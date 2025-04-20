Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinema Destekleme Kurulu kararları açıklandı. Sinema Destekleme Kurulu, 6 İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Projesine 40 milyon, 12 Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Projesine 100 milyon, bir Çekim Sonrası Projesine 1 milyon 750 bin, 3 Ortak Yapım Projesine 6 milyon lira olmak üzere toplamda 22 projeye 147.750.000 TL destek verilmesine karar verildi. Ayrıca Belgesel Film Yapım" türündeki 36 projeye 12 milyon 455 bin lira destek verilmesi kararlaştırıldı. Böylece totalde 58 projeye 160 milyon 205 bin TL destek verildi.





Çocuk ölümlerine karşı prömiyer

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), duayen şef Rengim Gökmen yönetiminde dünyadaki savaşlara, şiddete, çocuk ölümlerine ağıt niteliğinde yazılan ve bestelenen sahne kantatının dünya prömiyerini sanatseverlerle buluşturdu. Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir'in librettosunu yazdığı, orkestra şefi ve besteci Hasan Niyazi Tura'nın bestelediği "Sesler ve Küller: Karanlığın Orta Yerinde Küçücük Bir Kalpten Yükselen Ağıt" isimli sahne kantatı, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da dünya prömiyeri yaptı. Eserin 'çocuk' karakterini 13 yaşındaki çocuk solist Ada Reyhan Günay, 'Anne' karakterini soprano Hülya Kazan seslendirdi.



Venezuela'da perde açtı

Devlet Tiyatroları, ilk kez turne gerçekleştirdiği Venezuela'da, tiyatro sanatının sınır tanımayan gücünü sanatseverlerin kalbine dokunan bir öyküyle gösterdi. Bu sezon kapalı gişe oynayan, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Üç Kız Kardeşi Beklerken', dünyanın dört bir yanından tiyatro gruplarını bir araya getiren 'Uluslararası İlerici Tiyatro Festivali' kapsamında Güney Amerika'nın sanat başkenti Karakas'ta sahne aldı. Tarihi Bolivar Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun, diplomatik çevrelerden de yoğun ilgi gördü.



Apollo ve Dafne sahnelendi

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi'nin prömiyerini yaptığı sahne kantatı 'Apollo ve Dafne', Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverler ile buluştu. Biletleri günler öncesinden tükenen 'Apollo ve Dafne', mitolojik hikayesi ile günümüz kadınerkek İlişkilerine değindiği rejisi, seyircilerden büyük ilgi gördü.