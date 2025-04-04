Oyuncu Tuvana Türkay'ın ilk kez yapımcılık heyecanı yaşadığını daha önce yazmıştım. Güzel oyuncunun Abdül Süsler ile başrolü paylaştığı, Yakup Korkusuz ve Tülay Türken ile birlikte yapımcılığını üstlendiği filmin çekimleri tamamlandı.

İranlı ödüllü yönetmen Mohsen Rabiei'nin yazıp yönettiği film şair Nazım Hikmet Ran'ın 'Henüz Vakit Varken Gülüm' adlı şiirinden ilham alıyor. Yapımcılık teklifinin Abdül Süsler'den geldiğini ve çok heyecanlanarak kabul ettiğini söyleyen Türkay, filmde Ayşe karakterini canlandırıyor.

"İran sinemasının hayatımda yeri başkadır. Mohsen Rabiei ile çalışmak harika deneyimdi" diyen güzel oyuncu, filmin festivalleri dolaştıktan sonra ülkemizde gösterime gireceğini söyledi.







Ölümcül bir hastalığa yakalanan taksici Bayhan'ın ailesini ve kendisini kurtarma yolculuğunu anlatan filmde Bayhan'a hayat veren Abdül Süsler de önemli bir noktaya vurgu yaptı. İranlı yönetmenin daha önceki filmlerinin Paris ve Amsterdam'dan ödül aldığını ve öncelikli olarak oradaki festivallerde yer alacaklarını söyleyen Süsler, filmin konusuyla ilgili olarak "Anı yaşamak varken başka şeyleri düşünerek hayatı kaçırmamamız gerekiyor. Sevdiğimiz birisine sevdiğimizi söylemeli, birisiyle küssek onunla barışmalıyız. Elimizde hayat içinde sadece anlarımız var ve bir şeyleri yarına bırakmamalıyız. Film, henüz vakit varken bütün bunları yapmamız gerektiğini bizlere söylüyor ve hatırlatıyor" dedi.

Nazım Hikmet'ten ilham alan, konusuyla merak uyandıran ve İranlı bakış açısıyla çekilen filmin adını festivallerden aldığı ödüllerle daha çok duyacağız gibi. Yolu açık olsun.







BU KEZ SAN DİEGO'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

Sanatçı Rahşan Düren'in eserlerinden oluşan "Verwegenheit" sergisi, sinema dünyasında da büyük bir etki yarattı.

Sergiden ilham alınarak çekilen "Verwegenheit" adlı kısa film, uluslararası festivallerde ödüller kazanmaya devam ediyor. Filmin yönetmeni Metecan Düren, San Diego En İyi Kısa Film Yarışması'nda "Genç Yönetmen Ödülü"ne layık görüldü. Ayrıca, "Verwegenheit" kısa filmi, hem San Diego En İyi Kısa Film Yarışması'nda hem de Chicago Bağımsız Film Ödülleri'nde "En İyi Fragman Ödülü"nü kazandı. Bu ödüller, iki yabancının beklenmedik bir karşılaşmasını konu alan filmin sinematografik başarısını ve etkileyici anlatım gücünü bir kez daha kanıtladı. Daha önce Cannes Film Festivali'nde kısa film kategorisinde aday gösterilen "Verwegenheit", bu başarısının ardından Hollywood Kısa Film Festivali'nde de yarışmaya hak kazanmıştı.







BAYRAM BEREKETİ

3 günlük Ramazan Bayramı sebebiyle özellikle Anadolu'nun tarihi bölgelerine ziyaretçi akını yaşandı. Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını yaşandı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe Ramazan Bayramı'nda 30 bin ziyaretçiyi ağırladı.







Mardin'in ara sokaklarında yaşanan izdiham sosyal medyada viral oldu. Turist akınına uğrayan kentte özellikle şehir merkezinde adım atacak yer kalmadı. Sokaklara özel araçların girişine izin verilmezken, çevre yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Manastır, Medrese ve Kiliselerin önünde fotoğraf çektirmek isteyenler adeta birbiriyle yarıştı. Aşırı kalabalık esnafın da yüzünü güldürdü.







ONEREPUBLİC GELİYOR

İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Ayazağa'daki kültür sanat merkezi nisan ayı programını açıkladı. Kadınlık Bizde Kalsın, Kel Diva, Aydınlıkevler, Kadife Tavşan, Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, gibi tiyatro oyunlarının yer aldığı programda ay sonuna kadar 23 etkinlik gerçekleştirilecek. 30 Nisan'da ise Amerika çıkışlı rock müzik grubu OneRepublic konser verecek. Şarkıcı/söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitaristler Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeciler Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher'dan oluşan grup yeni albümleri "Artificial Paradise" turnesi kapsamında İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.