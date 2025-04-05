İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği, Georges Bizet'nin müziğiyle tüm sınırları aşan, karakterleriyle zamansız bir etki yaratan 'Carmen' operası, 10, 12, 17, 24, 26 ve 30 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi-Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleniyor...







Carmen Operası'nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı, 10 ve 12 Nisan tarihlerinde, uluslararası arenada yönettiği eserler ile dikkat çeken tecrübeli orkestra şefi George Pehlivanian yönetecek.







Pehlivanian, Avrupa'dan Uzak Doğuya, Amerika'dan Avustralya'ya dünyanın dört bir yanındaki operalaro, filarmoni ve senfoni orkestralarını yönetmiş, kendi kuşağının önde gelen şeflerinden biri olarak nitelendiriliyor.







ÇEVRESEL SORUNLARI ODAĞINA ALAN SERGİ AÇILDI

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliğince başkentte 'Dünya Nasıl Nefes Alır' adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca'nın ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, dünyadaki iklim değişikliği gibi çevresel sorunlara atıfta bulunuyor.







FLAMENKONUN USTASI 1 EKİM'DE İSTANBUL'DA

Dünya çapında flamenko gitarının en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Vicente Amigo, 1 Ekim'de Zincirlikuyu'daki kültür sanat merkezinde dinleyicilerle buluşuyor! Paco de Lucia'nın tahtının varisi; Sting'ten Bob Dylan'a, John McLaughlin'den Alejandro Sanz'a kadar dünyaca ünlü isimlere gitarıyla hayat veren, dünyanın dört bir yanındaki konserleriyle efsaneleşen Grammy ödüllü flamenko starı Amigo, tekniği ve duygusal derinliğiyle tanınıyor. Büyük usta 1 Ekim'de; yeni albümü 'Andenes del Tiempo'dan şarkıların yanı sıra zengin kariyerine genel bakışla şenlikli bir konser vaat ediyor.







PARCEL DİSKO RUHUNU CANLANDIRACAK

Modern disko ruhunu çağdaş bir estetikle buluşturan Parcels, 13 Temmuz'da KüçükÇiftlik'te sahne alacak. Bu sonbaharda yayınlanacak yeni albümlerini duyuran, bu albümden Safeandsound isimli yeni bir şarkı da paylaşan Parcels, bu yıl Glastonbury Festival ve Londra Wembley Arena gibi festivallerde dinleyici ile buluşacak.

Ülkemizde de çok sevilen ve her konserleri kapalı gişe geçen grup, 'Overnight' parçasından bu yana kendine has ses evrenini genişleten, sahne enerjisiyle hayranlarını büyüleyen bir grup oldu.