Sabah Gazetesi'nin medya sponsoru olduğu, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali için geri sayım başladı.







Festival 4 Nisan cuma akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da Cenap And anısına şef Orhun Orhon yönetimindeki Ankara Festival Orkestrası'nın konseriyle start alacak. Festivalde; ülkemizin önemli orkestralarının yanı sıra çoğu Türkiye'ye ilk kez gelecek olan 11 ülkeden dünyaca ünlü 250'ye yakın sanatçı ve topluluk yer alacak.







BELÇİKALI GRUP 3 KONSER İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Kurulduğu 1996 yılından bu yana trip hop'u, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic, Avrupa turnesi kapsamında 3 şehirlik bir turne için ülkemize geliyor! Ülkemizde de hatırı sayılı bir hayran kitlesine sahip grup, 12 Nisan'da İstanbul'da, 13 Nisan'da Ankara'da ve 14 Nisan'da İzmir'de sahne alacak. Grubun bu yıl 25 yaşına basan ve unutulmaz 'Mad About You'yu da içeren efsanevi 'The Magnificent Tree' albümünün anma turnesi kapsamında gerçekleşecek konserlerde, Hooverphonic'e 4 kişilik bir yaylı orkestra da eşlik edecek.







OTİZMLİ SANATÇIDAN AKM'DE SERGİ

Otizmli genç sanatçı Ceren Gökçe, 'Renklerin Sessiz Dili; Sanat İyileştirir' sergisi ile Dünya Otizm günü olan 2 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, Gökçe'nin sanatsal dünyasını keşfetmek ve otizmli bireylerin sanattaki gücünü vurgulamak amacıyla düzenleniyor. Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği'nin (ODEDDER) hayata geçirdiği sergide, Gökçe'nin özgün çizimlerinden oluşan 56 eser yer alıyor. Sergi kapsamında satışa sunulacak eserlerden elde edilecek gelir, otizmli çocukların eğitimine destek amacıyla kullanılacak.







İKİ EFSANE AYNI KONSERDE BULUŞUYOR

Nightwish grubunun 2 efsane üyesi Marko Hietala ve Tarja Turunen, 'Living the Dream Together' turnesi kapsamında, ilk kez ikili olarak 10 Nisan'da İstanbul'da konser verecek.

Tarja kısa bir süre önce 'Best of Tarja - Living the Dream' adlı ilk best of albümünü yayınladı. Bu canlı şovda, hayranlarının favorileri ve kendi seçtikleri de dahil olmak üzere Best Of'ta da bulunan kariyerindeki şarkılardan bir seçki yer alacak. Tarja ve Marko kısa bir süre önce 'Left On Mars' adlı düet single'da birlikte çalışarak büyük beğeni topladı ve müzik ikonları olarak statülerini daha da sağlamlaştırdı. Marko, unutulmaz bir gece için Tarja'ya sahnede eşlik etmeden önce grubuyla birlikte kendi şarkılarını seslendirecek.