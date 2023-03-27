İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yıl 7-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 42. İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı. Başta Berlin Film Festivali olmak üzere ödüllü festival filmlerinin yer aldığı festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde, 84 ülkeden 160 yönetmenin filmleri gösterilecek. 6 Nisan'da Sundance'te Büyük Jüri Ödülü kazanan Hırçın filmiyle açılacak olan festivalde aralarında Kaan Müjdeci'nin 'Iguana Tokyo' Onur Saylak'ın 'Boğa Boğa' gibi filmlerinin de yer aldığı









11 film, 250 bin lira ödüllü Altın Lale için yarışacak. Kayhan Yıldızoğlu ile Nevra Serezli'ye Onur Ödülü verileceği festivalin yabancı konuklardan biri de önceki gün duyuruldu. 2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux da İstanbul'a gelecek. Ernaux'nun 8mm hatıra filmlerini bir araya getirerek hazırladığı 'Super- 8 Yılları' filminin 13 Nisan'daki gösterimi, yazarın katılımıyla gerçekleşecek. 'The Years' adlı kitabıyla Nobel kazanan 82 yaşındaki yazarın, oğlu David Ernaux-Briot ile birlikte yönettiği film, kişisel deneyimleri ve 1968 sonrası olup bitenler üzerine bir ev filmi olarak görsel bir makale yaratıyor.



ÜNLÜ OPERA VE BALE ESERLERİ İLK KEZ SAHNELENDİ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği, Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği 'Saraydan Kız Kaçırma' operası, geçtiğimiz akşam ilk kez Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Başladığı günden bu yana kapalı gişe yoluna devam eden, Rejisör Caner Akın'ın sahneye koyduğu eser, Anadolu yakasında da sanatseverlerden bir kez daha yoğun alkış aldı.







Öte yandan bir ilk de Antalya'da yaşandı. Antalya Devlet Opera ve Balesi (ADOB)'nin 'Şehrazat' adlı eseri 2019 yılında dünya prömiyerini yaptığında ayakta alkışlanmıştı. Nikolay Rimsky Korsakov'un eseri, bu sezon ilk kez sahnelendi. Binbir Gece Masalları için bestelenen, tüm zamanların en iyi senfonik süitlerinden olan eser görkemli sahnesiyle büyük beğeni kazandı. Şehrazat Balesi 30 Mart'ta da yine Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.



MUSTAFA KEMAL'İN ARABALARI SERGİLENİYOR

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün makam aracı olarak kullandığı 1935 model araç restore edilip yeniden Anıtkabir'e getirildi. Atatürk'ün Çanakkale cephesinde kullandığı ve üzerinde fotoğrafının olduğu araç da İstanbul da sergileniyor.







Harbiye Nezareti'nin, 1915'te Mustafa Kemal'e tahsis ettiği araçtan sadece 2 bin adet üretilmiş. Az sayıda örneği kalan araç dünyanın çeşitli müzelerinde sergilendikten sonra aynı modelinin İtalya'daki son örneği Torino'dan getirtilerek Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Tarihimizin en önemli anlarına tanıklık eden araçları görmenin tam zamanı...