'Son zamanlarda seyrettiğim en iyi oyundu', 'Muhteşem bir oyun. Her dakikası çok iyiydi. Özellikle Sevinç Erbulak'a hayran oldum', 'Oyun sonrasında uzun süre etkisinden çıkamadık. Tek kelimeyle muhteşem', 'Gerçekten çok eğlenceliydi su gibi akıp geçti' ve daha onlarca yorum... Hepsi Hakan Bilgin, Yosi Mizrahi ve Sevinç Erbulak'ın rol aldığı Aşk Listesi için yapılan yorumlar. Ben de önceki akşam izlediğim bu oyun hakkında bunlardan daha farklı bir şey söyleyemezdim. Gerçekten son dönemde en çok güldüğüm oyun oldu Aşk Listesi. Zaten bu yorumları okuyup gitmiştim ve beklentim hayli yüksekti. Nasıl olmasın ki? Hakan Bilgin ve Yosi Mizrahi'nin bir araya geldiği oyunun güldürmeme ihtimali yok.

Genelde dram ağırlıklı işlerde yer alsa da aslında iyi bir komedi oyuncusu olan Sevinç Erbulak gibi donanımlı bir isim de onlara eklenince oyun, adeta bir oyunculuk şovuna dönmüş.

Kanadalı oyun yazarı Norm Foster'ın yazdığı Aşk Listesi, daha önce de ülkemizde çeşitli gruplar tarafından oynanmıştı. Ama hiçbiri bu kadar olumlu yorum almamıştı. Serkan Üstüner rejisiyle sahnelenen oyun 'Hayalinizdeki kişinin tüm özelliklerini seçme şansınız olsaydı, aradığınızı bulmanız kolay olur muydu? O listeye neler yazardınız? Peki o yazdığınız özellikteki kişi, çat kapı çıkagelirse ne yaparsınız' sorularından hareketle tam bir ilişki komedisi sunuyor. 50. yaş gününü 25 yıllık yakın arkadaşı Oktay (Yosi Mizrahi) ile kutlamak zorunda kalan şeir planlamacısı Kenan'ın (Hakan Bilgin) sıkıcı hayatı vardır. Renkli ve eğlenceli kişiliğe sahip aynı zamanda ilişkiler üzerine kitaplar yazan Oktay, Kenan'ın bu sıkıcı ve yalnız hayatını sonlandırmak niyetindedir. Ondan, hayalindeki kadının özelliklerini yaz diyerek bir liste çıkarmasını ister. Adına da aşk listesi dedikleri bu listeye güzel, esprili, temiz, tertipli, hırslı, güvenilir gibi 10 madde yazarlar. Bu listeyi hazırladıktan kısa süre sonra Melis (Sevinç Erbulak) çıkagelir. Kenan, bunun Oktay'ın bir şakası ve sürprizi olduğunu düşünse de Melis'le güzel dakikalar geçirir. Hayalindeki kadın olarak görmeye başladığı Melis'in, listeye yazdıkları özellikleri taşıdığını fark ettiğinde ise işin rengi değişir. Melis ne yazsalar, o özelliğe bürünmeye başlar. Şarkı söylesin diye yazarlar, Melis şarkı söylemeye başlar, temiz düzenli olsun derler ortalığı toplar. Beğenmedikleri özellikleri değiştirirler. Cazibesine kapıldığı kadının ipleri ele almasından sonra eski düzenini özlemeye başlayan Kenan, bir yandan da 25 yıllık arkadaşı Oktay'la da arası bozulmaya başlayınca duruma müdahale etmeleri gerektiğini anlar. Oyun, kimseyi değiştiremezsin, karşındakini olduğu gibi kabul etmelisin mesajını tatlı tatlı verirken, yüzde 100 mükemmel bir ilişkinin olmadığını da vurguluyor. İki perdeden oluşan oyunun ikinci yarısında komedi dozunun yükselmesinde Erbulak'ın payı çok büyük. Melis'in değişken ruh halini sahneye inanılmaz bir enerjiyle taşıyor Erbulak. Mizrahi ve Bilgin'e güzel alanlar açıyor ve onlar da gelen bu güzel pasları yılların deneyimiyle çok güzel değerlendiriyor. Aşk Listesi, rejisiyle, oyuncuların şahane performanslarıyla gülmek isteyenler için birebir. Onların sayesinde yıla gülerek girdik, umarım böyle devam eder... İzlemek isteyenlere son bir not: Oyun takvimini takip etmenizi ve biletleri kısa sürede tükendiği için elinizi çabuk tutmanızı öneririm.



MUTLU KULİS MUTLU OYUN

OYUN sonrası konuştuğum Yosi Mizrahi oyuna zorluklarla başladıklarını anlattı. "32 yıldır oyuncuyum. Hayatımda sahnede prova yapmadan ilk kez oyun oynuyorum. Biz bu oyuna Hakan'ın salonunda, Sevinç'in mutfağında hatta dekorlarımızı yapan ustanın atölyesinde hazırlandık. Dekorlu prova yapamadık. Dekor geldiği gün sahneye çıktık." diyen Mizrahi, başarının sebebini de şöyle açıkladı:

"Mutlu oyun mutlu kulis. Biz Hakan ile uzun yıllardır tanışıyoruz zaten, birlikte oyun da yaptık. Sevinç'le de eskiden beri tanışırız. Onunla bu oyunda denk gelmek kısmet oldu. Birbirini tanıyan üç kişi bir araya gelince böyle dinamik bir oyun çıktı ortaya. Bizde ego yerlerde. 12. oyunumuzu oynadık ve ne mutlu ki kapalı gişe devam ediyoruz." Sahnedeki başarılı birlikteliği Erbulak da şöyle örnekliyor: "Sevdiğiniz insanlarla oyun oynayın. İnsan sahnede her an 'Anne ne olur beş dakika daha' dediği günlerdeki gibi hissediyor."



50. SANAT YILINDA ÇİN İLE İLK BULUŞMA

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çin turnesi kapsamında başkent Pekin'de Yeni Yıl Konseri gerçekleştirdi. Pekin'deki tarihi Milliyetler Kültür Sarayı'nda düzenlenen konserde, Hırvat şef Miran Vaupotic'in yönetimindeki orkestraya Türk piyanist Can Çakmur solist olarak eşlik etti.

Orkestra Müdürü Özge Tanrıver, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın bu yıl 50. yılını kutladığını ve tarihinde Çin'de ilk defa konser gerçekleştirdiğini belirtti.



AKUSTİK HALLERE BÜRÜNDÜ

2022'de yayınladığı 'Bu Sefer Olmadı' adlı teklisi ile tanınan şarkıcı Oğuzcan Oymak, 'Görmezden Gelir Zaman' adlı albümüyle hayran kitlesini genişletmişti. O albümün gelirini sokak hayvanlarına bağışlamasıyla takdir toplayan genç şarkıcı yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturdu.

Tüm şarkılarının söz ve müziğinde kendi imzası bulunan Akustik Haller isimli albüm müzik platformlarında ilgiyle dinleniyor. Yolun açık olsun genç dostum.



MORAL VEREN BİR GÜNCE

Çok yönlü bir insan Cenk Erdem. Psikolog, iletişimci, yazar... Bugünlerde yeni kitabı Psikoloji Günlükleri'yle adından bahsettiriyor.

Erdem; kendimize, güçlü ve olumlu yönlerimize, becerilerimize, iyiye, güzele, aşka, kısaca hayatın güzelliklerine odaklanarak, yaşamanın hakkını vermenin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Okudukça insan kendini iyi hissediyor.