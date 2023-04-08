UNESCO tarafından 2023'ün "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Aşık Veysel'in hayatını ve onunla yapılmış röportajları, makaleleri ve haberleri gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen 'Veysel Gider, Adı Kalır' adlı sergi, dün Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un da katılımıyla AKM İstanbul Galeri'de açıldı.







Ara Güler, Fikret Otyam, Ozan Sağdıç, Mustafa Türkyılmaz, Ergun Çağatay ve dönemin foto muhabirlerinin objektifinden fotoğraflarının yer aldığı sergide Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu ile Orhan Peker'in resimleri, Alper Çınar'ın heykeli yer alıyor. Ressam Yusuf Toprak tarafından Aşık Veysel vefat ettiğinde yüzünden alınan mask da görülecek eserler arasında öne çıkıyor. Senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği 1952 yapımı 'Karanlık Dünya' adlı film de yine ilk kez bu sergide sanatseverlerle buluşuyor. Anadolu'daki yaşamı gerçekçi bir şekilde yansıtan filmde Aşık Veysel de yer alıyor. Görme engelliler için Braille alfabesiyle hazırlanan 4 ciltlik 'Basında Aşık Veysel' kitabını da ziyaretçilerle buluşturacak olan sergi, Veysel'in hayatına, eserlerine ve dünya görüşüne dair yeni şeyler öğrenebileceğiniz kapsamlı bir çalışmadan oluşuyor. Sergiyi 23 Nisan'a kadar ücretsiz olarak AKM İstanbul Galeri'de gezmek mümkün.







Vefatının 50. yıldönümü dolayısıyla Veysel'in 22 torunundan biri olan Nazander Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe'nin koleksiyonundan, Erkan Doğanay küratörlüğünde hazırlanan sergi, aşıklık geleneğinin en önemli isimlerinden olan merhum ozanın 79 yıllık yaşamının tüm aşamalarını gözler önüne seriyor.







TÜRK BİLİMKURGU FİLMİ, AMERİKA'DA EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ ALDI

Sinema tarihi boyunca Amerikan yapımı bilimkurgu filmlerini izler, 'Adamlar yapmış' derdik. Yıllar içinde Türk yapımcı ve yönetmenler de bu tür fantastik filmler yaptı ancak çok da başarılı örnekler çıkardığımız söylenemez. Neyse ki bir Türk filmi, hem de Amerika'daki bir festivalden büyük ödülle döndü.

'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' adlı bilimkurgu filmi, Arizona'da düzenlenen 19. Phoenix Uluslararası Horror and Sci-Fi Film Festivali'nde "En İyi Bilim Kurgu Film" ödülünü kazandı. Türkiye'nin ilk uzun metraj kadın bilimkurgu ve distopya yönetmeni ünvanına sahip Serpil Altın'ın yönettiği, Selen Öztürk'ün başrolünde yer aldığı film, festivalde büyük beğeni kazandı. Örneğin, Star Wars kitaplarıyla tanınan Amerikan bilimkurgu ve fantazi yazarı Michael Stackpole da "Muhteşem görselleri ve harika oyuncu performanslarını izlerken gözlerinizi perdeden alamayacaksınız" yorumu yapıp filmden övgüyle bahsetti. Türkiye'den bir kadın yönetmenin elinden çıkan filmin, bilimkurgu filmlerinde ustalaşmış Amerika'da ödül alması alkışlanacak bir hareket. Herkese tebrikler...







AKADEMİSYENLERDEN DERSLİK ŞARKI

Bağlama virtüözü devlet sanatçısı Ümit Yılmaz, kendi sahne çalışmalarına devam ederken bir yandan da müzisyen eşi Seda Düzyol'a destek oluyor. Düzyol, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk Müziği üzerine eğitim veren bir akademisyen. Kendisi gibi akademisyen arkadaşı Ayşem Ersoy'la birlikte 'Vedan Ağır' isimli şarkıya imza attılar. Sözü Düzyol'a müziği Ersoy'a ait olan şarkı önceki gün müzikseverlerle buluştu. İki akademisyen müzisyenin farklı tınılarla birleştirdiği bu eserin yönetmenliğini ise Ümit Yılmaz yaptı. 'Okullarda ders diye okutulacak' derler ya, iki üniversite hocasının iş birliğiyle çıkan bu eser, gerek sözleri gerek müziğiyle gerçekten kalite kokuyor. Yolu açık olsun.



BAŞVURULAR TEMMUZDA BAŞLIYOR

Türkiye'de görsel sanatlar alanındaki isimleri destekleyerek sanat dünyasına yeni eserler kazandırmak amacıyla, her yıl düzenlenen Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın 76'ncısı başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen yarışma; resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en uzun soluklu sanat yarışması olma özelliği taşıyan yarışmanın toplam para ödülü de 420 bin lira olarak açıklandı.

Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılına ithaf edilecek olan yarışmanın başvuruları 10 Temmuz ile 11 Eylül arasında çevrim içi olarak kabul edilecek.