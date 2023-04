Sabah Gazetesi kültür sanat faaliyetlerine destek olmayı sürdürüyor. Sevda- Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen, başkentin en uzun soluklu etkinliği olan Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin 37'ncisi Sabah Gazetesi'nin medya sponsorluğunda gerçekleşecek. Festival, üç yıllık bir aradan sonra 4-28 Nisan tarihleri arasında başkentli sanatseverlerle, depremzedeler yararına buluşacak.







4 Nisan akşamı Fuad İbrahimov yönetimindeki Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası'nın, keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ve piyanist Murat Adıgüzelzade solistliğinde, Türk ve Azeri bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konseri ile açılacak festivalde Azerbaycan'dan Endonezya'ya 13 ülkeden 355 sanatçı ve topluluk, klasik müzik ve cazın seçkin örneklerini sunacak.







17 konser ve gösteri ile dört gitar ve bir bale atölye çalışmasının yer alacağı festivalde dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın öğrencilerle birlikte vereceği konser ile arp sanatçısı Çağatay Akyol'un konseri de öne çıkıyor. Festival, Endonezya'dan Batavia Madrigal Singers konserleri ile sona erecek.



KOMPLO MU GERÇEK Mİ?

Küresel iklim krizi, pandemi, dijitalleşme, sanal gerçeklik, yapay zeka derken bazen içinde bulunduğumuz dünya koşullarında kendi benliğimizi, kimliğimizi sorgular hale geliyoruz. Çoğu zaman da olayların perde arkasında başka şeylerin olabileceği düşüncesi kemiriyor beynimizi ve komplo teorileri yüzünden paranoyaya bağlamamız an meselesi olabiliyor.







Elimizden bırakmadığımız akıllı telefonlar, sosyal medya paylaşımlarımız, kullandığımız uygulamalar, bilgisayarımızın kamerası ve daha fazlasının yaşamımız için tehdit oluşturacağını, geride bıraktığımız dijital ayak izlerimizin bir gün sorun teşkil edeceğini hiç düşünmüyoruz. Oysa her gün haberlerde sahte kimlikle hırsızlık yapanları, şifresini çaldıranları, dolandırıcılara milyonlarını kaptıranları okuyoruz. Engin Hepileri'nin kurucusu olduğu Tiyatro.İn'in 'Kim Bu Ben' adlı yeni oyununu izlerken bunları düşündüm. Hepileri'nin yönettiği, Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan'ın rol aldığı oyunu ilginç kılan ise metnin bir veri analistinin elinden çıkmış olması.



KİMLİK SORUNU

Büyük bir kumarhane zincirinin dijital teknolojilerinden sorumlu bir veri analisti olan Rose Leilani, temel olarak kimlik sorununu ele almış. Ancak oyunun, 11 Eylül saldırılarından koronavirüse, Prens Harry'den Billy Gates'e kadar pek çok konu ve olay hakkında sözü var. Bize her gösterilene söylenene inanmamak gerektiğini vurgulayan oyunun fazlasıyla kafa açtığını söylemek yanlış olmaz. Arslan'ın anlatıcı olarak yer aldığı oyunda Şekerci ile Ünsal'ın başarılı performansları birbirlerini yukarı taşıyor. Tekrara düşen bazı sahnelere rağmen 2 saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.









TAVURİ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Usta yönetmen Derviş Zaim'in Kıbrıs'ta Tavuri (Şeytan) lakaplı efsane dolandırıcı Mustafa Serttaş'ın hikâyesini anlattığı belgesel, İKSV tarafından düzenlenen 42. İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde seyirci karşısına çıkıyor. Amerika'daki festivalde ilgi gören belgesel, Türkiye'deki ilk gösterimini, 9 Nisan'da Fransız Kültür Merkezi'nde ve 12 Nisan'da Sinematek/ Sinema Evi'nde yapacak.