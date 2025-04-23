Dünyaca ünlü Hint sinemacı Shekhar Kapur, İstanbul'a geldi. İKSV tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Yarışması'nda jüri başkanı olan ünlü sinemacı, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito'nun davetiyle basınla buluştu. İstanbul'a üçüncü kez geldiğini belirten sinemacı, şöyle devam etti: "Burayı çok seviyorum. İstanbul'un harika bir şehir olduğunu düşünüyorum.

Burada yaşayabilirim. Burada huzur buluyorum. İstanbul'dan çok faydalanıyorum. Sabah uyanıp yürüyüşe çıkmayı çok seviyorum. Gittiğim her yerde hikâye görüyorum. Sokakları deneyimlemek güzel. Yaratıcı olan insanlar bunu arar. Aynı dili konuşmasak bile bakışlardan anlaşabiliyoruz. Burayı sevmenin en büyük sebeplerinden biri de yemekleri. Ben burada sadece Türk yemekleri yiyorum. Baharatları hissetmek istiyorum."



'BİRLİKTE DAHA ÇOK FİLM YAPMALIYIZ'

80 yaşındaki usta yönetmen yönetmenlik kariyerine bir Türk filmi sayesinde başladığını açıkladı: "Film yapmamın sebeplerinden biri 'Yol' (1982) filmiydi. 'Yol'u izlediğimde henüz film yapmıyordum, finans müdürüydüm. O filmde hepinizi gördüm. Film beni gerçekten çok etkiledi."

Usta yönetmen Hindistan'la Türkiye arasında kültür bağı olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Bence Hindistan ve Türkiye birbirine çok yakın. Batıya kıyasla biz kaderci insanlarız. Hintliler film yapmak için neden Avrupa'ya, Amerika'ya gidiyor anlamıyorum. Buraya gelmeliler. Devlet desteği de var. İnanılmaz bir kültür var. Daha çok filmde işbirliği yapmalıyız. Birlikte daha çok çalışalım. İstanbul'da film yapmak isterim."