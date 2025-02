Mühendis adayı kız öğrenciler yararına düzenlenecek iki konserle sahneye çıkacak olan ünlü tenor Murat Karahan, “Operaya dair halkın önyargılarını yıktık. Her konser sonrası ‘Keşke sizi daha önce dinleseydik’ diyorlar. İzleyicilerin alkışları ve teveccühü bizim en önemli kriterimiz” dedi

Devlet Opera ve Balesi eski genel müdürü tenor Murat Karahan, Limak Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel hale gelen yeni yıl konserleri kapsamında 17 Şubat'ta İstanbul'da, 19 Şubat'ta ise Ankara'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İtalyan şef Alvise Casellati'nin yönetiminde uluslararası üne sahip sopranolar Carolina López Moreno ve Eleonora Buratto ile aynı sahnede buluşacak olan Karahan ile konser heyecanını paylaştık.

Limak Filarmoni Orkestrası (LFO) sekizinci yılında. Bu oluşumun uzun soluklu olması, toplum tarafından karşılık bulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Limak Filarmoni Orkestrası'nı kurarken çok önem verdiğimiz birkaç hedefimiz vardı. Birincisi, çok sesli müziği geniş kitlelere yaymak, müziğin bu en zengin halinden daha fazla kişinin istifade etmesini sağlamak ve böylece operaya dair halkın gözündeki ön yargıları yıkmaktı. Diğer bir hedefimiz de Anadolu'nun yerli, zengin ve muhteşem melodilerini çok sesli bir şekilde icra ederek daha beynelmilel hale getirmek ve dünyada da kabul görmesini sağlamaktı. Bugüne kadarki konserlerle bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Sekiz yılı geride bıraktığımız LFO, her geçen gün etki alanını ve popülaritesini büyütüp daha fazla insana ulaşıyor. Kalitemizi her zaman en yüksekte tutmaya çalıştığımız orkestramız ile dünyanın alanında en iyi sanatçılarıyla bir araya geldik ve konserler verdik. Keza orkestramızı da en iyi sanatçılardan oluşturduk. Bunu yaparken birçok genç müzisyen arkadaşımızı orkestramızda istihdam ettik ve onların gelişimine katkıda bulunduk. Bu bizim için büyük bir mutluluk...

LFO'nun yeni yıl konserlerine gösterilen ilgi çok dikkat çekici. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Operayı geniş kitlelere sevdirmek hedefine ulaşıldı mı sizce?

Sadece yeni yıl konserlerimiz değil bütün konserlerimiz ilgiyle takip ediliyor. Ne mutlu bize ki Limak Filarmoni Orkestrası ile Zeki Müren Şarkıları'ndan başlayarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm konserlerin biletleri günler kala tükeniyor. Demek ki halkımıza ulaşabilmişiz, onların beğenilerine cevap verebilmişiz. En önemli kriter izleyicimizin alkışı ve teveccühü... Her zaman en iyisini yapmak ve sanatsal kalitemizi en yüksekte tutmak için büyük bir emekle çalıştığımız Limak Filarmoni Orkestrası ile daha nice başarılı ve ses getiren konserlere imza atacağımızı düşünüyorum. Orkestra ile verdiğimiz konserlerde her yaştan insana temas ediyoruz ve çok kıymetli geri bildirimler alıyorum. 'Konserleriniz sonrası opera izleyicisi olduk, keşke daha önce bu sanat dalıyla tanışsaydık' diye yüzlerce mesaj alıyorum. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı... Limak Filarmoni Orkestrası'nı kurarken belirlediğimiz önemli hedeflerimizden birine ulaştığımızı, opera sanatına yönelik ön yargıları kırdığımızı gösteriyor.

Bu konserlerin içeriğinden bahseder misiniz? İzleyiciyi neler bekliyor?

Limak Filarmoni Orkestrası ile her zaman dünyaca ünlü yıldızları, çok çok önemli solist ve şefleri ülkemizde ağırladık, izleyicilerle bir araya getirdik.

Bu konserimizde de dünyaca ünlü İtalyan şef Alvise Casellati orkestrayı yönetecek. Dünyanın en büyük operalarında sahne alan sevgili dostum Eleonora Buratto ve yeni parlayan yıldızlardan, dünyanın büyük opera evlerinin peşinden koştuğu Carolina López Moreno ile birlikte üçümüz sahnede olacağız. Konserin ilk bölümü akademik-klasik opera aryaları ve düetlerinden oluşurken, ikinci bölümde ise biraz daha hafif ama çok çok lezzetli parçalar yer alacak. Dolu dolu büyük bir repertuvar hazırladık. Ayrıca konserin son bölümünde bir iki Türkçe parça sürpriziyle izleyicilerimizle buluşmayı planlıyoruz.

LFO'nun konser gelirleri Türkiye'de mühendislik eğitimi gören kızların eğitimine aktarılıyor. Bu destek size ne hissettiriyor?

Her zaman ifade etmekten büyük mutluluk duyduğum bir konu var. Bizim konserlerimizin tüm geliri Türkiye'nin Mühendis Kızları projesine aktarılıyor ve mühendis adayı kız öğrencilerin gelişimi ve eğitimi için harcanıyor. Bu gerçekten çok değerli ve özel... Bilet alan bütün izleyicilerimiz genç mühendis adaylarımızın eğitimine katkıda bulunuyorlar. Bu kıymetli projeye de destek vermek, bir parçası olmak bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı...



SENFONİK TÜRKÜLERİN DEVAMI GELEBİLİR



Bugüne kadar farklı temalarla konserler düzenlediniz. Zeki Müren, Senfonik Türküler gibi... Bu anlamda yeni bir proje var mı?

Limak Filarmoni Orkestrası'nın en önemli özelliklerinden biri de her zaman yeni projeler geliştirmesi... Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerimizle ne mutlu ki halkımızda çok büyük bir karşılık bulduk. En son Ankara'da tek bir boş koltuğun olmadığı muhteşem bir konserle, türküleri senfonik olarak izleyiciyle buluşturduk. Bu konserimizin belki bir turnesi gelebilir, çünkü diğer illerimizden de çok fazla talep alıyoruz. LFO her zaman yeni konseptler, yeni sanatçılar ve sürprizlerle sanatseverlerle bir araya gelmeye devam edecek.