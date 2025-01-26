Başlığa bakıp hemen aklınıza başka şey gelmesin. İstanbul'un En Güzel Kızı isimli tiyatro oyunundan bahsedeceğim... Salona girer girmez arabesk müzik karşılıyor bizi. İbrahim Erkal'ın 'Sırılsıklam' şarkısı eşliğinde yerimi bulmaya çalışıyorum ve perde açılıyor. Yerde oturmuş, elindeki not defterine bir şeyler yazıp karalayan bir adam... Arkada kırmızı klasik bir otomobil... Başta neden bahsettiğini anlamıyoruz ama "Durun anlatacağım" diyerek başlıyor yaşadıklarını anlatmaya.

Sahnede Bülent Şakrak'ı oto tamircisi Oktay rolünde izliyoruz. Tamirci ama üstü janti. Kumaş pantolonu, ikinci el aldığı kösele ayakkabısı ve bir beden büyük gelen babasının ceketiyle arabanın hakkını vermeye çalışıyor. "Çok güzel bir kız geldi tamirhaneye. Kızıl saçlı, gümüş jantlı, ceylan derisi koltuklu bir kız" diye daha ilk görüşte aşık olduğu kırmızı klasik aracın aslında müşterinin aracı olduğunu, ancak hayallerini süsleyen ve adını da İstanbul'un en güzel kızı koyduğu bu aracı kendininmiş gibi hayal ediyor. Hatta kaçırıyor arabayı. Araçla öyle bir bağ kuruyor ki, saplantılı hale geliyor onunla kurduğu ilişki. "Hayatımın değiştiği gün; o gün" diyerek anlatıyor yaşadığı trajediyi.

Oktay'ın daha çocukken arabalara meraklı olduğunu, babasından oyuncak araba istediği zaman tokat yediğini öğreniyoruz. O sahneyi o kadar inandırıcı oynuyor ki Şakrak, o tokadı sanki biz de yiyoruz. Fakirlikten oyuncak alacak parası yokmuş babasının, bu da ısrar edince tokadı yapıştırmış babası. O kızgınlıkla "Ölsen keşke" diye bir şey çıkmış ağzından. Çok geçmeden oto tamircisi babasını tamirhanede çıkan yangında kaybetmiş. O an okulu bırakıp tamirhanede çalışmaya, babasının bayrağını teslim almaya karar vermiş. Kirli, yağlı, paslı üstü başıyla daha çocukken girdiği sanayide hatırı sayılır bir tamirci olmuş. Ama genç delikanlı olunca haliyle evlendirip baş göze etmek istemişler. Birkaç kez görücü usulüyle görüşmüş kızlarla ama hakir görmüşler onu. Tamirci parçası diye dalga geçmişler. Ellerindeki yağı bahane etmişler. O yüzden elleri ceplerinde gezmiş yıllarca. Eli cebinde gezen bir genç görürseniz, onun sanayide çalıştığını ellerini yıkasa da geçmediği için gizlemek zorunda kaldığını hatırlayın diye anlatıyor...

YÜREKLERE DOKUNACAK

Yaklaşık bir saat, yanımızdan geçip giden, görünmeyen, konuşmayan, bakmayan aslında çok da yabancısı olmadığımız Oktay'ın hikâyesi alıp götürüyor bizi. Duygu yükü ağır oyunda Şakrak, sanki yaşananlar kendi başından geçmiş gibi aktarıyor seyirciye. Kırmızı klasik araba yer yer rol çalıyor ondan. "Keşke sahnede gerçek araba görebilseydik" diye hayıflanan seyircilere denk geldim. Oyun İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında seyirciyle ilk buluştuğunda sahnede gerçek bir araç yer alıyordu. Arabayı her sahneye taşıma imkanı olmadığından kartondan bir görselle çözüm bulunmuş pratik olması açısından. Ancak bu durum sahneye ve anlatıya olumsuz yansımıyor. Oyunun yazarı, Levent Tülek o dünyayı sanki yıllarca sanayide çalışmış bir usta gibi tüm sahiciliğiyle aktarmayı başarmış. Usta yönetmen Mehmet Birkiye'nin maharetli rejisiyle buluşan oyun, özellikle araba sevdalılarının yüreğine dokunacak.



MODERN TALKİNG SOLİSTİ GELİYOR

'You're My Heart', 'You're My Soul', 'Cheri Cheri Lady', 'Brother Louie' gibi hit parçalarıyla bir döneme damgasını vuran, dünya çapında albüm satışlarıyla tüm zamanların en popüler Alman müzik grubu Modern Talking'i hatırlamayan yoktur sanırım.

1980'lerin ortasından itibaren hemen her gece kulübünde, sahilde hatta filmlerde bile çalıyordu bu şarkılar. İşte bu unutulmaz şarkılara imza atan grubun kurucularından olan solist Thomas Anders İstanbul'a geliyor. 22 Mart'ta Bayrampaşa'da yer alan sanat merkezinde sahne alacak olan Anders, hem bu efsanevi şarkıları hem de kendi solo parçalarını seslendirecek. Biletler tükenmeden yerinizi ayırtın.



ÖNCE OSCAR ALDI, SONRA EN KÖTÜ ADAYI OLDU

97. Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı ama bence yılın en kötülerine verilen 'Altın Ahududu Ödülleri' daha büyük sansasyon yarattı. Bu yıl 45'inci kez verilecek olan ödüllerde en çok adaylığı Joker: İkili Delilik aldı. Film 7 dalda En Kötü Film dahil yedi adaylığa sahip.

Ünlü pop star Lady Gaga 'En Kötü Kadın Oyuncu', Joaquin Phoenix 'En Kötü Erkek Oyuncu' dalında adaylık alırken ikili, birlikte 'En Kötü İkili' dalında da aday gösterildi. İşin ilginç yanı Todd Phillips imzalı ilk film Joker, 11 dalda Oscar adayı olmuş, başrol oyuncusu Joaquin Phoenix En İyi Erkek Oyuncu ödülü almıştı. İlkinde Oscar alıp devamında En Kötü Oyuncu adayı olan Phoenix bakalım 1 Mart'ta yapılacak ödül törenine katılacak mı?



SERGİ UZATILDI

Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam eden Georg Baselitz: Son On Yıl sergisi, 16 Mart 2025'e kadar uzatıldı.

Sergi, çağdaş sanat dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Alman ressam, heykeltıraş ve baskı sanatçısı Georg Baselitz'in son on yılda ürettiği 100'e yakın anıtsal eseri sanatseverlerle buluşturuyor.