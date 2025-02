Sanatı 'denim' kumaşla anlatan ünlü İngiliz sanatçı Ian Berry'nin en özel eserlerinin yanı sıra Kalyon Kültür için hazırladığı eserlerinden oluşan 'Denim Ötesi (Beyond Denim)' sergisi sanatseverlerden tam not aldı. Şubat ayı ortasında bitmesi planlanan sergi, ziyaretçilerden gördüğü yoğun ilgi karşısında 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora serginin gördüğü yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: "Yıllar içinde nice şairleri, yazarları, ressamları ağırlayan Taş Konak'ta bu özel ev sahipliğini Kalyon Kültür olarak sürdürmekten dolayı gururluyuz. Gördüğümüz ilgi ise heyecan verici. Özellikle üniversite ve meslek liselerinin tekstil, moda tasarım bölümlerinden adeta ziyaretçi akınına uğradık.

Kalyon Kültür'de şimdiye kadar yerli ve yabancı pek çok sanatçımızı ağırladık, hepsinde de sanatseverlerin güzel bir ilgisiyle karşılaştık. Sanatçımız Ian Berry'nin Denim Ötesi (Beyond Denim) sergisinde de durum değişmedi, şimdiye kadar on binlerce ziyaretçiyi ağırladık. Gördüğümüz ilgi karşısında sergimizi 15 Haziran'a kadar uzatmaya karar verdik. Sanatseverleri denim dünyasında görsel şölen sunan sergimize davet ediyoruz."



Düzyatan'ın filmi Kopenhag'da

Avrupa'daki dünya prömiyerinde tüm bilet satışları kısa sürede tükenerek büyük beğeni toplayan Hatice Aşkın'ın yönetmenliğini yaptığı, Emre Oskay ve Engin Altan Düzyatan'ın yapımcılığıyla hayata geçen Adresi Olmayan Ev'in yeni durağı Danimarka oldu.

Uluslararası festivallerde büyük ilgi gören film Kopenhag Türk Film Günleri'nde açılış filmi oldu. 27 Şubat'ta gerçekleşecek Danimarka prömiyeri film ekibinin katılımıyla gerçekleşecek.



Amerika'dan ikinci ödül

2022'de Chicago'daki 'SongSLAM' yarışmasında birincilik kazanarak, Amerika'daki müzik sahnesinde adını duyuran piyanist ve eğitmen Bahar Soyöz, Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Steinway&Sons tarafından 'Top Piano Teacher' ödülünü kazanan Soyöz, bir kez daha En İyi Piyano Öğretmeni ödülüne layık görülerek bu ödülü üst üste iki kez kazanma başarısı gösterdi. Soyöz, ödülü kazandığı için onur duyduğunu belirtip "Müzik, bir yaşam biçimi ve onu başkalarıyla paylaşmak en büyük tutkum.

Bu ödül, sadece benim değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünya müzik sahnesindeki yerinin bir yansıması. Böyle bir ödüle sahip olmak, çalışmalarımın uluslararası düzeyde takdir edilmesinin göstergesi oldu. Bu başarı, tüm öğrencilerim ve benim için motivasyon kaynağı" dedi. Soyöz, South Shore Konservatuarı'nda Piyano Bölüm Başkanlığı görevini yürütürken, öğrencilerine ilham veriyor. Onları sadece müzisyen değil, duygusal ifadesini doğru aktarabilen sanatçılar olarak yetiştiriyor.



Fransız bale efsanesi İstanbul'da

20. yüzyıla damga vuran dansçı-koreograf Maurice Béjart tarafından 1987'de kurulan Béjart Ballet Lausanne topluluğunun gösterisi 'Ballet For Life' ilk kez Türkiye'ye geliyor. 30 yılda onlarca ülkede 400'den fazla performansla seyirci karşısına çıkan gösteri, büyüsünü kaybetmedi.

Topluluk Queen'in kuruluşunun 55. yıldönümünde, efsanevi rock grubunun ve 2007'de hayatını kaybeden Maurice Béjart anısına Türkiye'de seyirci karşısına çıkacak. Gençliğe ve umuda adanmış bir gösteri olan 'Ballet For Life', 7-8 Mart'ta Ayazağa'daki gösteri merkezinde şölen yaşatacak.



2 ayda iki filmle 3 festival dolaştı

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in başrolünü oynadığı 'The Things You Kill' ve 'Sırdaş' filmleri prömiyerlerini dünyanın önde gelen festivallerinde gerçekleştirdi. İranlı Alireza Khatami'nin yönettiği 'The Things You Kill' filmi Dünya prömiyerini 2025 Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirirken, hemen ardından da Rotterdam Film Festivali'nde Avrupa'daki ilk gösterimini yaptı.

Yönetmenliğini Çağla Zencirci ile Guillaume Giovanetti'nin yaptığı 'Sırdaş' filmi ise 75. Berlin Film Festivali'nin Panoroma bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Rotterdam ve Berlin'e giderek filmlerin prömiyerlerine katılan başarılı oyuncu 2 ay içinde 3 önemli festivalde filmlerinin gösteriliyor olmasından dolayı çok mutlu. Köstendil ayrıca 'Müfettişler' ve '12 Numaralı Adam' oyunlarıyla tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.