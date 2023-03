"Amadeus" filmiyle senaryo Oscar'ı alan Peter Shaffer'e 1973'te Tony kazandırmış 'Küheylan' oyunu Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu prodüksiyonuyla seyirciyle buluşuyor. Atlara karşı patolojik bir dini hayranlığı olan gençle, onu tedavi etmeye çalışan bir psikiyatristin hikâyesini anlatan oyunu galasında seyrettim. Daha salona girer girmez görkemli bir şey seyredeceğimi düşündürten bir sahne dizaynı ile karşılaştım.







Ortada dönen bir platform ve meydan sahnenin her iki tarafındaki seyircilerle muazzam bir oyuna tanıklık ettik. Yıllar içinde çeşitli topluluklar tarafından sahnelenen oyundaki Alan rolü, sadece bizde değil tüm dünyada kendini göstermek isteyen çoğu oyuncuyu üne kavuşturmuştu. Malum, Mehmet Ali Erbil'in performansı hâlâ anlatılır. Sonra Tolga Çevik de bu rolle yıldızını parlattı. 7-8 yıl önce de Yağız Can Konyalı'dan izlemiştim. O da gerçekten çok başarılıydı. Burada da Emir Özden, ödüllere göz kırpan bir performans sergilemiş.







Kerem Alışık da, karısıyla sorunları olan, çocuk özlemi yaşayan, baba olamadığı için kendini suçlayan Psikiyatrist Dr. Dysart rolünde, ustalığını konuşturmuş. Özellikle alttan sürekli gelen tansiyon müziğiyle birlikte sanki biz de Alan'la beraber terapi odasında gibiydik. Barış Erdenk'in dinamik rejisiyle sahnelenen, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan, Gizem Katmer'in de rol aldığı oyunun maske ve dekor tasarımlarına imza atan Merve Yörük'ün de hakkını teslim edelim. Oyunun ana temasını oluşturan atları, seyirciye hiç sakil gelmeyecek şekilde tasarlamış. Bu etkileyici oyuna mutlaka denk gelmeye çalışın.



Yiğit Koçak İspanya yolcusu

Genç oyuncu Yiğit Koçak, Kardeşlerim dizisindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünü yurtdışına taşan Koçak, dizinin beğeniyle seyredildiği İspanya'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.







Önümüzdeki hafta Madrid'e gidecek olan oyuncu, hem İspanyol basınının karşısına çıkıp röportajlar verecek hem de dünyaca ünlü oyunculuk menajerleriyle görüşmeler yapacak. Yaşıtlarına göre oldukça aklı başında olan, şöhretin büyüsüne kapılamayan yakışıklı oyuncunun kısa sürede yurt dışındaki işlerle göğsümüzü kabartacağına inancım tam. Yolu açık olsun...



Arizona'da ülkemizi temsil edecek

Türkiye'nin ilk uzun metraj kadın bilim kurgu ve distopya yönetmeni unvanına sahip Serpil Altın'ın 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' adlı filmi festival yolculuğuna devam ediyor.







Film Arizona eyaletinin başkenti olan Phoenix'te 19. kez düzenlenen Uluslararası Horror & Sci-Fi Film Festivali'nde yarışmalı bölüme seçilen dört bilim kurgu filminden biri oldu. Başrolünde Selen Öztürk'ün yer aldığı film, 2121'de iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzünde yaşananları anlatıyor.



Dayanışma konserinin geliri Hataylı öğrencilere gitti

Ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın deprem yaralarını sanatıyla iyileştirmeye devam ediyor. Aşkın son olarak, Hakan Şensoy, Murat Cem Orhan ve Oğuzhan Balcı yönetimindeki İstanbul Orkestrası ve Genç Oda Orkestrası'nın Zeytinburnu'ndaki bir sanat merkezinde verdiği dayanışma konserinde solist olarak yer aldı.







Oyuncu Hamdi Alkan'ın anlatıcı olarak dinletiyi yorumladığı konserin geliri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuvarı ve Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerine ulaştırılıyor. Aşkın'ın da dediği gibi birlik olunca her sorunun üstesinden geliriz.