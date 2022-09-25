MERVE YURTYAPAN

Oyuncuların kilo sorunu uzun yıllardır tartışılan bir konu. Birçok ünlü isim bu dertten muzdarip. Ekranlarda fazla kilolu oyuncu görmek istemedikleri, projelerde kilo alan oyuncuların uyarıldığı, hatta forma girmeleri konusunda da baskı yapıldığı söylenenler arasında. Birçoğu "Kilomla değil, canlandırdığım karakterle ilgilensinler" dese de bir süre sonra bu algının etkisi altında buluyorlar kendilerini.

Fit olmadıkları için projelerdeki ana rollerde kendilerine yer bulamayan isimler, daha sonra fazla kilolarına veda ediyor. Tabii sağlık sorunu nedeniyle ameliyat masasına yatanlar da var. Benzer olayları yaşayan ünlü oyunculardan biri de Aslı Samat. Aslında biz onu projelerdeki sempatik haliyle tanıyıp sevdik. Ama o da kilolu olduğu için başrollerde şans tanınmayan isimlerden biriydi. Ancak şu sıralar 108 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu.







Çocukluk döneminde kilolu olmasının olumsuz bir etkisini yaşamamış Samat. "Çocukken neşeli, daha girişken biriydim. 'Her masada varsın' deriz ya tam öyleydim. Bale kursuna, hiphop derslerine gidiyordum. Bir müzikalde yer alıyordum. Okulun halk oyunları ekibindeydim. Mahallede voleybol maçları yapıyorduk. Belki böyle sosyal olmasam zorluk yaşardım. Sağlık problemleri başlayana kadar yani 21 yaşıma kadar kilomun bir dezavantajını yaşamadım. Tabii herkesin kankası oluyorsunuz o ayrı" diyor.

Ünlü oyuncu, kilo baskısıyla üniversite yıllarında yüzleşiyor. Henüz iş hayatına atılmadan etrafındaki herkes şansının kısıtlı olacağından bahsediyor. Ama o bununla baş etmeye çalışıyor. Güzel oyuncu yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Düşünsenize üniversitede oyunculuk bölümünde üçüncü sınıfın başındasınız. İlk beşte yer alıyorsunuz. Çalışkansınız ama iki sene sonra mezuniyetin ardından rol kapasitenizin sırf bedeniniz yüzünden çok kısıtlı olacağı söyleniyor. Bu şartta kilo verme kararı almam çok zor olmadı."







'OLGUNLAŞTIM'

Diyet yapmaya başlayan Samat, "Ameliyat ilk seçeneğim değildi. Öncesinde herkes gibi diyet yapmayı denedim. Ancak hareket kapasitem çok sınırlı olduğundan kilo verimi yavaştı ve bu motivasyonumu düşürüyordu" diyerek zorlu sürecin nasıl başladığını anlatıyor.

Oyuncunun hayatındaki kırılma noktası ise 2015 yılında Türkan Şoray'ın 'Uzaklarda Arama' filminin çekimleri sırasında yaşanıyor. "Filmde dereye girdiğimiz bir sahne vardı. Orada kostümcü arkadaşların çok destekleyici olmasına rağmen kendimi bedenimden dolayı kötü hissetmiştim. Kilo vermeye devam etme kararıma o işimin etkisi oldu" sözleriyle anlatıyor Samat.

Kilo yüzünden oyuncuların kendilerini baskı altında hissetmeleri çok üzücü. Ancak sağlıklarını etkileyecek duruma geldikten sonra kilolarından kurtulmak için adım atıyorlar. Aslı Samat da ameliyat masasına yatıyor ve yepyeni bir görünüme kavuşup "Yeniden doğduğumu hissettiğim günler yaşadım. Şu an olgunlaşmış ve evrimleşmiş hissediyorum" diyor.



OYUN SABAHI MERDİVENDEN DÜŞTÜM

Aslı Samat, çocukluk yıllarında unutamadığı bir anısından bahsetti. Rol aldığı tiyatro oyununda kaza atlatan oyuncu, "7 yaşındayken çok kötü bir kaza geçirdim. Tam da aylardır provasını yaptığım, başrolünde oynadığım tiyatro oyununun gösterim sabahı apartmanın merdivenlerinden yuvarlandım. Kaşım patladı. Haliyle sahneye çıkamadım. Nazar kavramını sanırım ilk orada öğrendim. Bu kaza bilinçaltımda hep göz önünde olmaktan korkmama sebep oldu. Ama Hercai dizisiyle bu korkumu yendim"