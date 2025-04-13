Vatansızlığın ne olduğunu çok iyi biliriz

CEM UÇAN



Oyuncu adayları ünlülüğü meslek sanıyor. Bunun böyle olmadığını anlatıyoruz. Her mesleğin ünlüsü var, bizim mesleğimizin getirisi bu. Göz önünde olduğumuz için popülarite kavramı kendiliğinden geliyor ama hiçbirimiz bu işi ünlü olmak için yapmıyoruz. Gençlere de bunu öğretmeye çalışıyoruz.

Kardeşim Yiğit Uçan, Kuruluş Osman'da oynuyor. Gitar virtüözüdür. Diğer kardeşim Gökhan da aranjör, 8-9 enstrüman çalar. Evimizin her köşesinde sanat var. Kayınbiraderim uygulayıcı yapımcı, kardeşim, eşim oyuncu. Oğlum Batın da oynuyor. 5.5 yaşındaki oğlum Şems de meraklı.

Şems koymayı, hem Mesnevi'den hem de Kur'an'daki sureden dolayı istedim. Annesine söyledim, itiraz etmedi. Güneş anlamına geliyor. Erenköy'de Şems'i tanımayan kimse yok. Sosyal kelebek gibi. İkinci ismini eşim koydu, Berat. BOSNA'DA ÇOK AKRABAM ÖLDÜ

Yugoslavya dağıldığında Novi Pazar Sırbistan'da kaldı. Ailem de oradan Lüleburgaz'a taşınmış. Liseye kadar orada okudum. Orada 9 yaşında sahneye çıktım. Oyunculuk aşkı orada düştü içime. Oda tiyatrosuyla sahneye çıktım.

Boşnak bir ailenin mensubuyum, örf adet çok önemlidir. Zor bir hayattı. Taşrada geçen bir çocukluk yaşadım. Bosna'da kaybettiğim çok akrabam var. Vatansızlığın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz, o yüzden bayrağımızın devletimizin kıymetini iyi bilmeliyiz. Kendi evlatlarımızı da vatan sevgisiyle yetiştirmek için uğraşıyoruz.

1996'da askere gittim. Şırnak'ta 18 ay askerlik yaptım. 1997'de Kuzey Irak'a giren TİM'in içindeydim. Çok şehit ve gazi arkadaşım var. Vatan bayrak benim kırmızı çizgim. Gencecik, vatan aşkıyla şehit olan çocukları gördüm, aileleriyle tanıştım. Çok kolay değil bunlar. Yaptığım işlerden dolayı ödüle layık gördüklerinde şehitlerimize ithaf ediyorum. Uluslararası alanda bir sürü ödül almış oyuncuyum. Magazin değeri olmayan insanlarız.



DEHA BİLİMLİER

FERDİ ABİ YORUMUMU BEĞENMİŞTİ

Babamın Şarkıları diye 10 şarkılık bir albüm yaptım. Babamla beraber İzmir'den Çeşme'ye giderken arabada dinlediğimiz şarkıları albüm haline getirdim. Dolu dolu bir albüm oldu. Aranjelerle beraber yorum katıyorum. Bana Sor'u Ferdi Tayfur ölmeden önce aldım. Bana Sor'u çok beğendi, yeniliğe çok açıktı Ferdi abi. Çok konser yapan biri olarak bu şarkıyı zaten söylüyorum sahnede. Orada nabız ölçmüştüm. Şarkının patlayacağını biliyordum.

8 yaşında ikizlerim var. Ela ve Ala. Biz bir çocuk bekliyorduk, iki tane geldi. Oğlum da 16 yaşında. Arkadaş gibiyiz.

Müziğe rock grubuyla başladım. Para kazanamayınca popa yöneldim. Ortaokulda hocam keşfetti beni. Sonrasında düğünlerde şarkı söylemeye giderken beni de götürüyordu. Düğünlerde şarkı söyleyerek başladım.

Ekibim çok eski. Aynı ekiple çalışıyorum. Repertuvarım sabit değil, o ana göre hemen modumu değiştirebilirim.

Babam müzisyen olmamı istemedi. İşletme açıp başında durmamı istedi. Önümü kesmeye çalıştı ama çok istediğimi görünce destek verdi. Atv'de yarışmaya katıldım. Oradan sonra ünlendim. Barış Akarsu, Özgür Çevik vardı. O dönem sosyal medya yoktu ama ünlü olmuştuk. Ünlüyüz ama paramız yoktu.



GÜLŞAH UÇAN

HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Güzellik yarışmasından önce sunuculuk yapıyordum. Güzellik yarışmasından sonra oyunculuk alanında ilerlemeye başladım. Modellik yapmadım. Yıllar sonra akademi hayalimi gerçekleştirdim. Gençler için oyunlar ve atölyeler yapıyoruz. Eğitim bölümünde Cem çok iyi. Bana çok yardımcı oluyor. Gençlerin dilinden çok iyi anlıyor. Sektörde amacım belli çevreye ulaşmakta zorlanan kişileri hayallerine yaklaştırmak istiyorum. İlgi çok fazla. Onlara imkânlar vermeye çalışıyoruz.

Şems'in kulağı çok iyi. Bateri çalmak istiyor. Çalabiliyor da. Piyano da istiyor, gitar da istiyor. Karar vermekte zorlanıyoruz. Akademiye de geliyor. Sanatla ilgilenecek gibi duruyor.

2013 Aralık'ında yolumuz kesişti Cem'le. 10 yıldır beraberiz. Çok iyi dengeliyoruz birbirimizi. Çok benzeriz ama çok da ayrılırız. Ben sinirli değilimdir, alttan almayı bilirim. Haklı bile olsam karşımdakini üzmeye çekinirim. Çok sabırlıyımdır.



HAZAR MOTAN

RESİM YAPMAK TERAPİ GİBİ

Son olarak Başka Bir Gün dizisinde rol aldım. Güzel bir tecrübe oldu.

Annem yönetmen. Setlerde büyüdüm. Beni tembihlerdi, sete gelince sakın bana anne demeyeceksin yanıma gelmeyeceksin diye uyarırdı. TRT'nin ilk kadın yönetmenlerindendi.

Resim yapmaya devam ediyorum. Çizmeye oyunculukla eş zamanlı olarak başladım. Hobi olarak çiziyordum, bana çok iyi gelmeye başladığını fark ettim. Saatlerce telefona falan bakmıyordum, hoşuma gitti. Terapi gibi oldu. Artık 10 yılı aştı. Tuvaller birikti, galeriyle anlaştım. Sergi yaptım geçen sene. Arkadaşlarım da istiyor. Değerli işlerim evimin duvarında. İsteyenlere "O satıldı" diyorum.

Kırgın Çiçekler 4 yıl sürdü. O dizide popüler oldum. Okul gibiydi bizim için. Yeni oyuncuyduk, seyirci beni Cemre ile tanıdı ve gerçek sandı o rolü. "Siz ölmüştünüz" diye gelip sarılıyorlardı sokakta görünce. Oradaki arkadaşlarımla görüşüyoruz hâlâ.

Kırılganlığım o diziden sonra başladı. Karakterim değişti. Bambaşka biri oldum. Annesi ve babasını kaybeden bir kızı oynuyordum. Rüyamda annemin öldüğünü görüyordum. Çok etkilemişti beni. Katıla katıla ağladığım seti bırakıp çıktığım sahneler oldu.



MERİH ERMAKASTAR



İKİNCİ ADAM OLARAK DAHA ÖZGÜRDÜM

Müzisyen bir ailenin mensubuyum. Annem viyolonsel sanatçısı, babam klarnet sanatçısı ben de trompet çalıyorum. Annem 8.5 aylık hamileyken İstanbul operasıyla sahneye çıkmış. Kendi oğluma Mozart klarnet konçertosunu dinletiyorum uyuması için.

Trompeti gece hayatına soktum. Önemli isimlerle sahneye çıktım. Kenan'ı izleyerek çok şey öğrendim. Serdar Ortaç'la ayda 25 konser yapıyorduk. Oyunculuğa ara vermek zorunda kaldım müzik için. İnanılmaz yoğun geçiyordu.

Birinci adam olmak çok zor, özgürlüğün bir şekilde kısıtlanıyor. Eğer iyi bir ikinci adam olursan birinci adamın aldığı hazzın birçoğunu alabiliyorsun ve özgürlüğün de yerinde kalıyor. Mesela ben açık havada hiç bir zaman solo konser vermedim. En az 70-80 konserde bulundum, trompet şovumla o açık havanın büyüsünün ne olduğunu biliyorum.

Kariyerimde 43 yıl olmuş. Anne-baba müzisyen olduğu için. Leyla ile Mecnun'da Mecnun'un küçüklüğünü oynayarak başladım 7 yaşında. 9 yaşında piyano çalıyordum. 12 yaşında trompet eğitimi almaya başladım. Hiç bir şeye karar vermeden, ben ne olacağım diye düşünmeden buralara geldim. Hep bu işin içindeydim. Volkan Severcan sayesinde seslendirme yapmaya başladım.



IŞIL AYMAN

Takipçilerimin attığı sözlerden şarkı yapıyorum

19 yaşındayım. Kendi şarkılarımı yazıp söylüyorum. 'Ağla Güzelim' adlı şarkım çıktı. Murat Küçük çekti klibi. Piyano ve gitar çalıyorum. Ailem müzisyen. Annem basgitar çalıyor babam davul. 7 aylıkken doğmuşum. Sen de müzisyen ol demediler ama ben de o yoldan gitmek istedim. 5 yaşına gelene kadar bir dönem Sıla ve Levent Yüksel'le çalıştılar. Özellikle Levent Yüksel'in şarkılarını ezbere biliyordum. Provalarda büyüdüm. Tiyatro mezunuyum, Güzel Sanatlar okudum. Kendimi şarkı yazarken buluyorum sürekli. 12 yaşından beri. Takipçilerimin attığı sözlerden şarkı yapıyorum. Bir anda gelişti. Biri bana kelimeler atmıştı bunlardan yap da görelim diye, ben de hırs yaptım. Yazdım, o video çok tuttu bir sürü kelimeler gelmeye başladı. Ailece proje yapmayı çok isterim.