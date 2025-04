Sabah Gazetesi olarak ana medya sponsoru olduğumuz Sevda- Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, çellist Benedict Kloeckner'in konseriyle başladı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'ndaki konserden önce yaptığı konuşmada, festivalin her yıl 4 Nisan'da vakıf kurucularından Cenap And'ın anısına düzenlendiğini ve artık sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin de vazgeçilmezleri arasında olduğunu vurguladı. Başman, festivalin 39'uncu yılında olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu sene de şehrimizin sanatsal kapasitesinin yansıtılmasına, genç sanatçı ve topluluklarımızla uluslararası şöhretlerin etkinliklerde yer almasına özen gösterdik" dedi.

Festivalin açılış konserinde Şef Orhun Orhon yönetimindeki Ankara Festival Orkestrası çellist Benedict Kloeckner'e eşlik etti.

İlk yarısında, Rus besteci Dimitri Şostakoviç'in bir numaralı çello konçertosunun seslendirildiği konserin ikinci yarısında Ankara Festival Orkestrası, Avusturyalı besteci Joseph Haydn'ın 101 numaralı senfonisini sundu. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser, dakikalarca ayakta alkışlandı. Festival yarın akşam sahnelenecek çağdaş dansın en önemli koreograflarından biri olarak kabul edilen ödüllü Akram Khan Company Topluluğu ve Kuzey Makedonya Ulusal Balesi'nin "Double Ballet" gösterisiyle devam edecek.



KÜTÜPHANE VE TEKNOLOJİ BİR ARADA

61. Kütüphane Haftası kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün bu yıl ikincisini düzenlediği "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" başladı.

Rami Kütüphanesi'ndeki festivalde, kütüphanelerin dijital dönüşümdeki rolü, son teknolojik yenilikler ve yenilikçi hizmet modelleri çeşitli programlarla ele alınacak. Festivalin açılışında, moderatörlüğünü Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu'nun üstlendiği "Üreten Kütüphaneler: Geleceğin Akıllı ve Yenilikçi Modelleri" paneli gerçekleştirildi.

Festival boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 15 şehirden 31 halk kütüphanecisi poster sunumlarla etkinliğe katılacak. Eş zamanlı olarak Rami Kütüphanesi'nde kodlama, dijital hikaye anlatıcılığı, akıllı kitap, robotik, animasyon, yapay zeka, algoritma gibi konuları kapsayan 50'den fazla teknoloji atölyesi düzenlenecek.



SADRİ ALIŞIK 100 YAŞINDA

Türk sinemasının efsane ismi, sahnenin ve beyazperdenin unutulmaz yüzü Sadri Alışık, doğum günü olan 5 Nisan'da, aramızdan ayrılışının 30. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

100 yıl önce İstanbul'da dünyaya gelen ve ardından milyonların gönlünde taht kuran Sadri Alışık için düzenlenen anma törenine; oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık, aile yakınları ve dostlarıyla birlikte birçok seveni katıldı. Anma sırasında Kerem Alışık, babasına duyduğu derin özlemi şu sözlerle ifade etti: "Bugünden tam 100 yıl önce gözlerini İstanbul'a açmış bir çocuktu o. Sinemanın, sahnenin, hayatın, kaldırımların kenarına biraz hüzün biraz kahkaha biraz efkar biraz neşe biraz mahzun bir gülüş sakladı hepimiz için. Aklımıza uğramadan yüreğimize giderdi. Başka bir dile çevrilmesi tercüme edilmesi çok zordu. Sesi selamı güzel, her haliyle nev-i şahsına özel bir adamdı. Gönlü İstanbul'du, gönlü boldu, ne kadar İstanbul varsa hepsinde kabuldü. İşte aradan yüzyıl geçti. Gözleri hâlâ umutlu bir film karesinde gülüşü ülkemizin tüm sokaklarında. Şapkası her an her zaman başımızda. Kalbimizin tam ortasına öbek öbek güller bıraktı ve sonsuz bir yolculuğa çıktı sinemanın ve tiyatronun ebedi yolcusu. Kutlu olsun 100. doğum günü..."