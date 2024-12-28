Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal anlattı: "Bu sette kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum"

Sizin mesleğe ilgisi var mı? Nasıl bir yolculuk hayal ediyorsunuz onun için?

Mesleğe ufaktan bir ilgisi var ama tam olarak konuşmuyoruz şu an bu durumu. Ama sanatın bir dalıyla uğraşmasını çok isterim. Oyuncu olmak isterse de elbette desteklerim.

Nasıl bir baba-oğul ilişkisi var aranızda?

İlişkimiz çok iyi. Nazar değmesin. Ara ara kavga ediyoruz, ara ara eğleniyoruz. Sağlıklı bir ilişkimiz var. Onunla anılar biriktirmeye çalışıyoruz. Mutlu, huzurlu anılar. 18-20 yaşlarına geldiğinde daha çok arkadaşlarıyla mutlu olacak bunu biliyoruz. Doğrusu da bu. O zamana kadar mümkün olduğunca güzel anlar biriktirmeye çalışıyoruz ki zor zamanlarında arkasında onu seven bir ailesi olduğunu hep hatırlasın.

'Bülent İnal sahalara geri döndü' diyerek diziyi sizin için izlediğini söyleyen hayranlarınız var. Bu durum sizde ayrı bir sorumluluk yaratıyor mu? Seyirciyle çok güzel bir ilişkimiz var. Uzun yıllar oldu sektöre gireli. Biraz da beraber büyüdük bence. Arkadaş gibi olduk. Ara ara yolda eski günleri anıp sessizce uzaklaşıyoruz. Mutluyum bu ilişki biçiminden.