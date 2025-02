Belgesel, reklam, sinema filmi, televizyon dizisi, senfonik konser, caz albümü ya da popüler bir şarkı... Müziğin ruhumuza dokunduğu pek çok notada Fahir Atakoğlu'nun imzası var... Moda'da, her katından ayrı bir melodi yükselen bir konakta doğan, Cemal Reşit Rey'in son öğrencilerinden biri olma fırsatını yakalayan, MFÖ'den Sezen Aksu'ya önemli isimlerle çalışan dünyaca ünlü müzik insanı Fahir Atakoğlu'nun İstanbul'da başlayıp, notaların izinde ABD'ye kadar uzanan müzikal yolculuğu; Müzik: Fahir Atakoğlu belgeseli ile ilk kez kayıtlara geçti.







Yapımcılığını Vildan Mumcu Özol ile Gökhan Mumcu'nun üstlendiği, Batuhan Tunçer'in yönetmenliğini, Azade Aslan Kalaycı'nın senaryo tasarım ve editörlüğünü yaptığı belgeselin özel gösterimi AKM'de yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle hazırlanan belgesel tanıtımına İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. Altun, Atakoğlu'nun kariyerinden övgüyle bahsederken özellikle '15 Temmuz Destanı' adlı albümde kaydettiği 9 senfonik eserle o tarihi geceyi ölümsüzleştirdiğine vurgu yaptı.







7 ayrı ülkede 14 nitelikli albüm yayınlayan, Türkiye'yi dünyanın her yerinde gururlandıran Atakoğlu'nun müzik serüvenine geniş bir bakışın sunulduğu, Mazhar Alanson'dan Sertap Erener'e, Levent Yüksel'den Ata Demirer'e birlikte çalıştığı pek çok sanatçı arkadaşının görüşlerine yer verilen belgesel, özellikle 90'ların başından bugüne müziğimizin nasıl gelişip değiştiğini de göstermesi açısından belge niteliği taşıyor. Daha önce resim sanatının usta ismi Devrim Erbil ve fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar belgesellerini hayata geçiren Vildan ve Gökhan Mumcu kardeşleri de ayrıca tebrik ediyorum. Bu değerli sanatçıları yaşarken onurlandırmak gibi önemli bir misyonla yollarına devam ediyorlar. Yakın zamanda bir dijital platformda yer alacak bu belgeselin, izleyen herkese ilham olacağını düşünüyorum. Sinematografik olarak yeni anlatım diliyle özellikle genç nesilleri de kolayca yakalayan bu portre belgesel serisinin devam edeceğini biliyorum ve sıradaki sanatçıyı merakla bekliyorum...







UÇAN KÖFTECİ ROTTERDAM'DA

Diyarbakır'da seyyar köftecilik yapan Abdülkadir Arslan, gerçek hayattaki uçma tutkusuyla gündeme gelmişti. Hem köftecilik yapan hem de sık sık paraşütle uçmasından dolayı Uçan Köfteci lakabını alan Arslan, ne yazık ki 2023'te yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybetmişti. Arslan'ın bu renkli ama trajik kısa hayat hikâyesi sinema filmine ilham oldu. Daha önce çektiği kısa filmle Altın Palmiye kazanan yönetmen Rezan Yesilbaş, Arslan'ın hayatından yola çıkarak 'Uçan Köfteci' adlı filmi çekti. Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı film, 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali kapsamında ilk kez Hollanda'da seyirci karşısına çıkacak. Hayallerinin peşinden giden bir adamın umut dolu hikâyesini anlatan filmde Nazmi Kırık ve Selin Yeninci'nin başrolde yer alıyor.







AŞKA İNANANLAR BU FESTİVALDE

Kültür, sanat, tasarım ve yaşam etkinliklerini bir araya getiren "17. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali" İstanbul'da başladı. 28 Şubat'a kadar sürecek olan festival, farklı disiplinlerden kültür ve sanat etkinlikleri ile şehirde kültürel ve sanatsal şölen havası estirecek. Işık Gençoğlu küratörlüğünü üstlendiği festivalde "Arkana Bakma" ana temasına özel seçilen, sanatla tutkunun kesiştiği, kültür, sanat, turizmin kanaat önderleri ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikler, Beyoğlu aksı üzerinden İstanbul'a yayılarak farklı mekanlarında aşk dostlarını bekliyor. Gençoğlu, bu festivali oluştururken, içi boşaltılamaya çalışılan 'aşk' kavramına itibarını iade etmek fikri ile yola çıktığını ifade ediyor. Özellikle 14 Şubat'ı kapsayan ancak ticari bir ritüele dönen Sevgililer Günü'nü kutlamadan ve kalp sembolü kullanmadan 'aşka inananları' bir araya getirmeyi hedeflediklerine dikkat çekiyor.







KADIN YAZARLARIN OYUNLARI SAHNEDE

Dünyanın dört bir yanından sadece kadınların yazdığı seçkin tiyatro performanslarının sahnelendiği Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Festivali, 3 yaşında. Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen festival 7-16 Şubat tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde yerli ve yabancı tiyatro oyunlarını seyirciyle buluşturacak. 7 Şubat akşamı Sırbistan'dan gelen 'Amazonlar' adlı oyunla başlayacak olan festival Kuzey Makedonya, Hırvatistan, İspanya, Almanya, Yunanistan, Rusya, İtalya ve Bulgaristan'dan gelen yabancı oyunları seyirciyle buluşturacak. Aynı zamanda Diyarbakır'dan Bursa'ya, Adana'dan Erzurum'a Devlet Tiyatroları bünyesindeki oyunlar da AKM'de perde açacak.







GENÇ SANATÇIYA TEŞVİK ÖDÜLÜ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından her yıl, klasik müzik alanında gelecek vadeden bir genç müzisyene destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün 2024 yılı sahibi belirlendi. Ödülün sahibi 2007 yılında Ankara'da doğan Bade Daştan oldu. Daştan, dünyadaki önemli müzik okulları arasında yer alan Amerika'daki Curtis Institute of Music'i birincilikle kazanan ve Türkiye'den bu okula giren ilk keman sanatçısı... Geçtiğimiz dönemde İş Sanat'ın 'Parlayan Yıldızlar' serisinde verdiği konserle büyük alkış toplayan Daştan Bulgaristan ve Belçika'daki müzik yarışmalarından birincilik kazanmayı başarmıştı. Daştan ödülünü 11 Haziran'da, 53. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreninde alacak.