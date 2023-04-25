Ülkemizin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden biri olan Cihat Aşkın konserlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu akşam Antalya'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde İtalyan piyanist Roberto Issogli ile birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir konser verecek olan Aşkın, hafta sonu da İstanbul'da Tarabya konserleri kapsamında sevenleriyle buluşacak.







İstanbul'un simge yapılarından biri olan beş yıldızlı tarihi otelde 30 Nisan sabahı gerçekleşecek konserde Aşkın'a, usta piyanist Cana Gürmen eşlik edecek.



MEMLEKETİNDEN 100. YILA ÖZEL ARMAĞAN

Müzik dünyasının en üretken isimlerinden biri olan Soner Arıca, cumhuriyetimizin 100. yılına özel bestelediği marşı önceki gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda paylaştı. Arıca, sözü ve müziği kendisine ait marşı







100 kişilik Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu ile birlikte seslendirdi. Marşın klibini de yöneten Arıca'yı, hem doğduğu ilçeye ve memleketindeki gençlere sahip çıktığı için hem de bu anlamlı günü böyle bir marşla taçlandırdığı için tebrik ediyorum.



DÜNYA MÜZİKLERİ 'KÖPRÜLER'LE BİRLEŞİYOR

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu'nun en büyük etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün başlıyor.







Estonya Filarmoni Oda Korusu ile Norveçli Konuk Şef Ragnar Rasmussen yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu'nun AKM'deki 'Köprüler' konseriyle başlayacak olan sempozyum, 28 ülkeden 2 bin 500'den fazla sanatçıyı buluşturacak.



Analog dünyaya dijital dokunuş

Ebeveynlere dijital dünya için yol gösteren 'Dijitale Kalpten Bağlı Aile' kitabı vesilesiyle tanıştığım Dr. Nabat Garakhanova şu sıralar koordinatörlüğünü üstlendiği 'Analoga Dijital Dokunuş' sergisi için çalışmalarını sürdürüyor.







Çağdaş sanatın analogdan gelen hikâyesini dijital sanat ile birleştiren sergi, 29 Nisan'da İzmir'de sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen sergide 13 sanatçının eserleri 9 Mayıs'a kadar görülebilir.



DEPREMZEDE ÇOCUKLARA OYUN SAHNELEDİLER

2003 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanından 1 milyona yakın çocuğu tiyatroyla buluşturan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan haftasında depremzede çocuklar ile bir araya geldi.







'Lunapark Gezegeni' adlı oyunu ile Hatay Samandağ'daki çocuklarla buluşan ekip, 30 Nisan'a kadar Kahmaranmaraş ve Adıyaman'da da ikişer kez sahneye çıkarak bölgedeki çocukların yüzünü güldürmeye çalışacak.