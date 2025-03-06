Osman Hamdi Bey'in eserleri, Doğu ve Batı sanat anlayışlarını sentezleyen özgün yaklaşımıyla uluslararası sanat piyasasında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Osman Hamdi Bey'in açık artırmada en yüksek fiyata satılan eseri, "Kuran Okuyan Kız" adlı tablosu 2019 yılında Londra'daki Bonhams müzayede evinde yapılan açık artırmada 6.3 milyon İngiliz sterlinine (o dönemde yaklaşık 48 milyon TL) satılmıştı.

Bu rekor satış, sanatçının uluslararası sanat piyasasındaki değerini bir kez daha kanıtlamıştı. Osman Hamdi Bey bu kez bir başka eseriyle rekor kırdığı yerde Bonhams'ta koleksiyonerlerin karşısına çıkacak. Sanatçının Kahve Ocağı-The Heart adlı tablosu 26 Mart'ta 1,5 milyon–2 milyon İngiliz Sterlini fiyat aralığında sunulacak.

1879 tarihli bu eser, sanatçının kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. İç mekân sahnesine odaklanan yapıtın merkezinde bir şömine yer alıyor. Öte yandan, sanatçının kahve hazırlayan iki genç kızı resmettiği Preparing Coffee adlı tablosu, 29 Nisan'da Sotheby's tarafından düzenlenecek 'Orientalist Art' müzayedesinde satışa sunulacak. Bu eser ise 1 milyon–1,5 milyon sterlin tahmini fiyat aralığıyla koleksiyonerlerin ilgisini bekliyor.



CAZDA BULUŞALIM

Uzun yıllardır İstanbul'da temmuzu caz ayına çeviren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali programının detayları paylaşıldı.

1 Temmuz'da kapılarını, 32'nci kez açmaya hazırlanan festival, aralarında 7 Grammy ödüllü Chucho Valdés Royal Quartet, Hermanos Gutiérrez, Max Richter, Meshell Ndegeocello, Grégory Privat, Chiara Civello, Kerem Görsev Quintet, Jazzmeia Horn ve Meltem Ege & Friends gibi usta sanatçı ve grupların yer aldığı programıyla yine caz dolu günler vaat ediyor. İzzet Öz ve Yalçın Ateş'e yaşam Boyu Başarı Ödülünün takdim edileceği festival, Cazda Buluşalım sloganıyla 17 gün boyunca 40'a yakın konserde usta isimlerden yeni keşiflere 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.



KIZ ÇOCUKLARI YARARINA SERGİ

Kadın sanatçıların eserleriyle toplumsal anlatıya katkı sunduğu 'Anlatıların Gücü: Kadınların Çığlığı' sergisi, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de sanatseverlerle buluştu.

Kız Çocukları Eğitim Derneği (KIZÇEV) tarafından Dr. Feride Çelik küratörlüğünde düzenlenen sergi, kadın sanatçıların eserleri aracılığıyla kadın hikâyelerini, dayanışmayı ve toplumsal eşitlik mücadelesini merkezine aldı. Sanatseverlerin büyük ilgisiyle karşılanan sergide satışa sunulan eserlerin geliriyle 7 öğrencinin bir yıllık burs ihtiyacı karşılandı.



KADINLAR GÜNÜ İÇİN FİLMLER

Atlas 1948 Sineması, Türk sinemasında kadın temalı filmleri seyirciyle buluşturuyor. Beklenen Şarkı, Vesikalı Yarim, Sultan, Salkım Hanımın Taneleri, Mukadderat gibi filmlerden oluşan seçki 9 marta kadar sinemaseverlerle buluşacak.

Öte yandan Pera Film de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı 'Başka Bir Yerde' film programı kapsamında sinemanın kadın ustalarının yönettiği altı filmden oluşan bir seçkiyi 5-28 Mart tarihleri arasında izleyicilerle buluşturacak.



NORVEÇLİ ŞARKICI GELİYOR

Alternatif pop ve elektronik müziğin en etkileyici seslerinden biri olan Norveçli Aurora, 6 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne alacak.

Şarkıları kadar sahne şovlarıyla dikkat çeken 1996 doğumlu şarkıcının 12 Temmuz'da Küçükçiftlik'te vereceği konseri biletleri satışa çıktı.