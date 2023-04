Levent Can, Hande Doğandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın bir araya geldiği 'Eksik' adlı oyunu izledim geçenlerde. Aksel Bonfil'in yazıp yönettiği oyun, annesinin komada olduğunu haber vermek için yanında kız arkadaşıyla birlikte, babasının Datça'daki çiftlik evine giden Metin'in burada karşılaştığı olayları anlatıyor. İlk defa tiyatro sahnesinde izlediğim Aytaç Şaşmaz, hayatındaki ilişkileri yoluna koymaya çalışan Metin karakterini canlandırıyor. Oyun Metin üzerinden aslında erkeklik olgusu üzerine düşündürtüyor.







Erkeklerin sürekli güçlü olmak zorundalarmış gibi üzerlerinde yaratılan baskılar, olduklarından farklı görünmeye çalışmaları ve özgüvensizlikleri sebebiyle sağlıklı bir ilişki kuramamaları incelikle işleniyor. Deneyimli oyuncu Levent Can, huysuz baba Kartal rolünde oldukça başarılı. Eşinden ayrıldıktan sonra münzevi bir yaşam süren Kartal'ı en başta sevmiyor ama başından geçenleri dinledikçe hak veriyor ve üzülüyorsunuz. Doğandemir'in canlandırdığı veteriner Derya'nın da yaptıklarını öğrenince ve amacının başka olduğunu anlayınca bakışınız değişiyor, hemen soğuyorsunuz. Aile içi hesaplaşmalar, yüzleşmeler ve itiraflar yapılınca, Kartal sempatik gelmeye Derya antipatik gelmeye başlıyor... Kime üzüleceğini kime hak vereceğini şaşırıyor insan. Dolayısıyla kimseye önyargılı yaklaşmamak gerektiğinin de altı çiziliyor. Oyun 4 Mayıs'ta Beşiktaş'ta sahnelenecek. Denk gelmeye çalışın...









Dünya kültürlerinin sesi İstanbul'da buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu yıl İstanbul'da gerçekleşen Dünya Koro Müziği Sempozyumu, Grammy ödüllü Estonya Filarmoni Oda Korosu ile Norveçli konuk şef Ragnar Rasmussen yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosunun 'Köprüler' konseriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Müzikseverlerin hem geleneksel hem de çağdaş koro müziğinin değişen perspektifini deneyimlediği konserde, Devlet Çoksesli Korosu ve Estonya Filarmoni Oda Korosu sürpriz olarak çağdaş Türk müziğinin ilk temsilcilerinden Ulvi Cemal Erkin'in 'Feraye' eserini beraber seslendirdi.









Baharı müjdeleyen sergi

İşlerinde genellikle Türk motiflerinin formlarını irdeleyerek çağdaş tekniklerle yeniden yorumlamaya gayret eden, geleneksel olanla modern olanı bir arada sunmaya çalışan ressam Zeynep Çilek Çimen, Avrupa ve Amerika'daki sergilerinde hat sanatından esintiler taşıyan eserleriyle de dikkat çekmişti. Çimen bu kez almış olduğu geleneksel sanatlar eğitimi ile nakkaşlık pratiklerini kullanarak çiçeğin sanat tarihindeki gösterimlerini yeniden sorguluyor. Sanatçının 'Bahar' adını verdiği kişisel sergisi, 6 Mayıs'ta Piyalepaşa'daki bir galeride görücüye çıkacak.









Ödüllü filmin vizyon tarihi belli oldu

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu Rumuz Goncagül'de izlediğim Eylem Yıldız, yakın zaman önce sağ akciğerindeki bulgu sebebiyle apar topar ameliyata alınmıştı. Yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlayan başarılı oyuncuya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yıldız'ın başrolünü Baran Şükrü Babacan ve Funda Eskioğlu'yla paylaştığı 'Bir Umut' filminin de vizyon tarihi belli oldu. Yerli ve yabancı birçok festivalde gösterilen, Boğaziçi Film Festivali'nde SİYAD En İyi Film Ödülü alan Ümit Köreken'in yönettiği film 19 Mayıs'ta gösterime girecek.