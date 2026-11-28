İnsan değişebilir mi? Daha doğrusu, değişmek istediği dünyaya benzemeden kalabilir mi? Başarılı bir siyasetçi, geçmişinde bağımlılıkla mücadele etmiş eski bir avukat ve dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bir evlilik... Maja Zade'nin kaleme aldığı Değişim / Dönüşüm, seyirciyi tam da bu soruların ortasına bırakıyor. Çağdaş Avrupa tiyatrosunun en etkili yönetmenlerinden Thomas Ostermeier'in yönettiği oyun iki güçlü oyuncu Timuçin Esen ve Funda Eryiğit'i aynı sahnede buluşturuyor. Mine ve Tarık'ın sıradan bir kahvaltıyla başlayan günü, kısa sürede hayatlarının bütün dengelerini altüst eden bir yüzleşmeye dönüşüyor.

Seçim kampanyasının yoğunluğu içinde toplumsal sorunlara çözüm arayan Mine, kendi evliliğindeki gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken, Tarık da geçmişinden kaçamayacağını anlıyor. Bir zamanlar başarılı bir avukatken öğretmenliği seçen Tarık'ın bağımlılık geçmişi, çiftin yaşadığı kayıplar ve saklanan sırlar, evliliklerini bir hesaplaşma alanına çeviriyor. Ancak oyun yalnızca iki insanın ilişkisindeki kırılmaları anlatmıyor. Siyasetin ikiyüzlülüğünden aile içindeki güç ilişkilerine, bağımlılıktan sadakate, toplumsal sorumluluktan bireysel çıkarlara uzanan geniş bir meseleler yelpazesi sunuyor.

İKİ OYUNCU 22 KARAKTER

Bir evliliğin çatlaklarından sızan sırları anlatırken insanın kendisiyle ve değerleriyle giriştiği mücadeleyi sahneye taşıyan oyunun en etkileyici taraflarından biri kuşkusuz oyunculuk gösterisi. Timuçin Esen ve Funda Eryiğit, yalnızca Mine ve Tarık'ı değil, gün boyunca karşılarına çıkan 20 farklı karakteri de canlandırıyor. Üstelik kadın ve erkek karakterler arasında geçiş yaparken kostüm değişikliklerine ya da uzun hazırlıklara ihtiyaç duymuyorlar. Hemen orada, sahne üstünde yaptıkları birkaç saniyelik dönüşümlerle bambaşka kişiliklere bürünüyorlar. Bir sahnede evli bir çiftin kırılgan dünyasına tanıklık ederken hemen ardından okul müdürü, öğretmen, öğrenci, kuaför ya da aileden bir başka karakterle karşılaşıyoruz. Oyuncuların bu geçişleri neredeyse görünmez bir akışla gerçekleştirmesi, takdir topluyor.

Timuçin Esen'in 20 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine dönüşünü de bu açıdan ayrıca önemsemek gerekiyor. Sinema ve televizyon projelerindeki performanslarıyla tanıdığımız Esen, sahnede fiziksel ve vokal becerisini ortaya koyan zorlu bir sınav veriyor.

Funda Eryiğit ise her zamanki gibi yine harikalar yaratıyor. Karakterler arasındaki geçişlerdeki hâkimiyeti, doğallığı ve sahne enerjisiyle oyunun güçlü taşıyıcılarından biri. İkilinin birbirini tamamlayan oyunculuğu, yapımın en büyük kazanımı. Ancak çok sayıda toplumsal meseleyi aynı anda ele alan metin dramatik derinliği zaman zaman zayıflatıyor, oyunun süresi de buna bağlı olarak biraz uzun kalıyor. Buna karşılık iki oyuncunun üstlendiği büyük sorumluluk, Ostermeier'in rejisi ve metnin güncel meselelerle kurduğu ilişki, yapımı sezonun dikkat çekici tiyatro buluşmalarından biri hâline getiriyor.



KAHVE KONSERLERİ DEVAM EDİYOR

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) cumartesi sabahlarının klasiği haline gelen Türk Telekom Prime Kahve Konserleri ilgi görmeye devam ediyor. Bugün saat 11.00'de "Gücüm Sezer Guitar Project Ege'den Rio'ya" başlıklı konser sanatseverlerle buluşacak. Özgün besteleri ve Brezilya gitar müziğinden seçkileri Ege'nin müzikal renkleriyle buluşturan bu performansın ardından, 5 Aralık'ta "CSO&İDSO Sanatçıları ile Schubert: Oda Müziği Konseri" sahnelenecek.



LOCARNO'DAN İSTANBUL'A

İsviçre'nin en köklü ve prestijli festivallerinden Locarno Film Festivali'nin 79. edisyonunda öne çıkan yapımlar, İstanbul Modern Sinema'nın ev sahipliğinde sinemaseverlerle buluşuyor. Tamamı Türkiye prömiyeri yapacak olan 10 filmden oluşan programın onur konuğu ise festival direktörü Giona A. Nazzaro olacak. Film gösterimleri 6 Aralık'a kadar devam edecek.



AĞIZ SULANDIRAN SERGİ

İş Sanat, ilgiyle takip edilen sergilerini ve koleksiyonundan özel seçkileri Türkiye'nin farklı kentlerindeki sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin geçtiğimiz sezonlardaki süreli sergisi "Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler" Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor. Prof. Dr. Gül İrepoğlu küratörlüğünde hazırlanan sergi, ilhamını verimli topraklardan, bereketli denizlerden, cömert doğadan ve aynı sofrada buluşmanın ruhundan alıyor.

Bu özel seçkide, tematik kurguyla sunulan 60'a yakın tablo yer alıyor. Sergide; tarla, bağ ve bahçe manzaralarından meyveli ve çiçekli natürmortlara, canlı pazar yerlerinden sokak satıcılarına, balıklardan mutfak hazırlıklarına ve kahvehane ve lokanta sahnelerine uzanan pek çok konuda eser izleniyor. Selahattin Teoman, İbrahim Çallı, Mübeccel Siber, Saime Belir, Vecih Bereketoğlu, Nuri İyem ve Şeref Akdik gibi usta isimlerin, doğanın zengin renk paletine getirdikleri özgün yorumlara, yer yer edebiyat da eşlik ediyor. Mesela Cemal Süreya'nın "Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı" sözü yer alıyor duvarlarda. Duvar demişken, portakal rengi zemin üstüne asılan eserlerdeki meyveler o kadar canlı ve parlak ki, sergiyi gezerken ağzınız sulanabilir, dikkat!