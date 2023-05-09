400 eserin satışa çıktığı '384. Modern ve Çağdaş Tablolar' müzayedesi Maçka'daki müzayede evi tarafından önceki gün çevrimiçi olarak düzenlendi. 700 bin liradan satışa çıkan Ömer Uluç'un 1991 tarihli isimsiz tablosu, KDV ve komisyon dahil 2 milyon liraya alıcı bularak müzayedenin en pahalı satış rakamına ulaşan eseri oldu.







Müzayede de Canan Tolon'un 2003 tarihli isimsiz eseri 1.4 milyon liraya, Burhan Doğançay'ın tuval üzerine karışık teknikle yaptığı isimsiz eseri 1.3 milyon liraya Komet'in 'Cafe de la Palette' adlı 30x90 ölçülerindeki yağlı boya tablosu 1.2 milyon liraya satıldı.







Öte yandan deprem bağışları bu müzayede de devam etti. Türk heykelinin usta isimlerinin yapıtlarından oluşan seçkideki her bir yapıtın satışından elde edilen tüm gelir depremzedelere bağışlandı.



ENSTRÜMAN DESTEK FONU'NA İKİ AYDA 800 BAŞVURU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın depremde enstrümanını kaybetmiş müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine yeni enstrümanlar temin edilmesi için İKSV Enstrüman Destek Fonu başlatmıştı. 27 Şubat'ta duyurulan fona iki ayda 800'ün üzerinde başvuru olmuş.







Şimdiye kadar 50'nin üzerinde öğrenci ve eğitmene asma davul, bağlama, çello, elektro bağlama, elektro gitar, elektronik org, kanun, keman, klarnet, klasik gitar, kontrbas, dijital piyano, ud ve yan flüt gibi enstrümanları teslim edilmiş bile. Başvurularla eşzamanlı olarak enstrümanların tedarik ve teslimat süreci de devam ediyor. Afet bölgesinden müzik öğrencileri ve öğretmenleri, 30 Mayıs'a kadar İKSV web sitesinden ulaşılabilen başvuru formunu doldurarak enstrüman taleplerini iletebilirler.



TEKİNDOR'A ONUR ÖDÜLÜ

Murat Mahmutazyıcıoğlu'nun yazıp Hira Tekindor'un yönettiği Toz adlı oyundaki performansıyla ayakta alkışlanmaya devam eden deneyimli oyuncu Zerrin Tekindor, ödüllerine bir yenisini daha ekliyor. Ama bu kez tiyatrodan değil sinema dünyasından geliyor ödül.







Usta sanatçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ile bu yıl 3. kez düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali'nden onur ödülüne layık görüldü. 1-4 Haziran tarihlerinde, AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek festivalin jürisinde de Reis Çelik, Hatice Aslan, Vildan Atasever ve Selin Yeninci gibi isimler yer alıyor.



KİTAPTAN SAHNEYE

Son birkaç yıldır sıfır atık konusu çok mühim. Bu konuya farkındalık kazandırmak için israfı önleme, atıkları ayrıştırma ve geri dönüşüme dikkat çeken projeler öne çıkıyor. Çocuklara çevre ve geri dönüşüm bilinci aşılamak amacıyla, bir çöp torbası markası 'Kuşlara Fısıldayan Kız' adlı hikâye kitabı çıkarmıştı.







Yine aynı adla sahneye uyarlanan kitap çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Kora ve Mori'nin adlı iki arkadaşın geri dönüşüm maceralarını anlatan oyun çok ilgi görüyor. Ünlü oyuncu Alper Baytekin'in yönettiği, Elif Mandan ve Anıl Özgür'ün rol aldığı oyun, 27 Mayıs'ta sahnelenecek.



İNSAN HİKAYELERİ'NE FARKLI BAKIŞ

Çağdaş sanatın önemli isimlerinden olan Alman asıllı Türk küratör Marcus Graf'ın küratörlüğünü üstlendiği 'İnsan Hikâyeleri' adlı sergi, Filiz Yılmaz tarafından Koşuyolu'nda hayata geçirilen bir sanat alanında sanatseverlerle buluştu.







Baysan Yüksel, Didem Ünlü, Furkan Payas ve Haydar Akdağ'ın insan odaklı eserlerinin yer aldığı sergi, 4 Haziran'a dek ziyaret edilebilir.