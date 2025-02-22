Sabahattin Ali'nin kendi hayatından yola çıkarak yazdığı 'Kürk Mantolu Madonna'yı bilmeyen yoktur sanırım. İsminden dolayı pop şarkıcısı Madonna ile karıştırılan eserin namı bu sayede daha da artmış olsa da, edebiyatımızın yapı taşları arasında yerini almayı başarmıştır. Sabahattin Ali'nin bu önemli eseri, yazarın ölümünün 70. yılından itibaren telif haklarının kalkmasıyla birlikte daha çok dikkat çeker hale geldi. Faili meçhul bir cinayetle 2 Nisan 1948'de Bulgaristan sınırını geçmek isterken yaşamını yitiren Ali'nin tek aşk romanı olarak bilinen ve ilk olarak 1943'te yayımlanan 'Kürk Mantolu Madonna' ise en çok rağbet gören eseri oldu.

Birçok yayınevi Ali'nin eserlerini yayınlarken özellikle tiyatrocular da Kürk Mantolu Madonna'ya hücum etti. 2020 yılında Engin Alkan rejisiyle sahnelenen ve Tuba Ünsal'ın başrolünde yer aldığı aynı isimli oyunun ardından pek çok farklı uyarlaması sahnede yer buldu Madonna'nın. Ali'nin Havranlı Raif Efendi ile Yahudi asıllı Alman Ressam Maria Puder isimli kadınla aşkını anlattığı eseri şu an farklı topluluklar tarafından seyirciyle buluşuyor.

Onlardan en öne çıkanı ise Aysa Prodüksiyon tarafından sahnelenen Taner Birsel'in uyarlayıp yönettiği ve sahneyi, Şebnem Özinal, Ekin Aksu, Kıvanç Kürkçü, Duygu Dalyanoğlu ile paylaştığı aynı isimli oyun. Nurullah Tuncer'in de dekor ve ışık tasarımına imza attığı oyun, 2024 Ocak ayından beri sahnelenmeye devam ediyor. Bir diğer oyun ise Ritim Yapım tarafından sahneleniyor. Ziver Armağan Çağıl'ın uyarlayıp yönettiği bir diğer aynı isimli oyun; Merve Köse, Murat Dereli, Özge Metin, Muharrem Fındıcak ve Hasan Özperçin'den oluşan kadrosuyla izleyicilerle buluşuyor. İstanbul Tiyatro Topluluğu da Saygın Aşan uyarlamasıyla 5. sezondur Kürk Mantolu Madonna'yı sahnelemeye devam ediyor. Başka oyun yokmuş gibi sürekli aynı metinlerin etrafında dönülmesi biraz tuhaf değil mi?



DT'DEN AİLE TEMALI OYUN YARIŞMASI

Cumhurbaşkanı tarafından 2025'in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından pek çok kurum ve kuruluş aile temalı projeler üretmeye başladı bile. Bu kapsamda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de 'Aile 2.0: (Ev) Vel Ve Evren' başlıklı Oyun Yazma Yarışması düzenliyor. Başvuranlardan, 'Çağdaş dünyada ailenin önemi nedir?

Aileyi tanımlayan unsurlar nelerdir? Ailenin şekillenmesinde biyolojik, toplumsal ve psikolojik etmenlerin rolü nedir? Ailenin rolü değiştikçe gelecekteki aile yapıları nasıl etkilenir? Yuva kavramı, sadece bir fiziksel mekân mı yoksa bir psikolojik güvenlik alanı mı?' gibi sorulara yanıt aradıkları oyun yazmaları istenen yarışma için son başvuru tarihi 30 Mayıs olarak açıklandı. DT bu yarışmayla katılımcıları aile kavramını 'Evvel' (birinci, ilkgelen) ve 'Evren' (kozmos, döngü, çark, kubbe) arasındaki bağlamda çağdaş sosyoloji, felsefe ve psikoloji perspektiflerinden yeniden keşfetmeye davet ediyor.



FESTİVAL BU YIL SINIRLARIN ÖTESİNDE

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali yine müzik dolu günler vaat ediyor. Bu yıl 11-26 Haziran tarihleri arasında Sınırların Ötesi'nde temasıyla düzenlenecek olan festival, benzer geçmiş ve gelenekleri paylaşan Türkiye, Yunanistan, İran ve Azerbaycan'ın saz ve müziklerinin bir araya geleceği konserlerde sınır tanımayan kültürel mirasımızı kutlayacak.

25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak 53. İstanbul Müzik Festivali'nde yine birbirinden ünlü gruplar ve sanatçılar müzikseverlerle buluşacak. 11 Haziran'da Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Filibe Devlet Operası Korosu'nun gerçekleştireceği görkemli bir dünya prömiyeriyle başlayacak olan festivalde

NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata gibi önemli toplulukların yanı sıra Hélène Grimaud, Frank Peter Zimmermann, Rafał Blechacz, Gautier Capuçon, Alexandre Kantorow gibi önde gelen sanatçılar izleyici huzuruna çıkacak. 53. İstanbul Müzik Festivali'nin Onur Ödülü, opera sanatçısı ve eğitmen Prof. Mesut İktu'ya sunulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Ukraynalı besteci Valentin Silvestrov'a verilecek.