Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal anlattı: "Bu sette kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum"

Atv dizisi 'Can Borcu'nun başrol oyuncusu Bülent İnal ile bir araya geldik. Dizide 'Mehmet' karakterini canlandıran İnal, yıllar sonra modern bir hikâyede yer almayı özlediğini söyledi. Uzun sakallarına rolü için veda eden oyuncuyla, yeni projesini, canlandırdığı karakteri, aile hayatını ve oğluyla ilişkisini konuştuk...

'Can Borcu' dizisine dâhil olma sürecinizden bahseder misiniz? Size cazip gelen ne oldu bu dizide?

Biliyorsunuz hem kanallar hem yapımcılar hem de oyuncular için aslolan senaryodur, hikayedir. 'Can Borcu' da hemfikir olduğumuz işlerden biri oldu. Bununla birlikte kanal, yapımcı, yönetmen ve oyuncu kadrosu da çok önemli tabii. Biraz da hisler önemli bence. Hislerime güvenmek istedim.