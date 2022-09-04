MERVE YURTYAPAN

Burcu Binici, son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından. Güzel sanatlar mezunu olan oyuncunun hayatı, uzun yıllar önce rahmetli Meral Okay ile tanışmasıyla değişti. O dönem aklında oyunculuğa adım atmak yokken bir diziye başladı ve sonrası da geldi. Yeteneğiyle herkesin dikkatini çekti ve projelerin aranılan isimlerinden biri oldu.







Binici, şu sıralar farklı heyecanlar yaşıyor. Güzel oyuncu, atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ile ekranlara dönmek için gün sayıyor, yoğun bir tempoda çalışıyor. Binici, bu yoğunluğun içine bir de nikah sığdırmayı başardı.

Güzel oyuncu, bir süredir müzisyen Tankurt Manas ile aşk yaşıyordu. Sevgilisiyle mutlu birlikteliğini gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen Binici, eğlenceli anlarını da sosyal medyadan hayranlarıyla paylaşıyordu.







Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta evlilik teklifi aldı. Manas'ın teklifini kabul eden Binici, hızıyla herkesi şoke etti. Teklifin üzerinden çok geçmeden ilişkilerini resmiyete dökmek isteyen çift, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı törenle nikah masasına oturdu. Set arasında nikah işlemlerini halleden ve Manas ile dünyaevine giren oyuncu, yoğun çalıştığı bu dönemde tatil programı da yapamadı, Yoğun bir sezona girmeye hazırlanan Binici, balayına da çıkamadı. Ünlü oyuncu, evlendikten sonra soluğu sette aldı. Ünlü müzisyen de eşini sette yalnız bırakmadı. Manas, "İşte bizim balayı" diyerek esprili bir dille yaşadıklarını ifade etti. Binici ise bu durumu "aşırı çılgın" olarak değerlendirdi



GÜLMEKTEN ÇEKEMEDİĞİMİZ SAHNELER OLDU

Atv dizisi 'Kardeşlerim' yeni sezona muhteşem bir giriş yaptı. Anne babasını kaybeden kardeşlerin yaşam mücadelesini anlatan dizinin dikkat çeken oyuncularından biri de Lizge Cömert. Oyunculuk eğitimi alan Cömert'in yeteneği ortaokul sıralarında bir öğretmeni tarafından keşfedildi. İlk ekran deneyimini ise Kardeşlerim dizisinde yaşadı.







Cömert, dizide Süsen karakterini canlandırıyor. Süsen'i çok duygusal bulan güzel oyuncu, kendisini ise rolünün tam tersi, mantığına göre hareket eden biri olarak tanımlıyor. Sete ilk gittiği güne dönen oyuncu, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "İlk projem 'Kardeşlerim', inanılmaz heyecanlıydım. İlk günüm gergin geçti. Ekibe sonradan dahil oldum. Herkes birbiriyle kaynaşmıştı. Çok yakınlardı. 'Galiba aralarına giremeyeceğim' dedim. Ama hiç beklediğim gibi olmadı, ikinci günde toparladık. Şu anda da çok mutluyum."







Ekip arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaştıklarını ve sette çok keyifli bir ortamda çalıştıklarını söyleyen Cömert, gülmekten çekmeye zorlandıkları sahneler olduğunu da itiraf ediyor: "Çok eğlenen bir ekibiz. Bazen gülmekten çekemediğimiz sahneler oluyor. Birini çok net hatırlıyorum. Hep birlikte kafedeyiz. Süsen önce Ömer'le konuşuyor. Daha sonra Harika geliyor. Konuşma devam ederken kafenin diğer kısmına dönüyor sahne. Muhabbet orada dönüyor. Genel sahne çekiliyor. Bizim Eren'le hiç sözümüz yok. Birbirimize bakıyoruz. Sahne bitmek bilmiyor. Bana gülme krizi geldi. Artık ses çıkarmaya başladım. Durduramıyorum kendimi. Yönetmenimiz sen çık artık sahneden dedi ve rahatladım."