18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını anlatan 'Amadeus' adlı oyun geçtiğimiz gün 100. kez perde açtı. Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliği ile 3 yıldır kapalı gişe olarak sahnelenmeye devam eden oyun Işıl Kasapoğlu rejisiyle alkış almaya devam ediyor. Perdelerini açtığı 11 Ocak 2020'deki prömiyerinden beri koronavirüs ve deprem felaketine rağmen, seyirciden ilgi gören oyun dile kolay 100 oyunda 250 binden fazla kişi tarafından izlendi.

Başta Afife Tiyatro Ödülleri de olmak üzere pek çok ödül töreninden eli dolu dönen oyunda Selçuk Yöntem; Salieri, Tansu Biçer; Mozart, Dilan Çiçek Deniz de Constanze karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor. Oyunun yoğun ilgi görmesini Piu Entertainment Yapımcısı Cemil Demirok ''Çok güçlü bir metnin, Mozart ve Salieri'nin en beğenilen eserleriyle canlı orkestra ve koro eşliğinde tiyatro sahnesinde buluşması sebebiyle çok kıymetli ve ölümsüz. Bizim tiyatromuz için de önemi; yurt dışı örneklerinde olduğu gibi kadrodaki değişikliklerden etkilenmeden aynı başarıyı sürdüren belki de yegane eser" diye açıklıyor.







Genç yaşta dedesi ve babaannesinden aldığı bayrağı başarıyla taşıyan, Sadri Alışık'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Sadri Alışık Kültür Merkezi yöneticisi olarak soyadının hakkını vermeye devam eden Alışık da "Peter Shaffer'in ustaca kaleme aldığı, metni ve kurgusu ile birlikte çok güçlü bir yönetmen, oyuncu, orkestra-koro ve yaratıcı kadronun bir araya gelmesiyle hepimizin gurur duyduğu ve unutulmayacak bir yolculuk Amadeus. 100 oyunda 250 bin seyirciye ulaşması Türk tiyatrosu için çok motive edici ve mutluluk verici bir örnek" diyor. Kostümleri, dekoru, görkemli sahnesi ve 55 kişilik dev ekibiyle ayakta alkışlanan Amadeus'un yolu umarım çok uzun olur. Nice 100 oyunlara...



AVUSTRALYA'DAN GELİBOLU'YA

Çocuklara tarihimizi öğretmek için animasyon filmlerinin önemi çok büyük. Ne mutlu ki, son yıllarda animasyon filmlerinde de oldukça başarılı örnekler çıkarıyoruz. Onlardan biri de 'Mannu Çanakkale'de' filmi....







Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen filmin galası önceki gün AKM'de yapıldı. Anzak törenlerine katılmak için yola çıkan sahibinin çantasına giren sevimli koalanın Çanakkale'de yaşadığı maceraları anlatan animasyon filminin galasına katılan Bakan Mehmet Akif Ersoy da, çocuklara tarih bilinci vermek için animasyon filmlerinin öneminden bahsetti.







Bakan Ersoy'un "Çanakkale Savaşları'nın birliktelik ruhunun çocuklara aşılanması, gelecek nesillere aktarılması açısından çok anlamlı" dediği film, 14 Nisan da gösterime girecek.



23 NİSAN HEYECANI BAŞLADI

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı şimdiden başladı. Uniq İstanbul her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu bir programla karşılıyor bayramı...







Türkiye'de ilk ve tek bebek ve çocuklara yönelik klasik müzik topluluğu BabyConcerts ile Mevsimler: İlkbahar, Serkan Keskin, Taner Ölmez, Sezin Bozacı ve Sibel Altan'ın oynadığı Nasreddin Hoca Tiyatrosu'nun yanı sıra resimden heykele, yüz boyamadan pandomime kadar eğlenceli aktiviteler, 22 ve 23 Nisan'da çocuklarla buluşacak



DOĞANÇAY TABLOSUNA 2 MİLYON LİRA

Türk resim sanatının farklı dönemlerine ışık tutan yapıtlar önceki gün Maçka'daki bir müzayede evinde çevirmiçi olarak düzenlenen "Modern ve Çağdaş Tablolar' başlıklı 383. müzayedede de satışa çıktı.







400'den fazla eserin yer aldığı müzayedede Burhan Doğançay'ın 'Gateaway Eternity' adlı eseri KDV ve komisyon dahil 2 milyon liraya alıcı buldu. Erol Akyavaş'ın 150 bin liradan satışa sunulan isimsiz eseri koleksiyonerlerden büyük ilgi gördü. Eser, 977 bin liraya satıldı.