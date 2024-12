KEREM ALIŞIK



'Akıldan Kalbe'deki Sadık rolü, çok etkili zorlu bir roldü. Katmanlı geçişleri yüksek bir işti. Farklı bir karakterdi, okuduğumda da çok etkilenmiştim. Özer Feyzioğlu bana gönderdiğinde çok heyecanlandım, hemen çalışmaya başladım. Özer aradığında Çeşme'de tatildeydim. Bahsettiğinde bile üzerine konuşup fikirlerimi verdim. Daha ilk toplantımıza notlarımla gittim. Karakteri doğru analiz etmişsin dediler. İlk başta tedirgin oldum tabi. Tedirgin olmamak başarısızlığı getirir. Zordu ama zor olduğu için kıymetliydi. İlk başta ürkütüyor ama çalışmaya sığınmak lazımdı. Çok mutlu bir 5 hafta geçirdik.

Bir aile hikâyesi. Sevginin en güçlü hali ailedir, hepimizin ana yurdu aile. Toplumun özünü aile oluşturuyor. Sevinçlerin büyütüldüğü acıların küçültüldüğü yer aile. Bu film işte bu aile yapısını anlatıyor. Ailenin içinde çatlamalar olabilir. Kalple bağlı olduğun yer aile.

Sadık karakteri de ailesine çok bağlı. Daha iyisini doğrusunu ailene göstermek istersin, doğrudan da olmuyor sadece, aileden hata kendinden oluyor. Her şey yok oluyor sonra onun pişmanlığı sorgulaması yüzleşmesi yaşanıyor. Ders alınan başarısızlık başarıdır. Ailen için daha iyisini yaptığını düşünürken, çocuklarına eşine kötülük yapmış olabiliyorsun. Hayatı akışına, bireyleri hür özgür iradelerine bırak diyor film. Bunu çok kuvvetli bir dram içinde anlatan bir film. Ezcümle pişman ol ama pişman ölme.

Filmin ana teması bu. Hayat bir denge işi, beceri bu dozu dengeyi iyi ayarlamak. Goethe'nin dediği gibi, 'Zehir değil doz öldürür.' Doz oyunculukta da çok önemli. Hayatta da meslekte de özelde de her yerde bütün beceri dozu doğru tayin etmek. Sadık burada o dozu iyi ayarlayamamış.

Öğrenmeyi bırakırsak ölmeye başlarız. En büyük ustalığım hep çırak olduğumu bilmek. Anca böyle başarabiliyorsun. Kalple yaptığın her şey sana dönüyor. İşini, yapmak yetmiyor iyi yapmak gerekiyor. Bunun için de bilmek, sevmek, çalışmak ve cesaret etmek aşamalarını yapman lazım. Zaman ayırman lazım.

İzleyici kendisiyle özdeşleşecek filmi izledikten sonra. Çünkü her ailede var olan çatışmalar gelgitleri görüyoruz filmde. İzleyenler hüzünlenecek, gözleri dolacak. Yürek yanmadıkça göz yaşarmıyor, demek bu film kalplere dokundu.



'SADRİ'NİN OYUNCU OLMASINI İSTERDİM'



Sadri operasyonun başında. Ben onun başında. Çok iyi yürütüyor o yapım işlerini. Çukurova'da Fekeli'nin gençliğini oynadı dört bölüm. Ben çok istiyorum oyunculuğa devam etmesini. Şu an sorumluluğu büyük. Bu zamanın çocuğu gibi değil, o da bizim gibi dünde kalmış gibi. Sadri benim terim tuzum ekmeğim şiirim... Çok efendi dürüst, ailesini çok mutlu eden bir çocuk oldu, ona çok teşekkür ediyorum.



'AŞK BİTER Mİ USTALARA SAYGI DURUŞU'



Filmin yanı sıra 3 oyun var. Hayatla alışverişinizi kesmemek lazım. Yaşamanın yorulmak, üretmek ve çalışmaktan geçtiğine inanıyorum. Çalışarak, üreterek, yorularak yaşadığını anlıyor insan. Öbür türlüsü bulunmak, nefes alıp vermek oluyor.

'Aşk Biter mi?' bu sezonun yeni oyunu. Kısa sürede büyük ilgi gördü. Bütün oyunlar kapalı gişe gidiyor. Mutluyuz yansımalarından. Sevgili Evrim ile oynuyoruz. Işıl Kasapoğlu yönetti. Yıllar sonra karşılaşan iki sevgilinin hikâyesi üzerinden, Attila İlhan dayım başta olmak üzere şairlerimize edebiyatçılarımıza bir saygı duruşu. İki üstün sanat var, biri hayat biri edebiyat.

Bu benim uzun süredir hayalini kurduğum bir projeydi. Serhat Yiğit bunu yazıya döktü. Güzel bir oyun ortaya çıktı. Çok emek var. Şiir zaten başlı başına hayat, şiir bir duruş, kalbin evi... O insanlar bu şiirleri kalpleriyle yazmışlar. Şarkılar da o bestelenmiş şiirler. O şiirler kime yazıldı, hikâyeleri anlatılıyor. Bazı hikâyeleri bilmiyorduk buradan öğrendik diyenler de var. Evrim'in sesi güzel, çok güzel söylüyor, ben söylemeye çalışıyorum.

Evrim Alasya ilk ve tek aklımıza gelen isim oldu. Oyunculuğunun yanı sıra şarkı söyleme yeteneğiyle kültürel birikimiyle başka bir isme gitmeye ihtiyaç duymadık. Yoğun takviminden dolayı oynayamayacağını düşünüyordu. Bizim heyecanımızı görünce karşı konulamaz bir istek oluştu onda. Yarım saat için geldiği toplantıda dört saat kalmıştı. Tiyatro aşkı böyle bir şey. O da tiyatro aşkının peşinden gitti. Ona da çok yakıştı. Partnerle ilişki her işte çok önemli. Bizim bu oyunda da maşallah çok iyi uyum oldu.



CEM GELİNOĞLU

Seyircinin güvenini kırmayan bir film yaptık



Tur Rehberi benim yazdığım bir film. Ercüment isimli bir animatörün hikâyesi. Hırsları, hayalleri olan bir adam. Ölümle sonuçlanan bir kaza yaşıyor ve hayatında bazı şeyler değişmek zorunda kalıyor. Birkaç günlüğüne tura çıkmak zorunda kalıyor. Gülmece vaat ediyoruz, vaat ettiğini veriyor film.

Bu hikâyede bire bir yaşadığım bir şey yok. 4 arkadaş yazdık. İrem Tuba Erol, Muammer Tali ve Onur Dur ile beraber yazdık. Kamera, başkahramanı takip ettiği için hikâye onu üzerinden ilerlemeli ama bunu da sürekli hale getirirseniz sıkıcı olabilir o yüzden diğer karakterleri de ana hikâyeye dâhil etmek onları da konuşturmak lazım. Dolayısıyla senaryo yazmak başlı başına zor.

Antalya'da çektik. Eğlenerek gülerek çektik. Gülerken çekemediğimiz anlar da oldu. Kadroyu yönetmen Hakan Algül ile birlikte belirledik.

Her komik, sevdiği işten para kazanabilse, hayatını bunun üzerinden yürütebilse ama ne yazık ki öyle olmuyor. Biraz daha fazla komik olmanız gerekiyor. Ülkemizde çok fazla komik insan var ama keşke herkesin yapabileceği bir şey olsa.

Tur Rehberi'nin yazım süreci biraz uzun sürdü. Benim yas dönemlerime denk geldi. İçime sinmedi, sildik bozduk yeniden yazdık. Uzun sürdü ama değdi. Sonuçta bir film yapıyorsunuz ve vakit ayırıp para harcayıp filme giden seyirciye kötü bir şey izletmek istemedim. Daha iyi çalışmak istedim senaryoya. Seyircinin güvenini kırmamak lazım. Son yıllarda çok kötü filmler üst üste girince, seyirci ayağını çekti sinemadan. Bunu tersine çevirmeye başladığımız bir dönemdeyiz bence.



EDA AKALIN

Boyumun uzun olduğunu sektöre girince öğrendim



Cem'in çok uzun süredir hayranıyım. Söylemekten hiç çekinmiyorum. Çok sevdim senaryoyu. Benim için öğretici ve eğitici süreç oldu. İlk komedi işim. Seksenler dizisinde başladım ama Mahsun J ile parladığımı söyleyebilirim.

İngilizce drama öğretmenliği yapıyorum 5 yıldır. Fransız Lisesi'ndeyim hatta buraya da dersten geliyorum. 3 arkadaş bir olup tiyatro kurduk iki oyun çıkardık ama çok zorlandık. Hemen kapatmak zorunda kaldık. Çok ders aldığımız bir süreçti. Bir oyun çevirip uyarladım, telifini aldım belki ilerde sahneleyebilirim. Tiyatroyu hiç bırakmak istemiyorum. Oyunculuk pasif bir meslek, bir talebin gelmesi, bir şekilde birilerinin onayıyla var etmeye çalışıyoruz kendimizi meslekte. O yüzden kendi söz hakkım olacağı bir alan yaratmak istedim. O çeviri süreci öyle başladı.

Boyumun uzun olduğunu sektöre girince anladım. 1.76 boyum ama sektöre göre uzunmuşum.



ENGİN TÜRKOĞLU

Stand up oyunculuktan daha zor



Turun otobüs şoförüyüm ben. İlk filmimdi. 7 yıldır stand up yapıyorum. Oyunculuk yapmak isteyen birinin hayranı olduğu insanlarla aynı sette yer alması çok büyüleyici bir şey. Ankaralıyım, Ankara'da başladım sahneye çıkmaya. Ailenin komik çocuğu olarak sahnelere attım kendimi. Güldürmeyi seven biriyim. Hayalimdeki işti. İlk başlarda para kazanmıyordum şimdi keyif almaya başladım. Stand up, oyunculuktan daha zor bence. Anlattığım şey aynı ama verilen reaksiyonlar farklı. Kimi çok gülüyor, kimi hiç anlamıyor buz gibi duruyor.