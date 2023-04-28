Ünlü iş insanı koleksiyoner Nejat Çuhadaroğlu'nun kızı Selin Çuhadaroğlu, 6 yıldır Amerika'da Los Angeles'ta yaşıyor. Oyunculuk eğitimlerini sürdüren genç oyuncuyu geçtiğimiz yıl atv'de yayınlanan Akıncı dizisinde izlemiştik. Şükrü Özyıldız'ın kardeşi Beyza rolüyle izleyici karşısına çıkan Çuhadaroğlu bu kez çok daha büyük bir işle adından bahsettiriyor.







Genç oyuncu, dünyaca ünlü İngiliz aktör Orlando Bloom'la kamera karşısına geçti. Yönetmen koltuğunda Neill Blomkamp'ın oturduğu 'Gran Turismo' adlı filmde rol alan Çuhadaroğlu ile konuştum. Filmde oynaması için teklif geldiğinde çok heyecanlandığını söyleyen Çuhadaroğlu, kendisini 3 haftada Budapeşte'de bulmuş. İlk gün kostüm ve makyaj provasına gittiğini anlatan oyuncu, "Çok iyi bir ön hazırlık yapmışlardı. Beni de çok iyi karşıladılar. Sabah 5'te çekim için kalktığımda benden mutlusu yoktu çünkü en sevdiğim işi yapmak için oradaydım. Çekimler yoğun ama bir o kadar da zevkliydi. Yönetmenimiz Neill Blomkamp'la çalışmak inanılmaz bir deneyimdi" dedi.







Çuhadaroğlu, Orlando Bloom'la karşılıklı sahnelerde çok heyecanlandığını söyleyerek şöyle devam etti: "Kendisiyle aynı sahnede olmak harika bir deneyim oldu. Sahne aralarında sohbet ediyor, şakalaşıyorduk. Setteki herkesle konuşuyor, herkesle ilgileniyordu. O kadar mütevazı insan ki kendimi yanında çok rahat hissettim. Kesinlikle çalıştığı insanlara güven veriyor." Bloom'un, Danny Moore adlı motor sporları pazarlama yöneticisini oynadığı filmde Çuhadaroğlu Sarah Eaton karakterini canlandırıyor. Yarış sahneleriyle dikkat çeken filmi ağustos ayında izleyeceğiz. "Dileğim Amerika ve Türkiye arası güçlü bir köprü kurmak" diyen Çuhadaroğlu'nun ileride adından sıkça bahsettireceğinden eminim. Yolu açık olsun.



Hatay'ın kültürel mirasına sahip çıkıyor

Yarın Kemerburgaz'da konser verecek olan şarkıcı Karsu, bir yandan da 'Karsu'nun Mutfağı' adlı yemek kitabının Türk okurlarla buluşacak olmasının heyecanını yaşıyor.







Hatırlarsınız, depremde yakın akrabalarını kaybeden ünlü sanatçı, 500 bin Euro'luk kitap gelirini deprem bölgesine bağışlamıştı. Memleketi Hatay'a ve ailesinin kültürel mirasına sahip çıkan Karsu, kitabın satışından elde edilen gelirin tamamını kendi vakfı üzerinden depremzedelere aktarmaya devam edecek. Hollanda'da haftalarca en çok satanlar listesinin birinci sırasında yer alan yemek kitabında 75'ten fazla Türk yemeği tarifi yer alıyor.



Büyük Ödül'le döndü

Dünya prömiyerini 47. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan, Selcen Ergun'un ilk uzun metrajlı filmi 'Kar ve Ayı', Amerika'nın en köklü festivallerinden 66. San Francisco Uluslararası Film Festivali'nde Yeni Yönetmenler Ödülü'nün sahibi oldu. İlk veya ikinci filmlere açık olan Yeni Yönetmenler başlıklı uluslararası bölümde gösterilen film, yarışmanın büyük ödülüne layık görüldü.







Türkiye prömiyerini yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi İlk Film' ile 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülleriyle dönen 'Kar ve Ayı', uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin yaşadıklarını anlatıyor. Filmde Merve Dizdar ve Saygın Soysal başrolleri paylaşıyor.