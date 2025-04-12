Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı olan Adana'da festival coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Altıncı günü geride bırakan festivalde sergiler, atölyeler ve tiyatro oyunları devam ederken, ünlü şarkıcıların konserleri ise rağbet görüyor.

Özellikle Sakiler, Alişan ve Serkan Kaya konserlerine Adanalıların ilgisi oldukça fazla oldu. Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcıların da, Adana'nın sembol ismi merhum sanatçı Ferdi Tayfur eserlerini seslendirmesi takdir topluyor.

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Tayfur'un sevilen şarkıları hep bir ağızdan söyleniyor. Sanatçıların bu hassasiyette olması repertuvarlarına Tayfur şarkıları eklemeleri ince bir davranış. Öte yandan festival komitesi de Tayfur'un anısını yaşatmak için bir sergi dahil etmişti programa. 'Sabahçı Kahvesi' adıyla açılan enstalasyon sergisi ilk günden beri yoğun ilgi görüyor.

Festival kapsamında açılan pek çok sergiden en öne çıkanı bu sergi. Sanatçının doğup büyüdüğü kentteki Adana Müze Kompleksi Eğitim Atölyesi'nde ziyaretçilerini ağırlayan sergide Tayfur'un giysileri, afiş ve plakları yer alırken, hayatını anlatan belgesel de ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca Tayfur'a benzeyen vatandaşlar da sergi önünde unutulmaz şarkılarını seslendirerek festival renk katıyorlar. Bu renkli sergi ve festival yarın sona eriyor.



MÜZİK ANKARA'DAN YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Başkent Ankara'nın sanat gündeminde bu hafta da müzik var. Sabah Gazetesi'nin medya sponsoru olduğu Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın düzenlediği 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, evrensel müziğin coşkusunu bu hafta üç konserle taçlandırıyor.

Müzikseverler 15 Nisan Salı günü Katya Apekisheva - Charles Owen'ı Bilkent Konser Salonu'nda, 16 Nisan Çarşamba günü Orkestra Akademik Başkent'i CSO Ada Sahnesi'nde izleme imkânı bulacak.

Tolga Atalay Ün'ün şefliğini üstlendiği orkestra keman virtüözü olan Elvin Hoxha Ganiyev'e eşlik edecek. 19 Nisan Cumartesi günü ise Piero Odorici & Roberto Rossi Quintet, CSO Tarihi Salon'da, çağdaş caz stilinin oluşumundaki en önemli caz piyanistlerinden olan Cedar Walton'a ithafen muhteşem bir caz akşamı yaşatacak.



DT OYUNU VENEZUELA'DA

Venezuela'nın renkli sokakları ve tutkulu sanat ruhu, Devlet Tiyatroları'nın bu sezon seyirciler tarafından büyük ilgi gören yapımıyla buluşuyor. 10-20 Nisan tarihleri arasında Venezuela'nın başkenti Karakas'ta düzenlenecek "Uluslararası İlerici Tiyatro Festivali"nde, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Üç Kız Kardeşi Beklerken' Güney Amerika'nın kalbinde, perde açmaya hazırlanıyor.

Çehov'un yazdığı, Ataol Behramoğlu'nun dilimize çevirdiği, Aleksandar Popovski ve Selin İşcan'ın uyarladığı oyun, dünya tiyatrosunun çok önemli yönetmenlerinden Aleksandar Popovski rejisiyle sahneleniyor. Pınar Gün Topçu, Ebru Uysal ve Cemre Burcu Tosun'un rol aldığı oyun, 14 ve 15 Nisan'da Teatro Bolívar'ın tarihi sahnesinde izleyiciyle buluşacak.



DUBAİ'DE SANAT VAR

Dubai bu hafta sanat ile kavrulacak. 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek World Art Dubai, 65'ten fazla ülkeden 400'den fazla sanatçı ve galeriden 10 binden fazla sanat eserini ağırlayacak. Bir önceki edisyonunda yaklaşık 15 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuara bu yıl daha fazla katılımcı bekleniyor. Bu görkemli sanat fuarında Türkiye'den de 30'a yakın sanatçı katılıyor.

Onlardan biri de Burcu Ünlü. 2024 Mayısı'nda ilk kişisel sergisi Yansımalar ile sanatseverlerin karşısına çıkan sanatçı, Ekim ayında Londra'da yer alan Affordable Art Battersea Fair'e katılmıştı. Aralık'ta ise Aqua Art Miami'de yeni eserleriyle uluslararası sanatseverlerle buluşan Ünlü, bu kez, Dubai'de yer alacak. Sanatçının 'Cabo San Lucas', 'Kosta Rika', 'Kuala Lumpur' ve 'Dubai' isimli eserleri görücüye çıkacak.