‘Sen beste yapma piyanist kal’

Piyanist Fazıl Say’ın Cumhuriyetin 100’üncü yılı için yaptığı marş büyük tepki çekti. Kemal Başar “Dünyaca ünlü piyanistimiz konserlerinden kafayı kaldırmayı başarmış, beş dakikada Beşiktaş yapmış, belki de jet lag olmuş” yorumunda bulunurken, Sinan Akçıl “Dinleyenlerin kalpten hissedebileceği modern bir beste yapmak lazım” dedi

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın 23 Nisan'da sunduğu 100. Yıl marşı beğenilmedi. Sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan '100. Yıl Marşı', ses ve video olarak tüm dijital platformlara yüklendi. Say, İzmir'deki konserinde marşı ilk defa çaldı ancak eleştiriler de beraberinde geldi. Konser öncesi sosyal medya hesabından marşı paylaşan sanatçıya, yüzlerce yorum yapıldı. "Emeğe saygı duyuyorum ama hiç beğenmedim", "40. yıl önce yazılmış şiir 100. Yıl Marşı olmaz. 100. Yıl Marşı 100. yıla özel yazılır, ona atıfta bulunur, onu çağrıştırır, üzgünüm" diyenler olduğu kadar, "Herkes işini yapsın", "Çikita Muz şarkısıyla ünlenen Ajdar bunu kıskanacak" gibi yorumlar da yapıldı.







Marşa tepki gösterenlerden biri de sanatçı Kemal Başar'dı. Başar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem Fazıl Say'ı hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi: "Piyanist başka şey besteci başka şey. Tamamen oyuncu ile yönetmenin başka şey olduğu gibi. İzmir belediye başkanı da böyle bakamamış. İşi bilen biri de kendisini uyarmamış. Besteciye değil de piyaniste, en popüleri o diye bestelenmesi için 100. Yıl marşı ısmarlanmış. Yüzlerce kişi organize olmuş, bir-iki prova da yapılmış belli, üstünde bir ay çalışılmış gibi çekimler yapılmış, paralar harcanmış. Dünya- ca ünlü piyanistimiz konserlerinden kafayı kaldırmayı başarmış, beş dakikada Beşiktaş yapmış, belki de jet lag olmuş. Çünkü bu kadarı da olmaz. Ama ben yaptım oldu demiş. Hiç olmamış. Ülkeme üzülüyorum.







Görevdekilerin bilgisizliğine, bilgisizliğin övülmesine üzülüyorum, makyajlanmış imajın gerçek beceriden üstün sayılmasına, yaratıcılığın beş para etmemesine, popülizmin bu kadar geçer akçe olmasına üzülüyorum."

Tuğçe Kazaz ise şunları söyledi: "Şu hadsize bak, Millet İttifakı için yaptığı besteyi 100. Yıl Marşı diye yutturacak. 100. Yıl Marşı'nı ancak tarafsız bir sanatçı çıkarabilir. Sen CHP'nin sanatçısısın ama en önemlisi milli birlik ve manevi şuurdan uzaksın. O yüzden çıkarttığın bu marş, Türkiye'yi tasvir etmiyor, ancak seni ve tayfanı temsil ediyor. Sen sanatçı şuurundan uzak bir piyanistsin, piyanist kal."









'HALKIN DUYGULANACAĞI MODERN BİR MARŞ YAPILMALI'

Tartışmaya müdahil olanlardan biri de besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl'dı. Akçıl, "Ülkemizin anlayacağı, kalbinden hissedebileceği, duygulanabileceği günümüze uygun modern bir 100. Yıl Marşı yapmak lazım diye düşünüyorum. 29 Ekim'e kadar vaktim var, düşün Sinan düşün" yorumunda bulundu.



