in hikayesini anlatan oyunum yeni başladı. Çarpık ilişkiler söz konusu olduğu erkeklerin genelde aklandığı, kadınlarınsa bir şekilde birbirleri arasında tuhaf bir yarışa tutunduğu durumları yıllardır görüyoruz. Fazilet'in anlatmaya çalıştığı şey bu. Bu kadar farklı kadınla aynı dertlere sahip olduğumu şimdi öğrendiğim için beni de eğiten bir oyun oldu.

Gündüz kuşağı programı denince akla Müge Anlı ile tatlı Sert gelir. Ben de 14 yıldır sıkı bir takipçisiyim. Kadınların sessiz çığlığını görebiliyoruz o yüzden bu kadar uzun süre sevilip devam ediyor.

Annem öğretmen, ilk zorunlu görevini Diyarbakır'da yapıyor. Tunceli Dersimliyiz. Hivda, ayla doğan demek, Zizan da yabani ot karaçayır diye geçse de onurlu kadın anlamına geliyor. Ailem benim müzisyen olmamı hayal ediyordu. Ancak oyuncu olmayı seçtim. Konservatuvarı okurken keman öğretmenliği yaptım. Çok erken yaşta çalışmaya başladım.



NİHAN DURUKAN

Necmi'yle oynamak çok sürprizli

2019'da kendi tiyatromuzu kurduk. Yapıcı Tiyatro adıyla "Ormantik Komedi" adlı oyunla başladık. Ama pandemi sebebiyle ancak 22 oyun oynayabildik. Şimdi yeni oyunumuz "Güldüren Cazibe" ile devam ediyoruz.

İkisi de doğaçlamaya açık interaktif oyunlar... Yazarken de eğlendik sahnede de eğleniyoruz. İki kişilik oyun ama ikimiz de dörder karakter oynuyoruz.

Sahnede Necmi ile oynamak çok zor. Ve sürprizli... Ne yapacağını hiç bilmiyorsunuz. Oyunu hem yazıp ve hem de oynadığı için her an değişebilen şeyler yapabiliyor.

Sahnede gelişmeme çok faydası oldu Necmi'nin. Sayesinde çok başka yere geldi oyunculuğum. Komedi yönümü keşfettim. Ancak güldürmek çok zor. Çünkü insanlar hep aynı şeye ağlıyor ama aynı şeye gülmüyor.