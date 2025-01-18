Beyin çürümesinin panzehri hatırlamak

A Haber’de yayınlanan ‘Toplumsal Hafıza’, yurt ve dünya genelindeki olayları, unutulmaz portreleri bir kez daha hatırlatıyor. Programın sunucusu Haktan Uysal, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, programın metinlerini yazan editör Serkan Yılmaz, Prodüksiyon Müdürü Ferdi Gül ve yönetmen Mehmet Yetim ile ‘Toplumsal Hafıza’yı konuştuk...

HAKTAN UYSAL (SUNUCU)

'Unutmama misyonuyla hareket ediyoruz'

A Haber'in en önemli geleneksel programlarından biri 'Toplumsal Hafıza'. A Haber markası ortaya çıktıktan sonra çeşitli isimlerle tarihsel süreçleri anlattığımız programları hep yaptık. Haber televizyonculuğu biraz basite indirgendi. Canlı yayınlarla bağlantılarla ilerleyen bir iş haline geldi. Bunu da anlıyorum çünkü hem insan gücü hem de zaman olarak kolay değil bu. Burada bizim en büyük avantajımız Genel Müdürümüz Abdülhalik Çimen'in daima arkamızda durması. Biz ne zaman böyle bir projeyi yeniden canlandıralım desek, Çimen'in her seferinde kanalın tüm imkânlarını seferber edip destek vermesi çok kıymetli.

Çeşitli aralıklarla bu programı 8 yıldır ben sunuyorum. Bu işi çok iyi yapan bir ekiple birlikte olmanın rahatlığı var. Aynı zamanda sabah kuşağını sunuyorum. Cuma akşamları prime time'de program yapıyorum. Ama bu programın hepimiz için ayrı bir yeri var. Çünkü hatırlatma, unutmama misyonuyla hareket ediyoruz. Bugün yaptığımız bir programın, yazdığımız metnin A Haber arşivinde kalacağını bilerek hareket ediyoruz. Eskimeyen işler yapıyoruz. Bunu biraz tarihe not düşmek gibi görüyoruz.

Geniş bir yelpazede program yapabiliyoruz. Mesela Lefter'den Hrant Dink'e, Kazancı Bedih'ten Muhammed Ali'ye kadar çok çeşitli portreler anlatırken, Amerikan İç Savaşı'ndan oradaki başkanlık yarışına kadar ülke ve dünya gündeminde önemli konuları ekrana taşıyoruz. Ferdi Tayfur'u anlattığımız bölüm çok büyük ilgiyle izlendi. Reytinglerde de yayınlandığımız saatte önde olduğumuzu belirtmek isterim.



EMİNE KAVASOĞLU (A HABER PROGRAMLAR MÜDÜRÜ)

'Satır arasında kalan karakterleri hatırlatıyoruz'

Programımız hafta sonu yayınlıyor. Biz pazartesiden çalışmaya başlıyoruz. O hafta tarihte ne olmuş onlara bakıyoruz. Tarih tekerrürden ibaret. Ne yazık ki acı tecrübeler yaşadığımız olaylarla yıllar sonra yeniden karşılaşabiliyoruz. Unutmadan yaşamayı izleyicilerimize vermek istiyoruz. Unutulmaması gereken karakterleri, satır arasında kalan kişileri bir kez daha hatırlatmaya çalışıyoruz.

Program süremiz 45 dakika. Bir programda bir konuya ayırdığımız süre içeriğine göre değişiyor. Mesela Haktan bir Ferdi Tayfur yazdı, 10-15 dakika süreceğini düşünüyorduk. 25 dakika oldu.

Toplumsal hafıza noktasında unutkan bir milletiz ne yazık ki. 'Beyin çürümesi' bu yılın kelimesi olarak seçildi. Unutuyoruz, aklımızda kalmıyor. Çünkü çok hızlı bir tüketim çağında gündemin sürekli değiştiği günler yaşıyoruz. Şimdi Amerika yangınını konuşuyoruz, başka bir yerde başka bir yangın çıktığında orayı da unutacağız. Biz program hazırlarken gündeme takılı kalmıyoruz. Elimizdeki telefonla gündemi takip etmek kolay ama bir belgesel için uğraşmak o kadar kolay değil. Günler alabiliyor.

SERKAN YILMAZ (EDİTÖR)

'Hem görsel hem yazılı bir miras bırakıyoruz'

Haktan bey programa girerken panzehir kelimesini kullanır, 'Beyin çürümesinin panzehiri hatırlamak' der. Biz Toplumsal Hafıza olarak bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Burada bizim yaptığımız şey sadece bir belgesel çalışması değil. Bir futbolcunun hayatını da işleyebiliyoruz, depremi de. Buraya hem görsel hem de yazılı bir miras bırakıyoruz. Kurgusu seslendirmesi metni birleştiğinde kaliteli işler ortaya çıkıyor.



FERDİ GÜL (PRODÜKSİYON MÜDÜRÜ)

'İşlediğimiz konuların dizileri yapıldı'

Toplumsal Hafıza programında ele aldığımız konuları biz işledikten sonra dizileri yapıldı. Eski olayları güncel halde izleyiciye vermek sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Benim de şahsen bilmediğim gözden kaçırdığım, burada bu program sayesinde öğrendiğim olaylar var.



MEHMET YETİM (YÖNETMEN)

'Teknolojik altyapımız çok güçlü'

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin en iyi teknoloji alt yapısına, stüdyolarına sahip. Deneyimli teknik ekibimizle her hafta üstüne katarak ilerlemeye çalışıyoruz. Biz de her hafta onlar sayesinde yeni şeyler öğreniyoruz.