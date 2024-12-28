Giriş Tarihi: 28.12.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
06:53
Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal anlattı: "Bu sette kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum"
Atv dizisi 'Can Borcu'nda kızıyla arasındaki engelleri kaldırmaya çalışan 'Mehmet'i canlandıran Bülent İnal, rolünü şöyle anlattı: "Mehmet', bir adalet savaşçısı. Fakat savunduğu adalet kavramıyla çarpışmak zorunda kalıyor. Aslında günahıyla sevabıyla bir insan." Dizi setinde kendisini huzurlu ve güvende hissettiğini söyleyen oyuncu, "Ekip olarak çok sıkı kaynaştık birbirimize. Sanki ikinci yılımızda gibiyiz" dedi.