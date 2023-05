Beklenen büyük gün geldi. Uzun süredir merak edilen İstanbul Modern, yeni yüzüyle bugün itibariyle sanatseverleri ağırlamaya başlıyor.

Ödüllü mimar Renzo Piano imzalı yeni müze binası için beklentiler büyüktü açıkçası. Baştan söylemek gerekirse, 2004 yılında kurulan Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi bu yeni yüzüyle beklentilerin de ötesinde muazzam bir yapı olmuş.







10 bin 500 metrekarelik kullanım alanıyla sergi ve programlara ev sahipliği yapan beş katlı müze binasını gezerken yorulduğumuz gerçek. Ama tarihi yarım ada ve Boğaziçi manzaralı seyir terasına çıkınca tüm yorgunluğu atıyorsunuz. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Türkiye'nin yanı sıra, Hindistan, Gürcistan, Çin, Fas ve Rusya gibi dünyanın farklı coğrafyalarında çektiği 22 büyük portreden oluşan 'Başka Bir Yerde' sergisi, Türkiye ve dünyadan 110 sanatçının 300'e yakın eserinin yer aldığı 'Yüzen Adalar' başlıklı serginin de yer aldığı müze, beş yeni sergiyle ziyaretçileri karşılıyor. Sanatseverlerin hem sergi gezip hem de seyir terasında keyifli vakit geçireceği, İstanbul'un marka değerine katkı sunan müzenin bu aydınlık yeni halini çok sevdim.







Çıkışta 'ruhumuz doydu' yorumları yapan sanatseverlerin yüzündeki gülümseme ve mutluluk görülmeye değerdi. Tüm sanatseverlere hayırlı olsun. Giriş ücretinin tam 120, öğrenci 80 lira olduğu müze perşembe günleri ücretsiz olarak gezilebilir. Son bir not, gidecekseniz mutlaka trafiği hesaba katın, biz 2 saatte dönemedik.



BOMBA GİBİ GELİYORLAR

13 Mayıs akşamı Maslak'taki bir gösteri merkezinde seyircisiyle buluşmaya hazırlanan 'Broadway in İstanbul' müzikali ekibiyle geçtiğimiz gün bir araya geldik.

Malum müzikaller hemen her oyuncunun hayalini kurduğu ama dans edip şarkı söylemenin ötesinde büyük bir disiplin gerektiren zor bir tür. Bu müzikalde daha önce bunu deneyimleyen isimlerin yanı sıra ilk kez müzikal heyecanı yaşayan genç oyuncular bir araya gelmiş.

Aralarında Pelin Akil, Canan Ergüder gibi rüştünü ispat etmiş oyuncuların yanı sıra Burak Yörük, Başak Gümilcinelioğlu, Melis Minkari, Kaan Miraç Sezen, Tuana Yılmaz, İlkyaz Kocatepe, Ecem Sena Bayır, Sena Kadıgil, Sıla Özlem Önemli ve Çağıl Aydıner gibi ilk kez bu oyunla müzikal deneyimi yaşayacak genç oyuncular yer alıyor. Hepsi de oldukça heyecanlı. Onların bu oyundaki performansları bundan sonraki kariyerlerinde bambaşka fırsatlar yaratacaktır.







Atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da da rol alan aynı zamanda ikizleriyle yakından ilgilenen Pelin Akil, çok yorulduğunu ama inanılmaz bir heyecan yaşadığını anlattı. Güzel oyuncu şarkı söylemeyi oyunculuktan çok daha fazla sevdiğini söyledi. Canan Ergüder de yine aynı şekilde setten provalara yorucu bir süreç geçiriyor. O da "Kendimi öğrencilik yıllarımda gibi hissediyorum. Kendi limitlerimi, yaşımı, yaşadığım şeylere karşı kendimi çok zorluyorum" diyerek aktardı duygularını.

Nurcan Karaca'nın projesiyle hayata geçen müzikalin rejisini Uğur Baburhan, müzik direktörlüğünü Serpil Günseli üstleniyor. Sefiller, Chicago, Damdaki Kemancı, Grease, Mama Mia, Cats gibi dünyaca ünlü müzikallerden seçilmiş parçaları orijinal dilinde söyleyecek olan ekibe şimdiden başarılar diliyorum.



SİNEMADAN TİYATROYA YATAY GEÇİŞ

İnsanlar İkiye Ayrılır, 7 Yüz, Karışık Kaset gibi işleriyle tanınan yazar- yönetmen Tunç Şahin tiyatroya el attı. Şahin'in yazıp yönettiği ilk oyun olan 'Canavar' perdelerini 11 Mayıs'ta açacak.







Ortak bir travmaya farklı tepkiler vermiş üç kuzeninin hikâyesini anlatan oyunun kadrosunda Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal yer alıyor. Şahin'in yönettiği filmleri izleyip, sevmiş biri olarak tiyatrodaki yeni macerasını merak ediyorum. Bakalım aynı başarıyı sahnede de gösterecek mi?