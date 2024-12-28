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Haberler Galeri Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal anlattı: "Bu sette kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum"
Giriş Tarihi: 28.12.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 06:53

Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal anlattı: "Bu sette kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum"

Atv dizisi 'Can Borcu'nda kızıyla arasındaki engelleri kaldırmaya çalışan 'Mehmet'i canlandıran Bülent İnal, rolünü şöyle anlattı: "Mehmet', bir adalet savaşçısı. Fakat savunduğu adalet kavramıyla çarpışmak zorunda kalıyor. Aslında günahıyla sevabıyla bir insan." Dizi setinde kendisini huzurlu ve güvende hissettiğini söyleyen oyuncu, "Ekip olarak çok sıkı kaynaştık birbirimize. Sanki ikinci yılımızda gibiyiz" dedi.

İLKER GEZİCİ
Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal anlattı: Bu sette kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum

Atv dizisi 'Can Borcu'nun başrol oyuncusu Bülent İnal ile bir araya geldik. Dizide 'Mehmet' karakterini canlandıran İnal, yıllar sonra modern bir hikâyede yer almayı özlediğini söyledi. Uzun sakallarına rolü için veda eden oyuncuyla, yeni projesini, canlandırdığı karakteri, aile hayatını ve oğluyla ilişkisini konuştuk...
'Can Borcu' dizisine dâhil olma sürecinizden bahseder misiniz? Size cazip gelen ne oldu bu dizide?
Biliyorsunuz hem kanallar hem yapımcılar hem de oyuncular için aslolan senaryodur, hikayedir. 'Can Borcu' da hemfikir olduğumuz işlerden biri oldu. Bununla birlikte kanal, yapımcı, yönetmen ve oyuncu kadrosu da çok önemli tabii. Biraz da hisler önemli bence. Hislerime güvenmek istedim.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal anlattı: Bu sette kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum

'Mehmet' karakterini sevdiniz mi? Biraz bahseder misiniz, nasıl biri Mehmet? Motivasyonu ne?
'Mehmet Musluoğlu', güçlü ve mücadeleci bir karakter. Küçük yaşlardan itibaren aile içindeki çatışmalardan yara alarak ama güçlenerek çıkmış biri. Sevdiği kadınla kurduğu yuva da maalesef çok sert bir darbeyle alt üst olmuş biri. Mesleğinde başarılı. Bir adalet savaşçısı. Fakat savunduğu adalet kavramıyla istemeden çarpışacak biri. Aslında günahlarıyla sevaplarıyla insan diyelim 'Mehmet' için.

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Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal anlattı: Bu sette kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum

OĞLUM DA DİZİYİ İZLİYOR

Oyuncu kadrosu da çok güçlü. Rol arkadaşlarınız için ne söylemek istersiniz?
Çok huzurlu ve çok güvende hissediyorum bu sette kendimi. Sanki ikinci yılımızda gibiyiz. Hem oyuncular hem ekip çok sıcak çok samimi. Özellikle yönetmenimiz Semih Bağcı'nın katkısı çok fazla bu sıcaklığın oluşmasında. Bu samimiyetin ve sıcaklığın işe de yansıdığını düşünüyorum.
Oğlunuz Çınar dizilerinizi izlemeye başladı mı? Nasıl yorumlar yapıyor?
Elbette oynadığım işleri izliyor takip ediyor. Açıkçası yorumlarını beğeniyorum. Hem işlerle hem benimle ilgili eleştirileri genellikle doğru oluyor. İlginç bir gözlem yeteneği var.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal anlattı: Bu sette kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum

Sizin mesleğe ilgisi var mı? Nasıl bir yolculuk hayal ediyorsunuz onun için?
Mesleğe ufaktan bir ilgisi var ama tam olarak konuşmuyoruz şu an bu durumu. Ama sanatın bir dalıyla uğraşmasını çok isterim. Oyuncu olmak isterse de elbette desteklerim.
Nasıl bir baba-oğul ilişkisi var aranızda?
İlişkimiz çok iyi. Nazar değmesin. Ara ara kavga ediyoruz, ara ara eğleniyoruz. Sağlıklı bir ilişkimiz var. Onunla anılar biriktirmeye çalışıyoruz. Mutlu, huzurlu anılar. 18-20 yaşlarına geldiğinde daha çok arkadaşlarıyla mutlu olacak bunu biliyoruz. Doğrusu da bu. O zamana kadar mümkün olduğunca güzel anlar biriktirmeye çalışıyoruz ki zor zamanlarında arkasında onu seven bir ailesi olduğunu hep hatırlasın.
'Bülent İnal sahalara geri döndü' diyerek diziyi sizin için izlediğini söyleyen hayranlarınız var. Bu durum sizde ayrı bir sorumluluk yaratıyor mu? Seyirciyle çok güzel bir ilişkimiz var. Uzun yıllar oldu sektöre gireli. Biraz da beraber büyüdük bence. Arkadaş gibi olduk. Ara ara yolda eski günleri anıp sessizce uzaklaşıyoruz. Mutluyum bu ilişki biçiminden.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal anlattı: Bu sette kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum

AİLECE GEZMEYİ SEVİYORUZ

Çok sevilen popüler bir oyuncu olmanıza rağmen, sadece işinizle anılmayı başarıyorsunuz. İşten eve, evden işe giden kendi haline bir yaşantınız var. Set dışında ailenizle neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Ben her zaman evime çok kıymet verdim. Evlenip bir aile olunca da bu hiç değişmedi, daha da arttı. Çok ortalarda görünmüyorum çünkü o anlarda Melis'le ve Çınar'la mutlaka yeni bir maceranın peşindeyimdir. Plan yapmayı gezmeyi çok seviyoruz. Gücümüz yettiğince hep beraber yeni yerler görmeye çalışıyoruz.

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