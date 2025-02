Atv seyircisinin beni benimsemesi gurur verici

2016’da ‘Aşk ve Mavi’de, ardından 4 yıl süren ‘Kardeşlerim’ dizisinde rol alan Cüneyt Mete, yeni dizisi ‘Can Borcu’yla yeniden atv izleyicisi karşısında. Üst üste aynı kanalda yer alan başarılı oyuncu “Atv seyircisi beni benimsedi, bu gurur verici” diyor

Atv dizisi 'Can Borcu'nda rol alan Cüneyt Mete ile konuştuk... Dizide 'Yaşar Demir' karakterine hayat veren oyuncu, rolünü ve set deneyimlerini anlattı. Daha önce yine atv'de ekrana gelen 'Aşk ve Mavi'den sonra 'Kardeşlerim' dizisinde 4 sezon boyunca seyirci karşısına çıkmıştı Mete... Deneyimli oyuncu bu kez ters köşe bir rolle izleyici karşısında. "Bu deneyimi yaşamak, ters köşe bir rolde yer almak istedim" diyen Mete, canlandırdığı 'Yaşar' için ise "Onun en büyük motivasyonu para. Parayı fazlasıyla seviyor. Benim parayla ilişkim çok kötüdür, yalan kırmızı çizgimdir vs. Ama maşallah Yaşar'da hepsi gani" diye konuştu.

2016–2018 arası süren 'Aşk ve Mavi'den sonra yeniden atv ekranlarında izleyici karşısına çıktınız. Atv seyircisi sizi benimsedi. Sizdeki karşılığı nedir bu durumun?

Tabii ki bu beni çok mutlu ediyor. Atv seyircisi sadık bir seyirci ve oynadığım karakterleri kabul etmeleri, kötü karakterler de olsa sevmeleri ve benimsemeleri sevindiriyor ve aynı zamanda biraz da gururlandırıyor beni.

Uzun soluklu dizilerin aranılan oyuncusu olmak nasıl bir his?

Estağfurullah, ben işimi bildiğim gibi, en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Gerisi seyircinin takdirine kalmış.







'Can Borcu' dizisine dâhil olma süreciniz nasıl gerçekleşti?

Her şey çok hızlı gelişti aslında. Hiç aklımda yokken başka bir işle anlaşmak üzereyken bir anda 'Can Borcu'nun senaryosu geldi. Okuduğumda çok sevdim, heyecanlandım ve akşamına da kavilleştik zaten...

Senaryo size geldiğinde ilk ne düşündünüz?

O kadar net ve direkt başladı ki hikâye... Açıkçası bu etkiledi ve sonrasında karakterin kötü olması tavladı. 4 sezon iyi karakterden sonra kötü bir karakter iyi gelir diye düşündüm. (Gülüyor)

"Ben bu işte olmalıyım" dedirten şey ne oldu size? Rolün haricinde yönetmen, yapımcı senaryo, oyuncu kadrosu; hangisi daha etkili oluyor seçimlerinizde?

Hepsi ve daha fazlası. Yönetmen, senaryo ve oyuncu kadrosu çok önemli tabii. Ve oynayacağım karakterin daha önce oynadığım karakterlerden farklı olması önceliğim. Aslında bu işin bir anda olmasının sebebi de bu. Başta biraz uzak durdum. Çünkü 'Aşk ve Mavi'de oynadığım karakterle benzer yanları vardı. Fakat ondan ayırmakla ilgili çok çalıştım, yönetmenimiz Semih Bağcı'nın da Allah razı olsun çok emeği var. Sağ olsun.







'YAŞAR' PARAYI ÇOK SEVİYOR

Canlandırdığınız karakter nasıl biri size göre? 'Yaşar Demir'in motivasyonu nedir?

Özünde iyi. Ama özünde herkes iyi (Gülüyor) 'Yaşar' bir sahnede 'Böyle kötü şeyler hep iyilerin başına mı gelir' diye hayıflanıyor. Kendisiyle ilgili kötü düşüncesi hiç yok. En büyük motivasyonu para. Parayı fazlasıyla seviyor.

Sevdiniz mi 'Yaşar'ı? Size yakın biri mi?

Ben oynayacağım karaktere bir şekilde bağlanmazsam yapamam zaten. 'Yaşar'ı da seviyorum elbette. Ama benzer yanlarımız nerdeyse hiç yok. Mesela parayla ilişkim çok kötüdür, yalan kırmızı çizgim vs. Ama maşallah 'Yaşar'da hepsi gani...

Aslında namus timsali gibi gözüküyor ama sanki onun da bazı defoları var gibi. Seyirci onun gerçek yüzünü ne zaman görecek ve gördüğünde nasıl tepki verecek sizce?

Tüyo vermeyeyim heyecanı kaçmasın. Ama seyirci onun gerçek yüzünü görüyor zaten sadece diğer karakterler bilmiyor. 'Yaşar'dan beklenir tepkisini verirler herhalde. Ama belli de olmaz bir ters köşe yapabilir. Farklı karakterler oynamayı seviyorum. Özellikle farklı olmasına önem gösterdim açıkçası.







İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM

Bir iş bitiyor hemen yenisine başlamakta sakınca görmüyorsunuz. Unutulma korkusu yaşıyor musunuz? Yoksa gelen tekliflere hayır mı diyemiyorsunuz?

Planlı yapmıyorum bunu aslında. Yaptığım işler hasbelkader uzun soluklu olduğu için sanırım öyle görünüyor. Halbuki 'Aşk ve Mavi' bittiğinde 'Kardeşlerim'e kadar 1,5-2 yıl bekledim. Gelen işin beni heyecanlandırmasını isterim.

Kariyerinize baktığınızda memnun musunuz geldiğiniz noktadan?

Aslında ona çok takılmıyorum, işimi seviyorum bildiğim en iyi şekilde ve çok çalışarak yapıyorum. Buda mükafatı sanırım.

İçinizde kalan uhdeleriniz, keşkeleriniz var mı?

Hepimiz insanız tabii ki ukde ve keşkelerim var ama ne bunlara takılmak ne de dillendirmek isterim. Bırakalım yerlerinde dursunlar...







ESKİ KAFALI BİR BABAYIM

İki evladınız var. Oğullarınızla aranız nasıl?

Çok iyi. Artık kocaman adam oldular. Her evlat gibi bağımsızlıklarını ilan ediyorlar ama ben sanırım biraz eski kafalı bir babayım. Çatışmalar olsa da babanın yanı sıra onlarla konuşabilen, sevgisini çokça gösteren bir baba olmaya gayret ediyorum. Becerebiliyor muyum bilmiyorum ama gerçekten gayret ediyorum.

Artık kocaman delikanlı oldular. İlgileri var mı sizin mesleğe? Olmasını ister miydiniz?

Hiç ilgileri olmadı. Meslekleri anlamında karışmak istemiyorum kendi mutlu oldukları yolda ilerlemeleri ve başarılı olmaları beni mutlu eder.



MOTOSİKLET EN BÜYÜK TUTKUM

Motosiklet sevdanıza değinmek istiyorum. Ne zamandan beri motosiklet kullanıyorsunuz?

Motosiklet tepesinde geçen 36. yılım. Ama sevdadan geçeli çok oldu. Artık daha çok zaruret benim için.

Sıkıntılı bir süreç kaza vs. yaşadınız mı?

Yaşadım tabii ki bu kadar yıl kullanınca illaki yaşıyorsunuz. Şükür ufak kazalardı ve başkalarıyla bir kazaya karışmadım. Kendime zararım oldu diyebilirim.

Bir çekinceniz oluyor mu, nelere dikkat ediyorsunuz?

Motosiklete binerken her zaman çekincem oluyor, trafikte riskleri diğer araçlarla paylaşıyoruz ve motor kullanırken beni görüyorlar demem, öyle dersem öleceğimi bilirim zira. Her daim dikkatli, reflekslerinizin sağlam, sinirlerinizin çelik gibi olması gerekiyor.