MERVE YURTYAPAN

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslı Şen, dobra ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken isimlerden. Ünlü işadamı Metin Şen ile evli olan Aslı Hanım, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Sadece davet davet gezen sosyetik isimlerden değil. Bir kozmetik markası çıkaran, ardından aldığı eğitimlerle birçok konuda kendisini geliştiren ve takipçilerine faydalı bilgiler aktarmaya çalışan Şen, son dönemde değişimiyle de dikkat çekiyor.

Son üç aydır sıkı bir diyet programı uygulayan Şen, tam 7-8 kilo verdi. Ünlü güzel değişim hikayesini de şöyle anlatıyor: "Her gün online olarak aerobik yaptım. Kafamdan şapır şapır terler aktı. Öğle saatlerinde yürüyüşe çıktım. Lezzetli ama minik porsiyonlarla yemek yedim. Yazın, verdiğim kiloları muhafaza ettim. Diyeti hafta sonu Bodrum'da bozduysam hafta içi İstanbul'a gelip 3 günlük paket yemekler yedim."







GÜZEL YAŞ ALDIM

Saçlarını kestirip kendisini daha iyi hissettiğini belirten Şen, "Doğum günü haftam. 40'lı yaşlara gelince insan 30'lu yaşlarına özlem duyuyor. Biraz depresyon durumu olabilir. O yüzden ufak değişimlerle kendinizi siz de daha iyi hissedebilirsiniz" diyor.

Yaptırdığı estetik müdahaleleri bugüne kadar hiç gizlemeyen sosyetik güzel, uygulamalardan aldığı sonuçları da gönül rahatlığıyla paylaşıyor: "Cildim için dolgu, botox yaptırıyorum. Yüzümde oldukça az dolgu var. Kaşıma ve çenemin bittiği kısma yapılmıştı. Kilo verince ufak bir sarkma oldu. Bazen burnumun üstüne küçük dolgu işlemi yapılıyor. Her zaman spor yaptığım için çok selülit sorunu yaşamıyorum. Kilolu olduğum dönemde de selülitim yoktu."







Aslı Şen, bu kez Seda Sayan ile popüler olan Fransız askısı yöntemini uyguladı. Şen, yaptırdığı bu uygulamayı da "Doğal güzelliğim böyle diye triplere girmeyeceğim" diyerek samimi bir şekilde açıklıyor. Geçtiğimiz haftalarda müdahale için doktora başvuran ünlü güzel, yaşadıklarını bir bir anlatıyor: "Kendimi en iyi hissedeceğim şekilde müdahaleler yaptırıyorum. Seda Sayan'dan bilinen ip yöntemini çeneme, gıdıma, yüzümün alt ve üst bölgesine yatırdım. Kaşlarımı çektirmedim, badem göz ameliyatı yaptırmadım. Ama bu uygulamalarla öyleymiş gibi görünüyor. Güzel yaş alanlardanım. Ben bilgi alarım ama uygulamayı en az yaptıran isimlerdenim. Önemli olan zamanında doğru işlemi yaptırmak."







SİZİ ÇEKİCİ YAPAN ÖZ GÜVENİNİZ

Aslı Şen, kendilerini eleştirenleri de göz ardı etmiyor ve "Benim senin kadar param olsa ben de güzel olurum" diyenlerin de olabileceğini söylüyor. Şen, açık yüreklilikle kendisini eleştirdiği gibi çevresindekilerin beğenmediği yönlerini samimi bir şekilde dile getiriyor: "Benim alım gücü çok daha fazla olan bazı tanıdıklarımın yaptırdıkları operasyonlarla maymuna döndüğünü de düşünüyorum. Bu konuda akıllıca seçimler yapmalısınız. En önemlisi kendi içinize yatırım yapın. Asıl sizi çekici yapan öz güveniniz." Aslı Hanım, bu sözleriyle dobralığını bir kez daha ortaya koymuş doğrusu.