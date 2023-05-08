Ahmet Hamdi Tanpınar'ın başyapıtı Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Serkan Keskin'in tek başına sahneye çıkacağını öğrendiğimden beri çok merak ediyordum. Şimdiye kadar hiç boş işini izlemedim Keskin'in. Ancak, işin tiyatroyla sinemayı birleştiren teknolojik yanı olması sebebiyle kuşkularım vardı. Sahnede ilk kez tek başına rol alacak olan Keskin 50'yi aşkın karakteri nasıl canlandıracaktı, bu durum seyirciyi rahatsız eder miydi? Oyunu izleyince kuşkumun yersiz olduğunu gördüm.







Keskin, romanın başkahramanı olan Hayri İrdal karakteriyle 'Dayımın sünnet hediyesi olarak verdiği saatle hayatım değişti' diyerek başlıyor anlatmaya. Hayri İrdal'ın hayatını film şeridi gibi izliyoruz. Bazen gerçekten film de izliyoruz. Keskin, hem anlatıyor hem de hikâyede geçen tüm karakterleri kendisi canlandırıyor. Halası oluyor, babası oluyor, patronu, belediye başkanı oluyor.







Dönen sahne yardımıyla dekorlar değişiyor. Üstünü başını, peruklarını sahnede değiştiriyor. Kadın kılığına giriyor şarkı söylüyor, yürüme bandında yürüyor, tabuta giriyor. Yapmadığı şey yok sahnede. Gerçekten hayran bırakan bir performansla izleyiciyi mest ediyor. İşin arkada izlediğimiz sinematografik yönü de çok iyi işliyor. Bu anlamda oyun, 20. yy. başlarında geçen hikâyeyi, günümüz modern teknolojisinden faydalanarak yenilikçi bir anlatım tarzıyla birleştirmeyi başarmış. Dolayısıyla ortaya hakikaten görülmesi gereken muazzam bir iş çıkmış. Başta, 'Bu oyunu ondan başkası oynayamazdı' dedirten ve 2 saat boyunca tek başına zor rolün altından ustalıkla kalkan Serkan Keskin olmak üzere, yönetmen Serdar Biliş'i, bol oyuncaklı işlevsel sahne ve köstüm tasarımıyla Keskin'in işini kolaylaştıran Gamze Kuş'u ve tüm ekibi kutluyorum.



Ünlü müzikal yeniden İstanbul'da

Victor Hugo'nun ölümsüz hikâyesi 'Notre Dame'ın Kamburu'ndan uyarlanan 'Notre Dame De Paris' müzikalini izledim geçtiğimiz gün. Luc Plamondon tarafından sahneye uyarlanan ve efsane kompozitör Riccardo Cocciante tarafından Fransızca olarak bestelenen müzikal, 24 yıldır dünyayı dolaşıyor. 2014'te İngilizce, orijinal dili Fransızca versiyonuyla da 2017 ve 2018'de Zincirlikuyu'daki bir performans sanatları merkezinde seyirciyle buluşan müzikal, 30 kişilik kadrosu, dansları ve 'Vivre', 'Belle' ve 'Le Temps Des Cathédrales' gibi akılda kalan şarkılarıyla yine hayranlık uyandırıyor.







1482 Fransa'sında geçen ve çingene kızı Esmeralda'ya (Elhaida Dani) tutkuyla âşık olan 3 erkeğin yaşadıklarını anlatan müzikalde kambur zangoç Quasimodo'ya 2011'den beri hayat veren Angelo Del Vecchio performansıyla öne çıkıyor. Biletleri 440 ile 2 bin 200 lira arasında değişen müzikal, 21 Mayıs'a kadar seyirciyle buluşacak.



İzer'e yakışan bir sergi

Merhum ressam Zeki Faik İzer'in 'Paris, İstanbul, Nice' başlıklı sergisi, sanatçının doğumunun 118'inci yılında İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergiyi Emre Zeytinoğu ile birlikte hazırlayan İzer'in torunu Prof. Ayşegül İzer "Dedem çok çalışkandı. İbadet eder gibi çalışırdı. 60 yıllık çalışma döneminden binlerce iş çıktı.







Seçkide zorlandık. Birçok resmi bir araya getirerek gençlere ilham veren bir sergi ortaya çıkardık" diyor. Sergide çeşitli koleksiyonlardan ödünç alınan eserlerin yanı sıra, aile arşivinde bulunan eserler de ilk kez gün yüzüne çıkıyor.



Kırılma noktasındayız

Yaşadığımız doğal afetler, iklim krizi, su sorunu, çevre felaketi gibi olayların müsebbibi biziz maalesef. Bir şeyler yapmak için vaktimiz daralıyor. Bu kırılma noktasına geldiğimizi sanat üzerinden anlatmak isteyen 30 sanatçının atık malzemelerden ürettiği eserler 'Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz' sergisiyle gün yüzüne çıktı.







Levent'teki bir bankanın sanat galerisinde Artkolik Sanat Platformu iş birliğinde hayata geçen serginin küratörlüğünü Denizhan Özer üstleniyor. 18 Haziran'a kadar sürecek olan sergide özellikle Özge Günaydın'ın geri dönüştürülmüş kompozit malzemeyle ürettiği gerçek boyutlu bir gergedan olan 'Rhinovella' dikkat çekiyor.