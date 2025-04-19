Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sanatın en genç ve umut veren seslerine kulak verecek. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserini bu anlamlı günde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verecek. 2024 yılında temelleri atılan ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hayata geçirilen bu özgün oluşum, yalnızca bir müzik eğitimi projesi değil; geleneksel ile evrenseli buluşturan bir kültür köprüsü. Yaklaşık bin çocuk arasından seçilen 250 yetenekli çocuk, ekim ayında başlayan eğitimlerle müziğin hem tarihsel hem de duygusal derinliğine doğru bir yolculuğa çıktı. Yaşları 8 ile 13 arasında değişen bu genç müzisyenler, keman, bağlama, kanun, ney, klarinet, ud, piyano, çello, gitar gibi çalgılarla orkestrayı; sesleriyle ise koroyu şekillendiriyor.

Eğitimler; Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, klasik müzik ve popüler müziği kapsıyor. Böylece çocuklar, hem köklerine tutunuyor hem de çağın müzikal diliyle tanışıyor. Projede Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi önemli kamu kurumlarının yanı sıra, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı da yer alıyor. Toplamda 50 eğitmen, koordinatör ve pedagogun görev yaptığı bu kapsamlı eğitim programı, çocuklara sadece nota değil, disiplin, özgüven ve sanat sevgisi de öğretiyor.

Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün'ün, koro şefliğini ise Hülya Kazan'ın üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserinde 222 kişilik dev kadrosuyla sahne alacak. Repertuvar ise bir hayli zengin: Anadolu'nun kadim ezgilerinden modern yorumlara uzanan renkli bir müzikal yolculuk. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü temsil eden çocuklar, sadece bir konser değil; geleceğin sanat atmosferine umut vadeden bir başlangıç sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Türk Telekom'un da destekleriyle kurulan oluşum, Türkiye Yüzyılı'nda sanatın çocuklarla birlikte büyüyeceğinin de işareti.



İstanbul Dijital Sanat Festivali Paris'te ön gösterime çıktı

Bu yıl Haziran ayında, Atatürk Kültür Merkezi'nde beşinci edisyonu gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk ve tek dijital sanat festivali İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin ön gösterimi Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, düzenlenen festival, dijital sanat alanında önemli isimlere, ulusal ve uluslararası sanatçılara, etkinlik, atölye ve panellere, işitsel ve görsel şovlara ev sahipliği yapacak. Festivalin ön gösterimi sanatseverlerden beğeni topladı. Türk ve yabancı 80'den fazla sanatçının yer aldığı ön gösterime Türk ve Fransız yetkililer ile 200'e yakın sanatsever katıldı.



Türk tiyatrosu Sahra Çölü'nde

Tiyatro Keyfi yapımı "Cyrano de Bergerac - Cyrano Rock"; Uluslararası Büyük Sahra Çölü Tiyatro Festivali'ne ülkemizden ilk kez davet alan topluluk olarak Türk tiyatrosunu temsil etmek üzere 30 Nisan'da Tunus'ta sahnelenecek. Başar'ın orta oyunundan yola çıkarak minimalist, çağdaş rejisiyle rock müzikal formunda sunduğu oyun Tunus'ta Büyük Sahra Çölü'nde beşincisi düzenlenecek olan festivalde çölde kurulan sahne üzerinde seyirciyle buluşacak.

Ardından, Cyrano'nun yolculuğu Romanya ile devam edecek. Haziran'da Romanya'daki Sibiu Uluslararası Tiyatro Festivali'ne konuk olacak olan oyun, eylül ayında da Hindistan'da perde açacak. Müziklerini Nurkan Renda'nın, kostüm tasarımını Canan Göknil'in, mask tasarımını Candan Seda Balaban'ın yaptığı oyunda Cyrano de Bergerac rolündeki Kemal Başar'a Zelal Barlas, Savaş Alp Başar ve Zeynep Yaylıcıoğlu eşlik ediyor.



Macaristan'dan İstanbul'a

Macaristan'ın Békéscsaba şehrinin ünlü tiyatro stüdyosu "Jokai Tiyatrosu", Tibor Zalán'ın kaleme aldığı "Yabancılar ve Tanıdıklar" oyunu ile çıktıkları Avrupa turnesinde İstanbul'a da uğruyorlar. Oyun, 28 Nisan'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Mecidiyeköy'deki sahnesinde perde açacak.