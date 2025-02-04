Ülkemizin ilk kadın bilimkurgu filmi yönetmeni Serpil Altın'ın pandemi döneminde çektiği 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' adlı filmin yolculuğu devam ediyor. Katıldığı uluslararası festivallerde toplam 15 ödül kazanan film, Amerika'da vizyona giren ilk bilim kurgu Türk filmi oldu.

Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç'ın rol aldığı film Hollywood'un kalbinde yer alan Los Angeles'ta prömiyerinin ardından Boston, San Francisco, Austin ve Amerika'nın çeşitli şehirlerinde seyircisiyle buluşmaya başladı.

Dünyaya gelen her yeni hayat karşılığında yaşlı nesilden birinin yok edilmesi şartını beraberinde getiren Kıtlık Kanunları'nın işlendiği bir gelecekte geçen film, iklim krizine ve yaşlı nüfusa yaptığı vurguyla öne çıkarak Amerikalı seyircilerin de beğenisini kazanmayı başardı. Çekim koşulları ve set ortamındaki tedbirlerle Türkiye'nin sürdürülebilir ilk film girişimi olarak dikkat çeken Bir Zamanlar Gelecek: 2121, geçtiğimiz haziranda ülkemizde gösterime girmiş ancak 5 hafta kaldığı vizyonda sadece 5 bin kişi tarafından izlenmişti.



Güçlerini çocuklar için birleştirdiler

Dünyanın en çok okunan ve sevilen çocuk kitaplarından biri olan Margery Williams'ın klasik eseri Kadife Tavşan'ı, tiyatro sahnesine taşıyor. Şu sıralar Temel Sümela'nın Şifresi Yeniden filmiyle sinemada boy gösteren Alper Kul'un aynı hikayeden yola çıkarak uyarladığı ve yönetmenliğini Sevinç Erbulak ile birlikte yaptığı oyun iddialı kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Daha önce özellikle İş Sanat'ın çocuk oyunlarında rol alan Aslı Tandoğan bu oyunda Kadife Tavşan'ı canlandıracak. Tandoğan'a Aşk Listesi adlı oyunla seyirciyi kahkahaya boğan Yosi Mizrahi eşlik edecek. Çocuk oyuncular Mehmet Aybars Kaya ile Uzay Karaca'nın Ali karakterine hayat verdiği bu masalsı eserin müziklerinde de Okan Kaya ve Mert Dilek imzası var. Ali'nin en sevdiği oyuncağı Kadife Tavşan ile kurduğu büyülü bağın anlatıldığı oyun 23 Şubat'ta perde açacak.



İstanbul Modern'in hikayesi kitap oldu

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, 20. yılını anlamlı bir projeyle kutluyor. Müzenin zorlu kuruluş hikâyesini ve bugüne kadarki yolculuğunu belgeleyen Bir Müze Hikâyesi: İstanbul Modern adlı kitap sanatseverlerle buluştu. Yazar Mehmet Altun'un üç senelik bir çalışmanın ardından yayına hazırladığı kitap, İstanbul Modern'in uzun ve zorlu kuruluş sürecini, Türkiye'nin modern ve çağdaş sanat yolculuğundaki dönüştürücü etkisini ve kültür sanat dünyasına sunduğu katkıları ele alıyor.

Kitapta, 1987 yılında düzenlenen 1. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri ile başlayan yaklaşık 40 yıllık bir hayalin, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın vizyonu ve Oya Eczacıbaşı'nın liderliğinde gerçeğe dönüşmesi ayrıntılarıyla anlatılıyor. Kuruculardan sanatçılara, küratörlerden müze çalışanlarına kadar 45 farklı kişinin anlatımıyla zenginleşen kitap, müzenin kolektif belleğine ışık tutuyor.



Fransız efsanesi 20 yıl sonra geliyor

'Kaldırım Serçesi Edith Piaf'ın halefi olarak anılan ünlü Fransız efsanesi Mireille Mathieu, 60 yıllık kariyerini kutladığı turnesi kapsamında iki konser için ülkemize geliyor.

9 farklı dilde bin 200'ü aşkın şarkısıyla ve dünya genelinde 120 milyonu aşkın kayıt satışıyla, müzik tarihine damga vuran, klasik Fransız chanson tarzının en önemli temsilcilerinden olan sanatçı 20 Şubat'ta İstanbul'da 22 Şubat'ta Ankara'da hayranlarının karşısına çıkacak. 'La Paloma Adieu", "Mon Crédo" ve "Une Histoire d'Amour" gibi unutulmaz eserleriyle tanınan Mathieu, en son 20 yıl önce İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda konser vermişti.