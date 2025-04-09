Gazzeli çocuklar için mektup kampanyası

Filistin’deki insanlık dramına dikkat çekmek için konserler veren Yavuz Bingöl, Gazze’deki çocukların sesini duyurmak için de mektup kampanyası başlatacağını söyledi

Geçtiğimiz haftaki boykot çağrısı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mektup yazarak kendisini sorumluluğa davet eden Yavuz Bingöl, Filistin'deki soykırıma da sessiz kalmıyor. Filistin'deki drama dikkat çekmek için konserler veren Bingöl, Gazze'deki çocukların sesini duyurmak için bir mektup kampanyası başlatacağını açıkladı.

ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

"CHP'nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor. Kurşunu bombayı geçtim, milyonlarca çocuk açlıktan hastalıktan ölüyor" diyen Bingöl, İstanbul Valiliğiyle bir farkındalık yaratmayı planladığını belirtti. "Boykot nasıl yapılırmış arkadaşlara göstereceğiz" diyen Bingöl, şöyle konuştu: "Bu sessizlik çok ağır geliyor bana. 25 gündür bir yardım TIR'ı girmedi Gazze'ye. Az önce Gazze'deki oğlumuz Yaser ile görüştüm. 'Ot yiyoruz Yavuz abi' diyor. Kuyulardan çektiğimiz su ile otları pişiriyoruz. Ekmek ve başka bir şey yok. İsrail uçaklar ile kağıt atıyor. 'Bulunduğunuz bölgeyi terk edin' yazıyor kâğıtta. Nereye gidelim Yavuz abi diye soruyor. Ne yapsın bu insanlar? İki milyon insan gözümüzün önünde açlıktan ölüyor. Lütfen o bebeklerin sesi olun. Susmayın, sessizlik zulümdür." Herkesi tepki vermeye çağıran Bingöl, "Kızılay üzerinden gerçek çocuklardan başlayıp bunu kampanyaya dönüştüreceğim. Onların ağzından oradaki çocuklardan başlayarak mektup yazdıracağım herkese, dünya liderlerine. Bir gün bir yerde sözü geçen birinin vicdanı sızlar belki."