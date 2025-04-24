İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali, önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan ödül töreniyle sona erdi. Festivalde kısa ve uzun metrajlı toplam 51 film yarıştı. Başkanlığını yönetmen Shekhar Kapur'un üstlendiği jürinin değerlendirmesiyle sonuçlanan Altın Lale Ödülleri'nde büyük ödülü Bálint Szimler'in yönettiği Ders Olsun kazandı. En İyi Yönetmen Ödülü'nü, Yeni Şafak Solarken filmiyle Gürcan Keltek, En İyi Senaryo Ödülü'nü O Da Bir Şey Mi ile Pelin Esmer kazandı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Yanardağın Altında filmindeki rolüyle Sofia Berezovska En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Uçan Köfteci filmindeki rolüyle Nazmi Kırık kazandı. Festival kapanışında yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de unutulmadı. Festival Direktörü Kerem Ayan, konuşmasının sonunda "26. İstanbul Festivali'nde filmiyle ödül alan çok sevdiğimiz yönetmen, politikacı Sırrı Süreyya Önder bir haftadır hastanede, ona lütfen buradan enerjimizi çok kuvvetli bir alkışla yollayabilir miyiz? İnşallah kısa zamanda kavuşalım onunla" ifadelerini kullandı.



RUSYA'DAN ANKARA'YA KAPANIŞ İÇİN GELECEKLER

SABAH Gazetesi'nin ana medya sponsoru olduğu Sevda Cenap And Müzik Vakfı (SCA) tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali son haftasına giriyor. 4 Nisan'da başlayan festival önemli grupları ve sanatçıları müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu akşam iki Grammy ödüllü Brezilyalı gitarist Yamandu Costa'nın Can Okan yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent ile vereceği konserle devam edecek olan festival son haftasında da başarılı sanatçıları ağırlayacak.

Ödüllü topluluk Semplice Quartet 28 Nisan'da "Yedi Genç Besteciden, Yedi Yöremize Ait, Yedi Tema Üzerine: Mozaik" temalı konserinde yedi Türk bestecisinin eserlerini seslendirecek. Atina Devlet Orkestrası Nefesli Çalgılar & Perküsyon Topluluğu Metallon Brass Ensemble, 29 Nisan'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Ankaralı müzikseverlere film müzikleri dolu bir gece yaşatacak. Festivalin kapanış konserini ise ünü Rusya'yı aşan Fedor Beznosikov yönetimindeki Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası yapacak. Genç piyanist Salih Can Gevrek'in solist olarak yer alacağı konser, SCA Müzik Vakfı kurucularından Mehmet Başman anısına 30 Nisan akşamı gerçekleşecek.



ÖDÜLLÜ KISALAR

İstanbul Modern Sinema, kısa film gösterimlerine devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gelecek Kısa, kurmacadan belgesele yılın öne çıkan kısa filmlerini ve yönetmenlerini üç gün boyunca izleyiciyle buluşturuyor.

Ece Dizdar'ın yazıp yönettiği Özlem Öçalmaz'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mükemmel de gösterilecek filmler arasında. Yeni doğum yapan bir annenin eşi ve kayınvalidesiyle yaşadığı sınavı anlatan filmde Öçalmaz, henüz 52 günlük olan kızı Bilge'yle kamera karşısına geçmişti. Portekiz'de prömiyer yapan film Antalya'dan ödül kazanmıştı.